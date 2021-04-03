«Номер один в мире». Питбуль усыпил Санчеса в первом раунде

В ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл первый в 2021 году турнир лиги Bellator – Bellator 255. Боссы лиги взяли с места в карьер, собрав очень приличный кард. В ходе шоу зрители увидели классные поединки с участием Магомеда Магомедова и Усмана Нурмагомедова, а также несколько эффектных нокаутов, в том числе, и в тяжёлом весе.

Это не второй Хабиб. Победить в Bellator Усману Нурмагомедову помогла ударка Брат Орла выиграл дебютный бой в лиге единогласным решением. При этом он ни разу не полез в борьбу.

Но изюминкой турнира был главный поединок, в котором разыгрывалась путёвка в финал Гран-при в полулёгком весе. Участниками мейн ивента стали чемпион Bellator в двух весовых категориях и лидер лиги в рейтинге Pound-for-Pound Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Это была уже не первая их встреча. В ноябре 2018 года бойцы встретились на турнире в Тель-Авиве(Израиль). Тогда Санчес показал очень конкурентный бой, и проиграл только по очкам. С тех пор американец мексиканского происхождения победил три раза подряд и, по мнению многих экспертов, значительно прибавил. Потому кое-кто ожидал, что с выходом в финал и защитой титула у Фрейре могут возникнуть проблемы.

Но здесь надо сказать, что с 2018 года на месте не стоял и Фрейре. Более того, Питбуль даже завоевал пояс в лёгком весе. Так что очевидно, что он едва ли не на пике карьеры. Как бы то ни было, это нисколько не смущало Санчеса. Именно он попытался работать первым номером в поединке. Конечно, в первые мгновения боя он был осторожен, но всё же регулярно проверял соперника то хай-киком, то лоу-киками. Фрейре же без ударов преследовал соперника и только изучал его. По истечении полутора минут Питбуль начал включаться. Чемпион взрывался короткими быстрыми сериями ударов, доставляя Санчесу неприятности. Но Эммануэль, судя по всему, не мог найти противоядие против таких атак.

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На четвёртой минуте первого раунда Санчес провалился в атаке, Фрейре мгновенно контратаковал. Комбинация левый крюк-правый прямой свалила его соперника на канвас. Патрисио бросился на добивание. Ошеломлённый Эммануэль сумел встать под градом атак. Но Фрейре сразу набросил гильотину, затащил противника на канвас и «задушил» в своих объятиях, да так, что Санчес потерял сознание.

Для выхода в финал Гран-при Bellator в полулёгком весе Питбулю понадобилось менее четырёх минут. Блестящая победа, которая, надеемся, задаст тон всему сезону Bellator. Триумфатор тут же принялся себя нахваливать, называя себя «первым номером в мире».

Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца Эй Джею, видимо, надоело просто лупить своих соперников, он придумывает фишки покруче Иезекииля.

Но всё настроение ему тут же испортил другой финалист Гран-при Эй Джей Макки, который появился в клетке. Будущие соперники провели дуэль взглядов, которая получилась достаточно напряжённой. Эй Джей сумел вывести чемпиона лиги из равновесия.

До сих пор не познавший горечи поражений Макки, сразу зашёл с козырей, напомнив Питбулю, что тот уже проигрывал. Это явно не понравилось Фрейре, так что финальная битва Гран-при грозит перерасти во что-то личное. Что же, тем интереснее будет наблюдать за развязкой.