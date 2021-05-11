15 залпов из бразильской гаубицы! Друг Кро Копа узнал, что такое стоячий нокаут

Судья так и не дождался того момента, когда Делия упадёт, и нехотя прекратил избиение.

В ночь на 7 мая в Атлантик Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся третий в сезоне 2021 года турнир лиги PFL. После окончания главного боя вечера, в котором Фабрисиу Вердум встречался с Реноном Феррейрой, случился скандал. Конь был нокаутирован в первом раунде и имел серьёзные претензии к судье Петерсону. По мнению ветерана, Кит проморгал эпизод, в котором Феррейра сдался.

«Он постучал, и я остановился». Вердум поступил благородно, но проиграл выигранный бой Судья Петерсон снова проявил худшие свои качества. Сначала он упустил момент сдачи, а потом допустил пять лишних ударов в голову Фабрисиу.

Вердум вышел на болевой приём, соперник некоторое время сопротивлялся, но, когда терпеть было невмочь, постучал по руке Фабрисиу. Благородный бразилец не стал дожидаться вмешательства судьи и ломать оппоненту руку. Он просто ослабил хватку и готовился подняться на ноги. Ренон, понимавший, что судья отошёл по каким-то своим делам, немедленно перехватил инициативу и забил соперника. Даже здесь Петерсон умудрился проспать момент, когда нужно остановить поединок.

В итоге Вердум подал апелляцию, и Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси её приняла. Правда, никто ветерану победу не отдал. Бой был признан несостоявшимся, и соперники получили в свои копилки по одному баллу. Шансы на выход в плей-офф Гран-при остаются у обоих. Правда, не такие радужные, как у Бруно Каппелоцца.

Поединок ещё одного бразильского бойца с хорватом Анте Делией открывал основной кард турнира. Бруно вернулся в октагон после трёхлетнего простоя. Последний его опыт получился крайне неудачным. Каппелоцца вошёл в клетку вместе с Иржи Прохазкой, который в 2021 году стал главной сенсацией в UFC. Ну и потерпел сокрушительное поражение нокаутом. Три года потребовалось бойцу, чтобы прийти в себя и вновь бросить вызов судьбе.

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Его оппонентом был добрый товарищ, друг и напарник по тренировкам легендарного Мирко Филиповича. Кро Коп тренирует Анте Делию. 30-летний хорват перед боем шёл на впечатляющей серии из 8 побед в 9 поединках. И был настроен крайне решительно. К слову, Ходячая проблема даже чисто внешне очень похож на легендарного Кро Копа. Он и поединок начал активно, сразу отгрузив сопернику несколько плотных ударов.

Но потрясти бразильца хорвату не удалось. А вот первый же акцентированный удар Бруно попал аккурат в бороду Анте. Делию болтануло, а почувствовавший вкус приближающейся победы Каппелоцца бросился на добивание. Ходящая проблема пропустил 15 (!) ударов буквально за несколько секунд. Бразилец поливал, как из гаубицы, это были полновесные крупнокалиберные снаряды, попадающие прямо в голову.

Каким невероятным усилием воли напарник Филиповича оставался на ногах, непонятно. Ноги эти подкашивались, в глазах полностью отсутствовала мысль, парень в буквальном смысле перенёс стоячий нокаут. Он не рухнул на канвас даже тогда, когда судья сподобился-таки остановить это избиение. Бразилец же ярко закрыл предыдущее поражение и практически обеспечил себе место в четвертьфинале Гран-при, набрав максимальное количество баллов – 6.