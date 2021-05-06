Нежданное колено лишило Суперсамоанца шансов на титул. Вердум – мастер хитростей. Видео

В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) пройдёт третий турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 3. Главное событие вечера будет по-настоящему громким, ведь в клетку возвращается легендарный ветеран ММА Фабрисиу Вердум. В дебютном поединке в промоушене его соперником станет малоизвестный бразилец Ренан Феррейра с рекордом 6-2.

Главные заслуги Вердума в мире смешанных единоборств – чемпионство в тяжёлом дивизионе UFC и нанесение первого поражения Фёдору Емельяненко. За всю свою карьеру он, помимо UFC, успел выступить в Pride и Strikeforce. Свой последний поединок он провёл в июле 2020 года в UFC. Здесь ему удалось засабмитить Александра Густафссона, решившего попытать счастья в тяжах. После Вердум вёл переговоры с Bellator, где в первом бою ему предлагалось вновь встретиться с Последним Императором. Но о контракте в итоге бразилец не договорился. А позже стало известно, что Фабрисиу продолжит свой путь в PFL.

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Выступление в этой лиге, скорее всего, станет последним забегом в карьере 43-летнего Вердума. При этом перед ним открывается неплохая перспектива заработать миллион долларов, с которым можно уже спокойно отправляться на пенсию. Несмотря на свой возраст, Фабрисиу по-прежнему опасен во всех аспектах, и с этим сложно поспорить. Вердум наиболее известен как мастер болевых и удушающих, однако нокауты в его активе также присутствуют, притом очень даже впечатляющие. Последнюю победу этим способом бразилец одержал в UFC над Марком Хантом в 2014 году, завоевав вакантный титул временного чемпиона в тяжёлом весе.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Начали поединок бойцы очень осторожно. Хант пытался достать соперника ударами, Вердум же хотел провести бой в родной стихии – в партере. Бразильцу это удалось: в итоге он затянул в гард Суперсамоанца, но там ничего дельного у него не вышло. Через некоторое время парни вернулись в стойку. До конца раунда Хант зарядил неплохой апперкот, но серьёзно потрясти им Вердума не получилось.

Вторая пятиминутка проходила абсолютно так же. На третьей минуте Фабрисиу чуть подсел, но, как оказалось, не для того, чтобы пройти в ноги сопернику, а чтобы выбросить правое колено. И оно достигло цели: Хант, не ожидавший такого развития событий, моментально полетел на канвас. После нескольких бескомпромиссных добивающих ударов рефери Хёрб Дин остановил бой. Вердум стал временным чемпионом в тяжёлом весе, а уже после следующего поединка, где он одолел Кейна Веласкеса, – полноправным чемпионом.

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Теперь эти же цели Вердум преследует в PFL. «Что привлекло меня в PFL, так это формат Гран-при и денежный приз, – рассказывал Фабрисиу в интервью Ag. Fight. – Миллион долларов способен привлечь внимание любого человека. Вам платят за каждый поединок, а если вы становитесь чемпионом, то дают ещё миллион сверху. Я уверен, что такой формат понравился бы любому бойцу. Я также обратил внимание на то, что здесь для меня будет уйма вызовов. В PFL много хороших бойцов, и мне это нравится. Это мотивирует меня. Я планирую завоевать еще один чемпионский титул». Действительно, шансов стать чемпионом у бразильца здесь предостаточно. Остаётся только пожелать Вердуму удачи.