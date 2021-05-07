«Кто желал мне поражения, не ваш день, ребята». Шторм триумфально вернулся в клетку

Александр Шлеменко одержал первую победу за два года. И не забыл ярко высказаться в адрес хейтеров.

В главном событии турнира, прошедшего во Владивостоке, состоялось долгожданное возвращение в октагон экс-чемпиона Bellator и двукратного победителя Гран-при лиги Александра Шлеменко. В последний раз мы видели Шторма в деле 5 сентября 2019 года, и воспоминания были не самые приятные. Сибиряк проиграл в том бою Крису Заникатту.

Шторм бросил вызов Маге! Рискнёт ли Лысый Хищник принять реальный бой? Шлеменко по всем параметрам подходит Исмаилову. Только он при этом ещё и победить может.

Правда, за 20 месяцев простоя Александр сделал всё, чтобы поклонники не забыли о нём. Помимо подготовки к боям своих учеников, Шторм вёл активную просветительскую работу среди россиян, а также боролся с пороками нашего общества. И немного с кумирами молодёжи, которые не укладывались в его мироощущение. И вполне ожидаемым оказалось заявление о том, что один из самым титулованных российских бойцов собирается пойти в политику.

Ну а пока перед Штормом стояло испытание в лице бразильского бойца Марсио Сантоса. Педра в третий раз уже дрался в России. Дебютировал в феврале этого года с поражения нокаутом в поединке с Давидом Бархударяном. Отправляться на родину он не стал, а совершил вояж в Дагестан, где провёл подготовку ко второму своему бою. И месяц назад Марсио задушил Артура Гусейнова, что для многих стало настоящей неожиданностью.

«Триумф русского характера!» Главный бой в карьере Александра Шлеменко «Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Слова Шторма, ставшие уже легендарными.

И спустя ровно месяц он выскакивает на бой со Шлеменко. Шторм показал натуральное олдскульное выступление. Тот самый старый-добрый Шлеменко, который настырно лез в рубку и всем своим видом демонстрировал пренебрежение к опасности и готовность принимать удары и отгружать ответные сопернику. Очень быстро Сантос нахватал внушительных ударов и чаще шёл в клинч, чтобы завязать россиянина и перевести его в партер.

Но Александр успешно противодействовал этому, грамотно уходил от захватов и продолжал попадать. Педра, конечно, бесстрашно бросался на соперника, пытался работать первым номером, но Александр уходил в сторону, практически не глядя на бразильца, и жёстко встречал его атаки точными ударами в голову и по корпусу. Бой вполне мог закончиться и во втором раунде, но бойцы прошли весь 15-минутный путь. По итогам, судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Права на видео принадлежат amcfighterclub. Ролик можно посмотреть на странице amcfighterclub в «Инстаграме».

Эта победа стала для Александра 59-й. Очень хочется попросить легенду не повторять финт Хабиба Нурмагомедова и округлить число викторий. После 20-месячного простоя 36-летний Шторм показал отменную работу в октагоне и доказал, что списывать его со счетом слишком рано. А вот после самого поединка стало понятно, что у Александра по-прежнему есть что сказать не только в клетке, но и за её пределами.

«Ребята, всем привет. Вот и закончился мой 74-й бой в профессионалах. Закончился победой. Считаю, очень грамотной и уверенной победой. Спасибо всем, кто поддерживает меня на этом пути. Ну а тем, кто желал мне поражения, это был не ваш день, ребята. Они всегда будут не вашими. Сразу хочу сказать, приятно, что у нас два кубка. Мы показали стопроцентный результат, пять побед в сложнейших условиях.

Я эмоционально опустошён. Марсио был готов отлично. Дагестанцы молодцы, хорошо его подготовили. Было видно, что для него это самый важный бой в жизни. Он выстоял, вытерпел, но пропускал серьёзные удары. Мы с ним показали хороший бой. Два кубка наши. Верьте в себя», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на странице бойца в «Инстаграме».