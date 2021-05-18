«Я не боюсь ничего!» Против Киборга выходит камикадзе из США?

В ночь с 21 на 22 мая мск в главном бою турнира Bellator 259 встретятся чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг и Лесли Смит. Поединок пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Когда бой Крис Сайборг – Лесли Смит

Начало боя – не ранее 5:00 мск 22 мая. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Для Сайборг это будет вторая защита пояса в Bellator. Первый же бой в организации стал для неё титульным: в январе 2020 года Крис нокаутировала Джулию Бадд в четвёртом раунде и стала новой чемпионкой лиги в полулёгком весе. В следующем поединке — в октябре того же года — она задушила Арлин Бленкоу во второй пятиминутке.

Самая опасная дама в Bellator ищет соперницу. Сайборг больше некого бить? Лига предлагает варианты, но выглядят они крайне сомнительно. Похоже, придётся подписывать чемпионок из других промоушенов.

Сайборг остаётся одной из самых сильных и опасных женщин в ММА. Крис – экс-чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC. В 25 профессиональных поединках она проиграла лишь Эрике Паес в дебютном бою и Аманде Нуньес в декабре 2018 года. Остальные соперницы ничего не смогли противопоставить бразильянке. Многие уверены, что и в Bellator для неё нет действительно сложных соперниц.

Лесли Смит занимает 4-е место в рейтинге женского полулёгкого дивизиона Bellator. Профессиональный рекорд девушки – 12 побед, 8 поражений и одна ничья. Хотя эксперты считают, что поединок со Смит станет для Сайборг очередной лёгкой прогулкой, американка настроена позитивно.

«Меня не волнует ничего, – сказала Смит на одной из недавних пресс-конференций Bellator. — Уважаю Крис, она – очень хороший боец, и я не пытаюсь приуменьшать ни одного из её достижений. Но меня это не заботит». После того как американка уже прочувствовала на себе силу кулаков Киборга, эти слова звучат как речь камикадзе. Однако в том, что Смит нечего терять, и есть главная опасность для чемпионки.

Также в предварительном карде выступит россиянин Александр Шаблий. Этот бой станет для него дебютным в лиге. В соперники ему достался англичанин Алфи Дэвис.

Полный кард турнира Bellator 259

Основной кард

Крис Сайборг – Лесли Смит

Дэррион Колдвелл – Леандро Хиго

Кристиан Эдвардс – Бен Пэрриш

Джалил Уиллис – Майкоу Мендонса

Остин Вандерфорд – Фабиан Эдвардс

Предварительный кард

Саад Авад – Нейт Эндрюс

Грант Нил – Тайри Фортун

Сумико Инаба – Кристина Катсикис

Авив Гозали – Шон Фелтон

Валери Лореда – Ханна Гай

Дэвион Франклин – Тайлер Кинг

Джанэй Хардинг – Лиа Маккорт

Бретт Джонс – Дэниэл Сабателло

Александр Шаблий – Алфи Дэвис

Форма Крис Сайборг и Лесли Смит

Сайборг готовилась к поединку там же, где и обычно. Над джиу-джитсу чемпионка работала в зале Cobrinha BJJ, остальные навыки оттачивала в собственном зале Cris Cyborg Fitness MMA в Калифорнии. «Я обещаю вам жестокую битву, когда войду в клетку Bellator, чтобы защитить свой пояс», – вот всё, что сказала чемпионка. Много перед боем она не говорила, да ей это и не нужно.

Смит также проходила подготовку в Калифорнии, только в зале «Эль Ниньо». Ей активно помогали другая девушка-боец Bellator, представительница наилегчайшего дивизиона Кери Мелендез, и её супруг, бывший чемпион Strikeforce и экс-боец UFC Гилберт Мелендез. Про джиу-джитсу Смит тоже не забыла: борьбу она подтягивает в зале Сезара Грейси, где также тренируются братья Диаз. Претендентка вся в предвкушении поединка.

«Скажу одно: я не боюсь ничего, – сказала Смит. – Я просила этого боя, я тренировалась для него, упорно работала над всеми аспектами и очень рада, что он произойдёт. Конечно, я хочу этого поединка, потому что цель каждого бойца – завоевать титул чемпиона в организации. Когда мы бились в первый раз, это был невероятный опыт. С тех пор я тренировалась, чтобы улучшить и уметь контролировать дистанцию и тайминг».

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Сайборг – Смит

Трансляция главного карда начнётся в 4:00 по московскому времени и будет доступна в мультимедийном сервисе «Okko Спорт».

Результат боя Сайборг – Смит

Результат боя между Крис Сайборг и Лесли Смит станет известен по истечении 5 раундов. Поединок может закончиться раньше, если одной из девушек удастся завершить бой досрочно.