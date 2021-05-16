Ваннате нагло испортили победу. Куда смотрел судья? Видео

Каждый боец знает, что лучше заканчивать поединки досрочно и не отдавать свою судьбу в руки судей. Порой нельзя быть уверенным в своей победе, даже если ты убедительно переигрываешь оппонента. Очередной конфуз из этой серии случился на прошедшем в ночь на 16 мая по московскому времени турнире UFC 262. Американец Ландо Ванната мог и должен был выиграть у англичанина Майка Гранди единогласным решением, если бы не один судья, видевший ситуацию не так, как остальные.

Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал то, что мог забрать у Хабиба лично! Кукуй проиграл. А вот Оливейра нокаутировал дерзкого Майкла на 19-й секунде второго раунда!

Гранди проводил свой третий бой в промоушене. Здесь он выиграл и проиграл по одному поединку, а поражение ему нанёс россиянин Мовсар Евлоев. Для Ваннаты противостояние с англичанином стало дебютным в полулёгком весе — до этого он чередовал победы и поражения в лёгком дивизионе. Американец очень радовался переходу в новую категорию, а сгонку веса к этому бою назвал одной из самых лёгких в жизни. Да и поединок провёл отличный. Правда, эту радость ему всё же в итоге подпортили.

Начал Гранди неплохо: поначалу ему удавалось переводить Ваннату в партер и периодически контролировать его. Но чем дальше, тем хуже складывался для англичанина поединок. Попытки провести тейкдауны так и оставались просто попытками, а в ударке у него вообще мало что получалось. Зато Ванната только прибавлял по ходу боя и в итоге перестрелял соперника по акцентированным ударам 80-32. Единственное, в чём Гранди обогнал Ваннату, — тейкдауны: их у него получилось три, в то время как у американца — только один.

Однако, когда Брюс Баффер начал зачитывать судейский вердикт, пришло время удивляться. Крис Ли и Маркос Росалес отдали победу Ваннате со счётом 29-28 и 30-27. А вот Патрик Патлан узрел то же самое, что и Росалес… только наоборот. Когда Баффер произнёс эти цифры, посчитанные в пользу Гранди, Ванната недоумённо обернулся на ринг-анонсера и на зал. Но выдохнул, когда услышал, что третий судья всё-таки увидел его преимущество. Не меньше был удивлён и Джо Роган, который начал интервью с Ваннатой в октагоне именно с этих слов.

Патрик Патлан уже неоднократно выделялся подобным образом. Например, точно так же в поединке между Тревином Джайлсом и Джеймсом Краузе на UFC 247 он был единственным, кто увидел победу Краузе. Аналогичная ситуация была и в бою Дэна Иге против Мирсада Бектича на том же турнире: Патлан решил, что выиграл Бектич, в то время как его коллеги посчитали наоборот. Дело в том, что, согласно статистике, и Краузе, и Бектич тогда определённо уступали своим оппонентам.

В соцсетях фанаты наперебой критиковали Патлана после того, как он отдал преимущество Гранди. Пользователи писали, что этот судья больше вообще не должен работать на турнирах. Но такие проблемы в ММА были, есть и, увы, будут. Не допустят Патлана — рано или поздно на его место придёт кто-то другой со своим «я так вижу» и омрачит радость победы ещё одному бойцу. И в итоге мы приходим к тому, с чего и начинали: никогда не стоит отдавать свою судьбу в руки судей.