Чимаев намекнул, кто будет его следующим соперником. Хамзат совсем не заботится о здоровье

В прошлом возможный поединок Хамзата с Нилом уже обсуждался, но в итоге боссы UFC организовали шведу чеченского происхождения схватку с Леоном Эдвардсом. Встреча Чимаева с британцем переносилась несколько раз и в итоге была отменена.

Недолго один из самых ярких и шумных бойцов UFC находился в тени. Напомним, что Хамзат Чимаев, наведший шороху в первых трёх боях в лиге Даны Уайта, в последние три месяца сталкивается только с неприятными новостями.



Волк одержал 3 стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру. Кроме того, Хамзат умудрился не пропустить ни одного удара за два своих последних боя. А всего разница в этом показателе между ним и тремя его оппонентами поражает – 196-2. Президент UFC моментально стал его персональным фанатом и досрочно предложил шведскому чеченцу новый контракт на улучшенных условиях.

Рухнула карьера самого яркого и шумного бойца UFC? Чимаев ушёл по состоянию здоровья Любимец Даны Уайта нагонял страх на соперников и был готов биться с кем угодно. Но объявил, что проиграл злосчастному коронавирусу.

К тому моменту его многострадальный поединок с четвёртым номером полусреднего веса Леоном Эдвардсом в очередной раз сорвался по причине коронавируса, который подхватил британец. Ну а спустя 4 дня после подписания контракта появилась информация о том, что и этот бой не состоится. Коронавирусом заболел уже Хамзат.



Чимаев получил имидж железного человека, натуральной машины. И сам боец настолько поверил в это сам, что решил пренебречь лечением. Как только он почувствовал себя лучше, тут же вернулся к тренировкам. И это было огромной ошибкой. Когда проблемы со здоровьем стали более чем очевидны, в дело вмешался Дана Уайт и перевёз Хамзата в Лас-Вегас в Институт развития UFC. Однако и там Волк умудрился усугубить ситуацию.

Закончилось всё тем, что Чимаев объявил о завершении карьеры. Отговаривать его взялся сам Рамзан Кадыров, который пригласил бойца в Грозный. Но, судя по всему, Хамзат предпочёл остаться в США, где продолжает лечение. Судя по всему, сам чеченец уже определился со своим будущим. Он очевидно намерен вернуться в октагон. Об этом свидетельствует его недавнее сообщение в «Твиттере».



Хамзат обратился к другому представителю полусреднего веса Нилу Мэгни. Чимаев тегнул американца на своей странице в «Инстаграме» и добавил к этому эмодзи, призывающий к тишине. Не исключено, что таким образом Чимаев намекает, что его следующим соперником станет именно Нил. В прошлом возможный поединок Хамзата с Мэгни уже обсуждался, но в итоге боссы UFC организовали шведу чеченского происхождения схватку с Леоном Эдвардсом.

«Проблема в том, что все его любят потому, что этот парень — абсолютный дикарь. Он хочет драться каждые выходные. Он верит, что выиграет титул чемпиона мира прямо сейчас, — рассказал президент UFC Дана Уайт в интервью BT Sport. — Но проблема с этим парнем в том, что вы не можете его успокоить. Он должен сейчас отдыхать. Он вообще не должен тренироваться. Он должен отдыхать и восстанавливаться, но он не будет этого делать. В конце концов, он взрослый человек, и мы не можем контролировать то, что он делает каждый день. Я не знаю, как это закончится. Посмотрим».

«Я хочу растерзать его». Чимаев показал, как планирует поступить с Эдвардсом в бою. Видео Хамзат в труху превратил тренировочный мешок для грэплинга. И сделал послание будущему сопернику.

Проблема в том, что последний приступ у Чимаева случился менее двух недель назад. Тогда он закрыл «Инстаграм», а затем убрал все старые фотографии. Теперь же он вновь бросает вызов, на сей раз в «Твиттере». Суди по тому, что говорит Дана, чеченский атлет ещё очень далёк от возвращения.



«У этого парня просто идеальные физические данные. Он абсолютно невероятен. Проблема в том, что раньше он никогда настолько серьёзно не болел, потому, он не может отнестись ко всему серьёзно. Разница между ним и всеми другими бойцами, переболевшими COVID-19, в том, что эти самые другие сделали то, что должны были делать. Они не бегали по беговой дорожке на полной скорости и не брали уроки грэпплинга со здоровыми парнями. Нельзя вести себя настолько беспечно», — поделился своими опасениями Дана.



Что же касается возможного боя Чимаева и Мэгни, то комментировать эту информацию президент лиги не торопится. Понятно, что, если 2 недели назад ты не мог ещё тренироваться, за столь короткий отрезок времени восстановиться невозможно. Плюс к тому, необходимо аккуратно пройти подготовительный период, во время которого всё может пойти не так, как хочется.