Апперкот Фрейре сложил американца пополам. Соперника долго приводили в чувство. Видео

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 258. В главном бою вечера встретятся чемпион лиги в легчайшем весе Хуан Арчулета и Серджио Петтис. Также на этом турнире определят последнего полуфиналиста Гран-при в полутяжёлом весе: в четвертьфинале сразятся Энтони Джонсон и Жозе Аугусто.

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Ещё одним интересным событием турнира станет поединок брата чемпиона Bellator в двух дивизионах Патрисио Фрейре – Патрики. Питбуль-старший проведёт бой против одноклубника Конора Макгрегора, ирландца Питера Куилли. Недавно 35-летний Патрики заявил о своих притязаниях на титул в лёгком весе, при этом драться с братом он не собирается.

«Мой брат ясно дал понять, что освободит пояс в легком весе только в том случае, если я получу титульный шанс, – рассказал Фрейре-старший в интервью MMA Junkie. – Брент Примус может быть на одну ступеньку выше меня, но я чувствую, что больше заслуживаю его места, так как у меня победная серия из пяти боев в промоушене. Тот факт, что он бывший чемпион, говорит в его пользу. Верю, что после моей следующей победы я должен встретиться с Примусом за вакантный пояс в легком весе».

Патрики настолько уверен в себе, что уже заглядывает за спину Куилли. Очень смело, но, надо сказать, небезосновательно. На бумаге бразилец выходит большим фаворитом. С 2017 года в 8 боях Патрики уступил лишь в одном. Всего же в его статистике 23 победы и 9 поражений. При этом он, как и брат, не лишён нокаутирующей мощи. В его активе 15 побед нокаутами. Одну из самых ярких он одержал в 2018 году над Роджером Хуэртой на турнире Bellator 205.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Хуэрта с самого начала действовал активнее и атаковал, однако в итоге получал либо ничего, либо ущерб: Фрейре отлично читал все его действия, ловил американца на ошибках и выжидал правильные моменты для своих ударов. Периодически Хуэрта всё же неплохо попадал, но в итоге видимого урона Патрики это не наносило. К концу первого раунда половина лица Хуэрты была в крови, в то время как вид Фрейре не изменился.

Во второй пятиминутке уже через 30 секунд после начала раунда Патрики мощно зарядил с левой, и его соперник упал, пытаясь схватить бразильца за ногу и спастись в борьбе. Хуэрте удалось подняться с правой ногой Фрейре, но Патрики всё же освободился и ушёл от атак оппонента. А затем Фрейре полетел на американца с коленом, сразу же после которого всадил в челюсть Хуэрты правый апперкот. Роджер сложился напополам и упал на канвас. Рефери тут же замахал руками в знак окончания боя. Хуэрту долго пытались привести в чувство, пока Фрейре получал поздравления.

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По всей видимости, Патрики намерен устроить подобное и в предстоящем бою. «У Питера есть несколько пробелов в партере. Он довольно слабый. Он не обладает достаточной силой удара для нокаута, но находит способы усложнить задачу своим противникам. Я ожидаю ещё одной победы нокаутом», – сказал Фрейре в интервью. Что ж, посмотрим, удастся ли Патрики осуществить задуманное и стать ближе к заветному титульному бою.