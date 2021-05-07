«Он постучал и я остановился». Вердум поступил благородно, но проиграл выигранный бой

Судья Петерсон снова проявил худшие свои качества. Сначала он упустил момент сдачи, а потом допустил 5 лишних ударов в голову Фабрисиу.

В Атлантик Сити завершился третий турнир PFL нового сезона. В главном событии вечера в октагон вышли легенда ММА Фабрисиу Вердум и 31-летний бразилец Ренан Феррейра по прозвищу Проблема. И, забегая вперёд, 43-летний Конь с этой проблемой справиться не сумел.

Вердум закрыл контракт с UFC победой над Александром Густаффсоном. Правда, до этого потерпел два поражения – от Алексея Олейника и Александра Волкова. Контракт с ним по истечении 9 лет сотрудничества продлевать не стали, а драться легендарному бразильцу ой как хочется. Вот и подписался он в PFL.

Руководство лиги проделало большую работу в затянувшееся на год межсезонье, подписав в свои ряды массу крутых (в основном, в прошлом) бойцов. В их числе решил попробовать на себе необычный формат и Фабрисиу. Структура сезона складывается таким образом, что на первом этапе, в котором каждый воин проведёт по два боя, необходимо определить 8 лучших атлетов, которые попадут в четвертьфинал.

Далее уже по кубковой системой оставшиеся бойцы выявят того, кто в итоге завоюет $ 1 млн. Система подсчёта очков в предварительном раунде такова, что за победу присуждается 3 балла. В качестве бонусов идёт «доплата» за финиш в первом раунде – 3 балла, во втором – 2, в третьем – 1. В итоге, Феррейра заработал 6 баллов, нокаутировав Вердума в первом же раунде.

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Да, соотечественник Фабрисиу, в послужном списке которого было всего 8 боёв, в 6 из которых он одержал победы, довольно легко разобрался с никуда уже не несущемся Конём. Проблема ещё ни разу не доводил дело до судейского решения, руководствуясь старым и надёжным правилом: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот он и сделал.

Ренан был готов буквально ко всему, в том числе, к быстрому старту Вердума. Фабрисиу бросился на соперника с летящем коленом, но получил аналогичный приём в ответ. Ветерану удался и первый в поединке тейкдаун. Правда, доминирующую позицию удержать не удалось. И Феррейра принялся создавать соотечественнику проблемы. Он изо всех сил молотил своими колотушками по голове ветерана, из которого довольно быстро улетучились все жизненные силы.

Нежданное колено лишило Суперсамоанца шансов на титул. Вердум — мастер хитростей. Видео Легендарный бразилец возвращается в клетку, но уже за поясом PFL. Миллион долларов – достойное пенсионное пособие.

Последние пять тяжеленных ударов по голове не защищавшегося уже Вердума – на совести судьи Кита Петерсона, который «славится» тем, что предпочитает окончательно убедиться в том, что соперник повержен. Здоровье 43-летнего бойца его не беспокоило, он заворожённо наблюдал за тем, как его лицо разбивают амплитудные хаммерфисты.

Но уже после поединка оказалось, что у проигравшего есть другая, более серьёзная претензия в рефери. В одном из эпизодов, когда Фабрисиу совершил попытку закончить поединок удушающим приёмом, его оппонент постучал его открытой ладонью по плечу. Фабрисиу не стал дожидаться реакции судьи, а ослабил хватку. Оппонент, почувствовавший прилив кислорода и жизненных сил, но не услышавший команды судьи, продолжил бой с удвоенной энергией.

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Что произошло дальше, мы все прекрасно знаем. После поединка Вердум не скрывал своего негодования.

«Полагаю, все, кто наблюдал за этим боем, видели, что он постучал. Я привык уважать своих соперников, поэтому, я остановился. Поскольку, он сдался. Я дерусь 23 года. Когда он постучал открытой ладонью, я должен был остановиться. Я думал, что все закончено, потому что почувствовал, как он хлопнул меня по плечу», — рассказал после поединка легендарный бразилец.

Команда Вердума подала протест на исход поединка, посмотрим, какое решение примет лига. Пока же мы констатируем факт того, что в турнирной таблице у Феррейры 6 баллов, у Вердума – 0, а у Петерсона ещё один не самый приятный эпизод в карьере. Как он с таким обилием косяков продолжает судить главные бои элитных турниров, не понятно…