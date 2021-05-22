Хлоп с левой навстречу! Россиянин Шаблий наказал британца за удар Супермена. Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир Bellator 259, в главном поединке которого чемпионка лиги в полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг Жустину будет защищать свой пояс от посягательств американской девушки-бойца Лесли Смит. А открывал вечер боёв на «Мохеган Сан Арене» опытнейший россиянин Александр Шаблий.

28-летний Пересвет выступает по профессионалам с 2010 года. За это время Александр провёл 22 поединка, в 19 из которых одержал победы. Для него этот бой стал дебютным в Bellator. Базовый самбист Шаблий, выступающий в лёгкой весовой категории, успел засветиться во всех ведущих российских лигах. В ProFC и вовсе является президентом, и вот теперь решил попробовать свои силы за океаном.

Оппонента ему в офисе Скотта Кокера подобрали солидного. На счету англичанина Алфи Дэвиса 4 поединка в Bellator. Во всех он одержал победы, что называется, с запасом. Это тот самый тип бойца, который не гонится за яркими финишами. Это хорошо обученный, терпеливый и крайне дисциплинированный воин. Все четыре победы он забрал единогласными судейскими решениями, а это говорит о многом.

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В 17 победных поединках Александр решал вопросы досрочно. С первых же секунд россиянин занял доминирующее положение в октагоне. Британец традиционно принялся менять стойки – с правосторонней на левостороннюю. И незамедлительно напоролся на пару мощных лоу-киков Пересвета. Добрав нужное количество точных попаданий, Александр поймал соперника на неподготовленной атаке, перевёл в партер и спокойно забрал раунд.

Второй отрезок боя также прошёл под контролем Шаблия. Терпеливо россиянин искал свой шанс и поймал его за полторы минуты до сирены. Британец бросился в отчаянную и немного наглую атаку. Он попытался в прыжке исполнить удар Супермена, но сделал это как-то неловко и получил плотный хук с левой навстречу. В наказание за дерзость под левым глазом Алфи образовалась внушительная сечка. Сразу вспомнился легендарный прокол Орловского в поединке с Фёдором Емельяненко. Попади Пересвет в челюсть, всё закончилось бы в тот же миг. Но Александр продолжал контролировать ситуацию и уверенно забрал ещё один раунд. В перерыве в углу британца было тревожно. Доктор оказал Алфи помощь и дал добро на продолжение схватки.

Фото: bellator.com

До рандеву с российским мастером у британца было всего 3 поражения в карьере, и ни одного – досрочного. А Пересвету было крайне важно забрать дебютный бой в новой для него организации. И Александр уверенно доработал третий раунд, переведя соперника в партер и проконтролировал его до финальной сирены. Конечно, нам всем хотелось бы яркой досрочной победы, но и такая трудовая, которую по достоинству оценили все судьи – хороший шаг вперёд.