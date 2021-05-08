Рамбл был в шаге от поражения, но вернулся с нокаутом. Немкова ждёт очередной бой жизни!

В ночь на 8 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 258. В соглавном событии вечера Встречались Энтони Джонсон и Жозе Аугусто Азеведо Баррос. В отсутствие в карде наших соотечественников, именно это противостояние привлекало внимание российских болельщиков. Рамбл и Гугу определяли, кто из них станет соперником Вадима Немкова в полуфинале Гран-при полутяжёлого веса.

Ромеро сменили на неизвестного бразильца. У Немкова с Жозе могут возникнуть проблемы Баррос идёт на серии из пяти побед. Полуфинал Гран-при для российского чемпиона становится опасным.

Менеджмент лиги подготовил для действующего чемпиона уникальное предложение – двух крутых пришельцев из UFC, но Йоэль Ромеро «слетел» по медицинским показаниям. И на замену был призван Аугусто. Этот бразилец яркой победой дебютировал в промоушене. Жозе выполнил такой удушающий приём, что Джонатан Уилсон не сумел дотерпеть всего 3 секунды до сирены об окончании первого раунда. Из угла ему отсчитывали спасительные секунды, но справиться с недостатком кислорода тот не смог.

И вот, спустя месяц бразильский боец вновь оказался в октагоне. У его соперника активность была далеко не такая высокая. Мягко скажем. В последний раз 37-летний Энтони выходил в октагон 4 года (ровно 1 460 дней) назад. И вернулся к активной карьере бойца ради того, чтобы побороться за миллион долларов, которые причитаются победителю Гран-при Bellator. Если у кого-то и были сомнения в том, что поединок получится конкурентным и зрелищным, бойцы моментально их развеяли.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Были обоснованные сомнения в том, что Джонсон сумеет провести 25 минут, запланированных на этот поединок. Но у Рамбла таких планов и не было. Он с первых же секунд бросился в атаку, ясно давая понять, что затягивать процесс не намерен. Начал Энтони обрабатывать соперника ногами, демонстрируя отменную подвижность, уходя от попыток бразильца достать его руками. В одном из разменов Жозе выбрасывает амплитудный апперкот правой, но попадает в блок и травмирует кисть.

Боец скривился от боли, рефлекторно схватившись за пострадавшую руку. Джонсон хищно бросился добивать соперника. До акцентированных ударов дело не дошло, однако при каждом использовании правой руки Аугусто не мог скрыть болевых ощущений. В какой-то момент экс-претендент на титул чемпиона UFC потерял бдительность и пропустил удар. Жозе попал здоровой левой в челюсть именитого оппонента и бросился доводить эпизод до логического завершения.

Джонсон в итоге упал на канвас и выглядел потрясённым. Казалось, что судья вот-вот остановит поединок, но атакующей мощи бразильца не хватило для того, чтобы убедить Майка Белтрана. Одной рукой, как ни крути, финишировать Рамбла крайне проблематично. Аугусто в какой-то момент решил перейти на удушающий, потерял темп и соперник сумел вырваться. В концовке восстановившийся Рамбл сумел оформить тейкдаун и подравнять расклад.

«Американским фанатам — привет!» Немков на классе разобрал Дэвиса Вадим ответил за свои слова и доказал, что школа Емельяненко — лучшая в мире! У кого-то есть вопросы?

Аугусто представляет команду чемпиона Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре. Питбуль – максималист, и он накачал своего подопечного на яростное начало раунда. С каждой минутой боль в травмированной руке будет нарастать, а потому, нужно идти ва-банк. Молотил бразилец в итоге только левой, но и тут ему удалось нанести несколько акцентированных и опасных ударов. Когда начало казаться, что Джонсон проваливает раунд, Рамбл выбросил правый хук…

Кулак американца попадает точно в скулу бразильца, и тот с грохотом падает на канвас. В азарте Энтони наносит ещё один хаммерфист, который был явно лишним. Судья бросился наперерез и остановил бой. Яркий и глубокий нокаут увенчал этот короткий, но невероятно событийный поединок. Возвращение Рамбла получилось эффектным, но неоднозначным. В интервью после боя Энтони признался, что давненько не пропускал подобных ударов, назвав Аугусто будущим чемпионом.

Бразилец откровенно впечатлил. Досадно, что он так рано травмировался, поскольку мог создать массу проблем американцу. В итоге, Вадим Немков получил в соперники бойца, поединок с которым станет одним из самых громких (если не самым) в карьере русского чемпиона. С нетерпением будем ждать июня.