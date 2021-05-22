Боец по прозвищу Убийца уговаривал судью спасти соперника. Как такое возможно? Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир Bellator 259, в главном поединке которого чемпионка лиги в полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг Жустину будет защищать свой пояс от посягательств американской девушки-бойца Лесли Смит. И если в главном бою почти нет интриги, то в подавляющем большинстве поединков карда решается чья-то судьба.

Не стал исключением и 37-летний Саад Авад – американец с палестинскими и бразильскими корнями. Профессиональную карьеру Assassin (что переводится как Убийца) начал в далёком 2006 году. Выступал в лигах Strikeforсe, CCF. И всё у него складывалось отлично, до какого-то важного поединка. Так он проиграл дебютный бой в ранней версии Bellator в 2009 году, в том же Strikeforсe.

В лиге Bellator он закрепился уже в 2013 году, когда умудрился провести 5 схваток за календарный год, одержав в трёх из них победы. В дальнейшем Саад продолжал активничать, но выйти на длительную положительную серию никак не удавалось. Тем не менее, в лиге его всегда ценили за готовность драться когда угодно и с кем угодно, а также, за неуступчивый характер. И вот к 38-му дню рождения, который состоится через 2 недели, Авад подошёл на серии из четырёх поражений и одного боя, признанного несостоявшимся.

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Ещё одна осечка могла привести к увольнению из организации. Сейчас обе главные лиги мира довольно легко расстаются с ветеранами и с готовностью идут на омоложение и обновление ростера. Соперник был опытный, но такому мастеру, как Assassin он был очевидно по зубам. Последняя лига, в которой засветился Нейт Эндрюс по прозвищу Змей, была PFL. Но там он славы не снискал и вообще после серии из 9 викторий кряду в региональном американском промоушене CES MMA, потерпел два поражения в трёх поединках.

В бою с Саадом дела у него пошли из рук вон плохо с самого начала. Авад действовал грамотно, бил точно и больно. Соперник убегал, падал, вставал и снова падал. И тут случилась странная вещь. Нет, мы привыкли к странностям в действиях судей. Иной раз они останавливают поединки, когда бойцы очевидно способны сопротивляться, иногда же ждут того момента, когда над ареной зазвучит сирена скорой помощи.

В данном случае случился второй вариант. Причём, бой обслуживал один из самых авторитетных арбитров в мире ММА Дэн Мираглиотта. Когда Убийца в первый раз уронил соперника и многозначительно посмотрел на великана в судейской футболке, тот показал, что бой нужно продолжать. Через несколько секунд Эндрюс пропустил удар головой в челюсть, но был настолько потрясён, что об усилении эффекта травмы думать не стал. Привет, Стерлинг.

Но уже в следующем эпизоде он был окончательно потрясён, пропустив два тяжелейших удара. И тут Авад уже просто встал перед судьёй, развёл широко в стороны руки и заявил, что не будет больше бить этого распластавшегося на настиле парня.

«У него глаза плавают!», — произнёс Убийца. И только после этого Дэн решил закончить это странное шоу. Благородный поступок, вкупе с нужной победой, должен убедить Скотта Кокера оставить в лиге заслуженного ветерана.

А у нас появился очередной повод порассуждать о том, когда уже судьи в ММА придут к единому пониманию той черты, за которую уже не надо запускать бой, а точнее, избиение. Ну а самому Эндрюсу, конечно, наше уважение за то, что он продолжил сражаться, а не упирал на то, что ему нанесли запрещённый удар.