Приём в стиле Джеки Чана. Такого финта от мастера кикбоксинга Баррос не ожидал. Видео

Когда в какой-то лиге появляется очередной боец с базой кикбоксинга или муай-тай, притом достигший прекрасных результатов в этих видах единоборств, фанаты ММА ликуют. Вероятность увидеть скучный поединок с его участием крайне мала, а вот стать свидетелями хорошей рубки и крутейших нокаутов зрители вполне могут. Именно второй вариант сработал, когда контракт с Bellator заключил американец Рэймонд Дэниелс.
Боец занимался ударными видами единоборств с детства. К 19 годам Дэниелс уже заработал множество серьёзных титулов в карате и кикбоксинге. Позже он записал в свой актив победы в кикбоксинге над такими ныне известными бойцами ММА, как Стивен Томпсон и Майкл Пейдж. Его карьера здесь складывалась отлично. Но, как и многие, Дэниелс решил попытать счастья в стремительно развивающихся смешанных единоборствах.
Дебют Рэймонда в ММА состоялся в 2008 году в лиге Strikeforce. Первый блин вышел комом: Дэниелс досрочно проиграл Иеремие Меткалфу, попавшись на удушающий. Американец решил вернуться в кикбоксинг. Здесь он ещё два раза выиграл у Венома и победил множество других сильных соперников. В 2016 году боец начал выступать в Bellator Kickboxing, где одолел восемь оппонентов, ни разу не проиграл и стал чемпионом. Но мечтать о подписании в ММА-промоушен Дэниелс не прекратил. Далеко ходить он не стал и в 2019 году стал бойцом Bellator. На тот момент Рэймонду было 39 лет.
Соперником американца стал англичанин Уилкер Баррос — тоже дебютант организации. Для Барроса этот бой был ещё и первым в профессиональной карьере. У Дэниелса в статистике красовался лишь один поединок, который он проиграл. Это, пожалуй, выглядело даже хуже. Однако американец сумел не просто отыграться, но и сделать это так, чтобы всем вокруг пришлось подбирать с пола свои челюсти.
Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале Bellator MMA в YouTube.
Исполнять свои кикбоксёрские штучки Дэниелс начал сразу же. Движения американца в стойке очень напоминали манеры его бывшего соперника в кикбоксинге — Майкла Пейджа. Дэниелс тоже часто стоял к оппоненту боком с опущенными руками. Поначалу удары американца не наносили Барросу значительного ущерба, да и англичанин неплохо защищался и отвечал ему.
Но вот на последней минуте первого раунда Дэниелсу удалось хорошо попасть ударом с разворота по корпусу соперника. Барроса отбросило к сетке, он упал на пятую точку, но тут же встал. И тут американец исполнил суперфинт. Подпрыгнув, он дважды обернулся вокруг своей оси, словно неудержимый Джеки Чан с его акробатическими этюдами в боевиках. В конечной стадии он мощно зарядил правой рукой по голове англичанина. От удара последний без чувств рухнул на канвас. Судья тут же остановил бой, но Дэниелс и сам понимал, что добивание здесь уже не нужно.
Пока Барроса приводили в чувство, Дэниелс получал поздравления и срывал овации. Американцу с улыбкой аплодировал и его бывший оппонент Майкл Пейдж, находившийся в зале. Позже нокаут Рэймонда Дэниелса назвали одним из лучших по итогам 2019 года не только в Bellator, но и в ММА в целом. Возвращение в октагон спустя 11 лет удалось на славу. С тех пор Дэниелс провёл ещё три поединка и ни одного из них не проиграл. И, судя по всему, возраст бойцу совершенно не помеха — в апреле Рэймонду исполнился 41 год.
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