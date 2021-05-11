Дон Дели кривлялся и злил соперника до боя. Спустя 9 секунд его откачивали врачи. Видео

Ни для кого не секрет, что для современных бойцов недостаточно быть крутым воином. Точнее, этого достаточно для того, чтобы одерживать победы, но н5е для того, чтобы иметь при этом широкую популярность и солидные гонорары. Одним из самых горячих примеров является Хамзат Чимаев, который не только шикарно выступает в октагоне, но и изрядно шумит за его пределами.

Чимаев намекнул, кто будет его следующим соперником. Хамзат совсем не заботится о здоровье Президент UFC убеждает Волка долечиться. Но чеченец уже дал Уайту сигнал о том, что хочет драться с Мэгни.

Несмотря на вынужденный простой, который по прогнозам продлится около года, он по-прежнему на слуху. Троллит потенциальных соперников, не даёт скучать фанатам, подписанным на его социальные сети, продолжает оставаться в числе любимчиков президента UFC Даны Уайта. Показательно замечание менее медийного, но чемпиона в полутяжёлом весе Яна Блаховича о том, что в «Твиттере» Чимаев завоевал все пояса UFC.

Но в этом материале мы поговорим не о чеченском Волке, а о бойце, который называет себя доном Дели. Джейсон Соломон родился в Индии и профессиональную карьеру начал в местном промоушене Super Fight League. Высокий и фактурный средневес стартовал в 2012 году и сделал это максимально ярко. В первых четырёх боях он одержал четыре победы нокаутами, три из них – в первом раунде. Согласитесь, просматривается параллель.

Права на видео принадлежат Super Fight League. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Super Fight League.

Ярко и эмоционально (местами даже заносчиво) Соломон вёл себя и за пределами октагона. По манере вести себя его можно смело сравнить с Веномом. И схожесть эта становится ещё большей, если вспомнить пятый поединок в профессиональной карьере, когда Джейсон разделил клетку с Амитешем Чауби. Соперник, очевидно, проигрывал Дону в антропометрии, разница в 10 сантиметров буквально бросалась в глаза. Ну и фаворитом в бою, очевидно, считался Соломон.

Собственно, восходящая звезда максимально ярко демонстрировал свой статус. Выходя в октагон, он обнимался с ринг гёрлз, всем своим видом демонстрировал, кто тут папа. Небольшой нюанс в том, что Джейсон взял двухгодичную паузу после триумфальных побед, занимаясь больше медийными делами, чем спортивными. Но он уверенно заявлял, что проблем с Чауби в этом бою не будет.

Сам Соломон и его команда всем своим видом демонстрировали, что специалист по борьбе и муай-тай не испытает никаких проблем и минут через пять уже будет принимать заслуженные поздравления. Отметим, что и публика в зале выражала искренний восторг при виде кумира. По-хозяйски ввалившись в откагон, Джейсон проявил показное неуважение к сопернику, а затем протянул руку судье, проходя мимо него. Но тот с каменным лицом не ответил на жест.

«Из угла крикнули: «Бей с колена!» Тимур эффектно вырубил бразильца и не мог сдержать слёз Сложно представить, что чувствовал Нагибин, нокаутировав кумира детства. Таварес же предсказал обидчику большое будущее.

Продолжая кривляться и паясничать, главный претендент на чемпионский титул перекинулся парой слов с кем-то в зале и сменил выражение лица на максимально враждебное. Дальнейшие события развивались молниеносно. Соломон уже на четвёртой секунде бросился в атаку, но получил хук навстречу и рухнул на канвас. По сути, этого было достаточно, но Чауби не отказал себе в удовольствии зарядить по голове заносчивого соперника ещё четыре тяжеленных удара. В протоколе судьи отметили 9 секунд. Один из быстрейших нокаутов в истории.

Соломону долго оказывали медицинскую помощь, а его скромному оппоненту вручили пояс, выполненный в замечательных розовых тонах. К чему вся эта история, которая приключилась шесть лет назад? А она к тому, что нужно уметь разделять реальность вне клетки и то, что происходит внутри её. Дон Дели поплатился за свою самоуверенность и пренебрежение к сопернику. Хороший урок из разряда мгновенной кармы для излишне самоуверенных парней, которые «выигрывают» бои ещё до команды «Fight»…