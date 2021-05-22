Американка не дотерпела 9 секунд. Киборг всё-таки поставила точку в бою. Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 259. Главным событием вечера стал поединок между чемпионкой промоушена в полулёгком весе Крис Сайборг и американкой Лесли Смит. Прогнозы экспертов и букмекеров оправдались: победу в бою техническим нокаутом одержала бразильянка. Противостояние завершилось в пятом раунде.

О том, что для Сайборг в Bellator нет по-настоящему серьёзных соперниц, говорили ещё до её прихода в лигу. Первый же поединок здесь стал для Крис титульным. В четвёртом раунде она нокаутировала Джулию Бадд и стала новой чемпионкой организации в полулёгком дивизионе. Затем успешно защитила пояс, в следующем бою задушив Арлин Бленкоу.

И вот в оппонентки Киборгу дали Лесли Смит, с которой они уже встречались в UFC в 2016 году. То противостояние закончилось для американки поражением нокаутом уже в первой пятиминутке. Тем не менее на второй поединок Смит была настроена бодро и уверяла всех, что достижения и мощь Крис её не пугают.

«Скажу одно: я не боюсь ничего, – говорила она накануне. – Я просила этого боя, я тренировалась для него, упорно работала над всеми аспектами и очень рада, что он произойдёт. Когда мы бились в первый раз, это был невероятный опыт. С тех пор я тренировалась, чтобы улучшить и уметь контролировать дистанцию и тайминг». Увы, улучшенной подготовки оказалось недостаточно для того, чтобы совершить апсет и взять реванш у Сайборг.

Многих удивило, что бразильянке удалось завершить бой так поздно. Однако говорить о том, что Сайборг была плоха, немного странно. «Ожидайте много жестокости», – сказала незадолго до боя Крис. И жестокость эта в наибольшей степени состояла как раз в том, что чемпионка играла с претенденткой по своим правилам, как хотела и сколько хотела, растягивала «удовольствие» и точку в поединке поставила именно тогда, когда было нужно ей.

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Киборг сходу заняла центр октагона и стала поддавливать Смит к сетке. Уже через минуту бразильянка нанесла первые серьёзные удары, от которых соперницу начало болтать. Но Лесли выстояла, а потом Крис даже позволила несколько раз попасть по ней. Впрочем, за две минуты до конца раунда Сайборг перешла к борьбе, которой при подготовке к этому бою уделяла очень много времени и внимания. После тейкдауна чемпионка контролировала Смит сверху, пыталась проводить сабмишены и периодически поколачивала оппонентку.

Последующие пятиминутки в общем и целом прошли примерно так же. Сайборг никуда не торопилась, много работала на дистанции, позволяла попадать по себе, но сама била чаще и эффективнее, проводила тейкдауны и контролировала Смит в партере. Однако угловые американки были довольны и внушали ей надежду на победу вплоть до последнего раунда.

Но и здесь ничего не изменилось. Сайборг хорошо действовала в стойке и успела оформить тейкдауны с последующим контролем дважды: через полторы минуты и за полторы минуты до конца боя. А в последние 30 секунд раунда Крис мощной правой отправила соперницу на канвас, где в итоге и добила. Поединок рефери Дэн Мираглиотта остановил за 9 секунд до финальной сирены. Стойкости Лесли Смит можно поаплодировать, но настоящие овации всё равно сорвала Сайборг, которая вновь успешно защитила титул.

В интервью после боя Сайборг отдала должное оппонентке. «Я встречалась с ней раньше, но я не ожидала, что в этом поединке она будет такой жёсткой, – сказала чемпионка. – Я очень много работала и знала, что это будет жёсткий поединок». Затем у Крис спросили, кто, на её взгляд, достоин боя с ней. Сайборг ответила, что в качестве следующей соперницы хочет видеть экс-претендентку на титул UFC в легчайшем весе Кэт Зингано.

Оба своих поединка в Bellator Кэт выиграла и сейчас занимает третью строчку полулёгкого дивизиона. До поражения от Ронды Роузи Зингано была непобеждённой, а после этого боя трижды проиграла в UFC. Однако в Bellator Кэт удалось вернуться на победную тропу. Сможет ли она дать отпор грозной Сайборг и лишить её титула? Впрочем, для начала нужно дождаться, когда Скотт Кокер даст добро на проведение этого поединка.