«Кто желал мне поражения, не ваш день, ребята». Шторм триумфально вернулся в клетку

В главном событии турнира, прошедшего во Владивостоке, состоялось долгожданное возвращение в октагон экс-чемпиона Bellator и двукратного победителя Гран-при лиги Александра Шлеменко. В последний раз мы видели Шторма в деле 5 сентября 2019 года, и воспоминания были не самые приятные. Сибиряк проиграл в том бою Крису Заникатту.
Правда, за 20 месяцев простоя Александр сделал всё, чтобы поклонники не забыли о нём. Помимо подготовки к боям своих учеников, Шторм вёл активную просветительскую работу среди россиян, а также боролся с пороками нашего общества. И немного с кумирами молодёжи, которые не укладывались в его мироощущение. И вполне ожидаемым оказалось заявление о том, что один из самым титулованных российских бойцов собирается пойти в политику.
Ну а пока перед Штормом стояло испытание в лице бразильского бойца Марсио Сантоса. Педра в третий раз уже дрался в России. Дебютировал в феврале этого года с поражения нокаутом в поединке с Давидом Бархударяном. Отправляться на родину он не стал, а совершил вояж в Дагестан, где провёл подготовку ко второму своему бою. И месяц назад Марсио задушил Артура Гусейнова, что для многих стало настоящей неожиданностью.
И спустя ровно месяц он выскакивает на бой со Шлеменко. Шторм показал натуральное олдскульное выступление. Тот самый старый-добрый Шлеменко, который настырно лез в рубку и всем своим видом демонстрировал пренебрежение к опасности и готовность принимать удары и отгружать ответные сопернику. Очень быстро Сантос нахватал внушительных ударов и чаще шёл в клинч, чтобы завязать россиянина и перевести его в партер.
Но Александр успешно противодействовал этому, грамотно уходил от захватов и продолжал попадать. Педра, конечно, бесстрашно бросался на соперника, пытался работать первым номером, но Александр уходил в сторону, практически не глядя на бразильца, и жёстко встречал его атаки точными ударами в голову и по корпусу. Бой вполне мог закончиться и во втором раунде, но бойцы прошли весь 15-минутный путь. По итогам, судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.
Права на видео принадлежат amcfighterclub. Ролик можно посмотреть на странице amcfighterclub в «Инстаграме».
Эта победа стала для Александра 59-й. Очень хочется попросить легенду не повторять финт Хабиба Нурмагомедова и округлить число викторий. После 20-месячного простоя 36-летний Шторм показал отменную работу в октагоне и доказал, что списывать его со счетом слишком рано. А вот после самого поединка стало понятно, что у Александра по-прежнему есть что сказать не только в клетке, но и за её пределами.
«Ребята, всем привет. Вот и закончился мой 74-й бой в профессионалах. Закончился победой. Считаю, очень грамотной и уверенной победой. Спасибо всем, кто поддерживает меня на этом пути. Ну а тем, кто желал мне поражения, это был не ваш день, ребята. Они всегда будут не вашими. Сразу хочу сказать, приятно, что у нас два кубка. Мы показали стопроцентный результат, пять побед в сложнейших условиях.
Я эмоционально опустошён. Марсио был готов отлично. Дагестанцы молодцы, хорошо его подготовили. Было видно, что для него это самый важный бой в жизни. Он выстоял, вытерпел, но пропускал серьёзные удары. Мы с ним показали хороший бой. Два кубка наши. Верьте в себя», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на странице бойца в «Инстаграме».
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