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Ландо Ванната победил Майка Гранди раздельным решением судей на турнире UFC 262, видео

Лэндо Ванната победил Майка Гранди
Алла Князева
Ваннате нагло испортили победу. Куда смотрел судья? Видео
Решение Патрика Патлана удивило не только самого бойца. Прежде за этим рефери уже водился подобный грешок.
Бокс/ММА / UFC 0

Каждый боец знает, что лучше заканчивать поединки досрочно и не отдавать свою судьбу в руки судей. Порой нельзя быть уверенным в своей победе, даже если ты убедительно переигрываешь оппонента. Очередной конфуз из этой серии случился на прошедшем в ночь на 16 мая по московскому времени турнире UFC 262. Американец Ландо Ванната мог и должен был выиграть у англичанина Майка Гранди единогласным решением, если бы не один судья, видевший ситуацию не так, как остальные.

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Гранди проводил свой третий бой в промоушене. Здесь он выиграл и проиграл по одному поединку, а поражение ему нанёс россиянин Мовсар Евлоев. Для Ваннаты противостояние с англичанином стало дебютным в полулёгком весе — до этого он чередовал победы и поражения в лёгком дивизионе. Американец очень радовался переходу в новую категорию, а сгонку веса к этому бою назвал одной из самых лёгких в жизни. Да и поединок провёл отличный. Правда, эту радость ему всё же в итоге подпортили.

Начал Гранди неплохо: поначалу ему удавалось переводить Ваннату в партер и периодически контролировать его. Но чем дальше, тем хуже складывался для англичанина поединок. Попытки провести тейкдауны так и оставались просто попытками, а в ударке у него вообще мало что получалось. Зато Ванната только прибавлял по ходу боя и в итоге перестрелял соперника по акцентированным ударам 80-32. Единственное, в чём Гранди обогнал Ваннату, — тейкдауны: их у него получилось три, в то время как у американца — только один.

Однако, когда Брюс Баффер начал зачитывать судейский вердикт, пришло время удивляться. Крис Ли и Маркос Росалес отдали победу Ваннате со счётом 29-28 и 30-27. А вот Патрик Патлан узрел то же самое, что и Росалес… только наоборот. Когда Баффер произнёс эти цифры, посчитанные в пользу Гранди, Ванната недоумённо обернулся на ринг-анонсера и на зал. Но выдохнул, когда услышал, что третий судья всё-таки увидел его преимущество. Не меньше был удивлён и Джо Роган, который начал интервью с Ваннатой в октагоне именно с этих слов.

Патрик Патлан уже неоднократно выделялся подобным образом. Например, точно так же в поединке между Тревином Джайлсом и Джеймсом Краузе на UFC 247 он был единственным, кто увидел победу Краузе. Аналогичная ситуация была и в бою Дэна Иге против Мирсада Бектича на том же турнире: Патлан решил, что выиграл Бектич, в то время как его коллеги посчитали наоборот. Дело в том, что, согласно статистике, и Краузе, и Бектич тогда определённо уступали своим оппонентам.

В соцсетях фанаты наперебой критиковали Патлана после того, как он отдал преимущество Гранди. Пользователи писали, что этот судья больше вообще не должен работать на турнирах. Но такие проблемы в ММА были, есть и, увы, будут. Не допустят Патлана — рано или поздно на его место придёт кто-то другой со своим «я так вижу» и омрачит радость победы ещё одному бойцу. И в итоге мы приходим к тому, с чего и начинали: никогда не стоит отдавать свою судьбу в руки судей.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Josh Hedges/Getty Images

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