«Я не боюсь ничего!» Против Киборга выходит камикадзе из США?

В ночь с 21 на 22 мая мск в главном бою турнира Bellator 259 встретятся чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг и Лесли Смит. Поединок пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
Когда бой Крис Сайборг – Лесли Смит
Начало боя – не ранее 5:00 мск 22 мая. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.
Для Сайборг это будет вторая защита пояса в Bellator. Первый же бой в организации стал для неё титульным: в январе 2020 года Крис нокаутировала Джулию Бадд в четвёртом раунде и стала новой чемпионкой лиги в полулёгком весе. В следующем поединке — в октябре того же года — она задушила Арлин Бленкоу во второй пятиминутке.
Сайборг остаётся одной из самых сильных и опасных женщин в ММА. Крис – экс-чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC. В 25 профессиональных поединках она проиграла лишь Эрике Паес в дебютном бою и Аманде Нуньес в декабре 2018 года. Остальные соперницы ничего не смогли противопоставить бразильянке. Многие уверены, что и в Bellator для неё нет действительно сложных соперниц.
Лесли Смит занимает 4-е место в рейтинге женского полулёгкого дивизиона Bellator. Профессиональный рекорд девушки – 12 побед, 8 поражений и одна ничья. Хотя эксперты считают, что поединок со Смит станет для Сайборг очередной лёгкой прогулкой, американка настроена позитивно.
«Меня не волнует ничего, – сказала Смит на одной из недавних пресс-конференций Bellator. — Уважаю Крис, она – очень хороший боец, и я не пытаюсь приуменьшать ни одного из её достижений. Но меня это не заботит». После того как американка уже прочувствовала на себе силу кулаков Киборга, эти слова звучат как речь камикадзе. Однако в том, что Смит нечего терять, и есть главная опасность для чемпионки.
Также в предварительном карде выступит россиянин Александр Шаблий. Этот бой станет для него дебютным в лиге. В соперники ему достался англичанин Алфи Дэвис.
Полный кард турнира Bellator 259
Основной кард
- Крис Сайборг – Лесли Смит
- Дэррион Колдвелл – Леандро Хиго
- Кристиан Эдвардс – Бен Пэрриш
- Джалил Уиллис – Майкоу Мендонса
- Остин Вандерфорд – Фабиан Эдвардс
Предварительный кард
- Саад Авад – Нейт Эндрюс
- Грант Нил – Тайри Фортун
- Сумико Инаба – Кристина Катсикис
- Авив Гозали – Шон Фелтон
- Валери Лореда – Ханна Гай
- Дэвион Франклин – Тайлер Кинг
- Джанэй Хардинг – Лиа Маккорт
- Бретт Джонс – Дэниэл Сабателло
- Александр Шаблий – Алфи Дэвис
Форма Крис Сайборг и Лесли Смит
Сайборг готовилась к поединку там же, где и обычно. Над джиу-джитсу чемпионка работала в зале Cobrinha BJJ, остальные навыки оттачивала в собственном зале Cris Cyborg Fitness MMA в Калифорнии. «Я обещаю вам жестокую битву, когда войду в клетку Bellator, чтобы защитить свой пояс», – вот всё, что сказала чемпионка. Много перед боем она не говорила, да ей это и не нужно.
Смит также проходила подготовку в Калифорнии, только в зале «Эль Ниньо». Ей активно помогали другая девушка-боец Bellator, представительница наилегчайшего дивизиона Кери Мелендез, и её супруг, бывший чемпион Strikeforce и экс-боец UFC Гилберт Мелендез. Про джиу-джитсу Смит тоже не забыла: борьбу она подтягивает в зале Сезара Грейси, где также тренируются братья Диаз. Претендентка вся в предвкушении поединка.
«Скажу одно: я не боюсь ничего, – сказала Смит. – Я просила этого боя, я тренировалась для него, упорно работала над всеми аспектами и очень рада, что он произойдёт. Конечно, я хочу этого поединка, потому что цель каждого бойца – завоевать титул чемпиона в организации. Когда мы бились в первый раз, это был невероятный опыт. С тех пор я тренировалась, чтобы улучшить и уметь контролировать дистанцию и тайминг».
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Сайборг – Смит
Трансляция главного карда начнётся в 4:00 по московскому времени и будет доступна в мультимедийном сервисе «Okko Спорт».
Результат боя Сайборг – Смит
Результат боя между Крис Сайборг и Лесли Смит станет известен по истечении 5 раундов. Поединок может закончиться раньше, если одной из девушек удастся завершить бой досрочно.
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