У братьев Питбулей был отличный план. Но друг Макгрегора разрушил его одним локтем. Видео

В ночь на 8 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 258, с главным боем за титул в легчайшем весе между действующим чемпионом Хуаном Арчулетой и Серджио Петтисом. Но мы остановимся на третьем по значимости поединке вечера. В нём в октагон вышли Патрики Фрейре и ирландец Питер Куилли. И ребята эти не простые, а хайповые, как принято сейчас говорить.

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Бразилец – старший брат действующего чемпиона Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре. И в последнее время Патрики принялся настойчиво сообщать окружающим о том, что планирует занять место брата в лёгком дивизионе. Причём, радости братского поединка недоброжелателям бразильцы не доставят. По словам Патрики, Патрисиу готов добровольно отдать пояс, если в титульном поединке будет драться его родственник.

«Мой брат ясно дал понять, что освободит пояс в легком весе только в том случае, если я получу титульный шанс, – рассказал Фрейре-старший в интервью MMA Junkie. – Брент Примус может быть на одну ступеньку выше меня, но я чувствую, что больше заслуживаю его места, так как у меня победная серия из пяти боев в промоушене. Тот факт, что он бывший чемпион, говорит в его пользу. Верю, что после моей следующей победы я должен встретиться с Примусом за вакантный пояс в легком весе».

Отличная схема, ничего не скажешь. Был только один нюанс, который бразильцам следовало принять во внимание. Следующим соперником Фрейре стал весьма примечательный ирландец. Нам достаточно знать о том, что Питер – многолетний спарринг-партнёр и друг Конора Макгрегора. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Добавим к этому тот факт, что ирландцы – одни из самых упёртых ребят на планете, и сделаем вывод, что не лучший достался бразильцу жребий, чтобы загадывать наперёд.

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Настрой соперников в полной мере отразился на ходе первого раунда. Бойцы старались отвечать ударом на удар, не всегда они получались легальными. Судья дважды вынужден был объявлять паузу. По итогам пятиминутки, которая прошла в бескомпромиссном обмене ударов, трое судей насчитали 10-9 в пользу бразильца. Тем не менее, ирландец показал удивительную стойкость и изобретательность. Эта ирландская хитрость ещё скажется во втором отрезке.

Российские поклонники ММА могли видеть бои Куилли в российской лиге Fight Night Global, где проявил себя неуступчивым и упёртым соперником. Второй раунд начался для Питера не лучшим образом. Он начал гнуться под напором бразильца, оказавшись в итоге на канвасе. Поднявшись, ирландец меняет стойку и точным попаданием наносит Патрики рассечение. Работу в стойке бразилец прекратил за 40 секунд до сирены, переведя оппонента в партер. Тактика, позволяющая гарантированно забрать ещё один раунд.

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Но не учёл Питбуль-старший одного маленького нюанса. Ирландец готовился к поединку и был у него чёткий план. Пока соперник занимался контролем и планового обрабатывал корпус Питера, Куилли нанёс два неожиданных прямых ударов локтем в лоб бразильца. Последствия не заставили долго ждать. В считанные секунды Патрики залился кровью. В перерыве его осмотрел доктор и признал, что повреждения не позволят бойцу продолжить поединок. Бой был остановлен, а победа присуждена ирландцу.

Вот так друг Макгрегора вероломно разрушил радужные планы бразильского клана по распределению поясов Bellator внутри одной семьи. Как говорят на Руси: «Не дели шкуру неубитого медведя». Вечер для команды Патрисиу Фрейре и в дальнейшем был не самым радужным, поскольку нокаутом проиграл Энтони Джонсону ещё один птенец его гнезда Жозе Аугусто досрочно закончил свой бой, улетев в нокаут.