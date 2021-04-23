Британец выжил под градом ударов и вернул должок нокаутом. Лучший бой месяца в Bellator

Официально Bellator, в отличие от того же UFC, не номинирует поединки на звание лучшего боя вечера. А зря, ведь выбор есть почти в каждом карде. В апреле прошло сразу три номерных турнира, почему определить главные зарубы — задача не из простых. Но если мы справились с лучшим нокаутом, сабмишном и бойцами, то и остальное определим без Скотта Кокера.

Джей-Джей Уилсон — Педро Карвальо

Педро Карвальо представляет дублинский клуб Straight Blast Gym. Тот самый, откуда вышли Конор Макгрегор, Артем Лобов, Гуннар Нельсон и Диллон Дэнис. Главный тренер команды Джон Кавана имеет борцовскую базу, почему каждый его ученик умеет в бразильское джиу-джитсу. У того же португальца шесть побед из 11 добыты сабмишнами. И какая же неожиданность, что Джей-Джей Уилсон первым техническим действием в бою совершил тейкдаун. Весь стартовый раунд бойцы находились на канвасе, причем адепт SBG даже доминировал, почти все пять минут поединка забрав себе в контроль. Однако каждую секунду боец из Новой Зеландии угрожал треугольником, армбаром или бог знает какими еще приемами.

Кулаки-молнии Уилсона сразу же снесли Карвальо. Судье этого оказалось мало. Видео Малыш Маори доказал рефери, что остановка боя неизбежна. После мощных ударов в челюсть португалец не продержался и минуты.

Второй раунд начался еще безумней, чем первый, потому что Джей-Джей с бэкфиста пошатнул Педро, добавив фронт-кик точно в голову. Сколько бы Уилсон не добивал соперника, рефери молчал. А как еще, если португалец стоит на ногах и пытается перевести бой в партер? Ну и что, что его голова приняла десяток ударов с локтя? В один момент у Карвальо даже получилось опрокинуть новозеландца, но это только усугубило ситуацию. Боец по прозвищу Малыш оказался в граунд-энд-паунд, но ему даже не пришлось проходить защиту оппонента — каждый удар лежачий Педро принимал в голову. Если бы судья Кевин МакДональд не вмешался, личико Карвальо превратилось бы в фарш.

Пол Дейли — Сабах Хомаси

В 10-м бою Bellator 257 произошло все — нокдауны, технический нокаут, невероятный камбэк, падения, хаммерфисты. Это тот самый случай, когда спасибо настилу за то, что оказался скользким. Первый раунд начался размеренно, бойцы проверяли друг друга одиночными ударами. В конце первой минуты Хомаси потрясает Дейли, после чего Полу приходиться выживать под градом панчей и локтей. Рефери уже приблизился к спортсменам, чтобы в случае чего быстренько остановить избиение, но британец завязал американца в борьбе, избежав ТКО. Концовку первой пятиминутки Пол забрал также уверенно, как и проиграл на старте, заставив уже самого Сабаха спасаться в грэпплинге.

Столь активный темп первого раунда оказался критичным для Хомаси, ведь боец из легендарного зала American Top Team вышел с забитыми руками, почему челюсть осталась даже без минимальной защиты. Повторился сюжет начала боя, но только на первой минуте второго отрезка упал не Пол, а Сабах, получив правый боковой навстречу. Абсолютно аналогичный сценарий — Хомаси выживает на спине, поднимается, но в отличие от Дейли ему не хватает сил, чтобы переломить ход поединка. Еще минуту американец спасается бегством по октагону, однако Семтекс, как и положено взрывчатке, активирует снаряд панчем в челюсть и несколькими добивающими хаммерами. Волевая победа британца и уже вторая досрочная подряд.

Вадим Немков — Фил Дэвис

Несмотря на то, что Немков превзошел Дэвиса по всем статистическим аспектам в два, а то и в три раза, многие уверены, что бой прошел более-менее на встречных курсах. Например, бывший боец UFC Альберт Туменов высказал мнение, что в чемпионских раундах, то есть в четвертом и пятом, возникла «непонятная ситуация». Если первый поединок Вадима и Фила завершился победой россиянина раздельным решением, в этот раз действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе не вызвал сомнений у судей, в глазах рефери победив единогласно. В этот раз американец принял поражение, поблагодарив фанатов за поддержку и пообещав, что вернется сильнее. Классика.

В самом же бою только один фактор говорит за то, что Дэвис оказал конкуренцию — Фил постоянно работал первым номером, стараясь прижать Вадима к сетке. Но это не оценивается цифрами, тогда как удары да — 145 против 63. Еще один российский боец Александр Шлеменко был уверен, что в реванше зрителей ждет много борьбы, но три единственных тейкдауна за встречу провел сам Немков. Вопрос о победителе этой пары должен быть снят раз и навсегда, потому что победить два раза подряд с той уверенностью, которую показал россиянин, невозможно. Нельзя не отдать должное и американцу, ведь сложилось ощущение, что оба атлета были готовы отработать еще пару раундов. Этот поединок из тех, когда мало и 25 минут.

У российской красавицы в кулаках – динамит! Лучший нокаут апреля в Bellator Имело смысл ждать возвращения Дианы Авсараговой в октагон, чтобы насладиться феноменальным выступлением!

Выбор «Чемпионата»

Встречи Немкова с Дэвисом и Уилсона против Карвалью стали яркими по большей части благодаря одному из бойцов, тогда как Дейли и Хомаси вместе как падали в нокдауны, так и отправляли туда соперника. Да и драма поединка куда выше, чем у конкурентов, потому что все могло решиться в любую секунду, ведь оба файтера были «пробитыми». Минимум борьбы, а даже если и была, то с попыткой добить, а не залежать. Размены, динамика, нокаут, и как следствие — лучший бой месяца в Bellator.