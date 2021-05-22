«Теперь этот парень — моя добыча!» Дамир спросит с бразильца за весь Казахстан

В ночь на 23 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Вегас 27, в главном поединке которого встретятся третий и четвёртый номера рейтинга легчайшего дивизиона Роб Фонт и Коди Гарбрандт. Интриг в карде предостаточно, но по-настоящему серьёзное противостояние ожидается в самом первом бою вечера.

Открывать турнир будет поединок казаха Дамира Исмагулова, в настоящее время живущего в России. И уж чья дуэль взглядов могла быть максимально наэлектризована, так точно не его. Доброжелательного, уравновешенного и спокойного мужчины, с уважением относящегося к своим соперникам. И уж мало кто мог предположить, что именно схватка Дамира с бразильцем Рафаэлем Алвесом будет носить максимально принципиальный характер. Как говорят в таких случаях, пленных в этом бою брать никто не будет.

Когда до боя оставалось чуть более месяца, латиноамериканец опубликовал на своей странице в «Инстаграм» провокационное видео, на котором показательно выбил из-под дивана крысу и убил её. Скорее всего, животное уже было мертво, но суть совсем в другом. В центре экрана был изображён бразильский флаг и три боевых эмодзи. А в самом низу – маленький флаг Казахстана и мышь. Комментарии тут излишни.

Несложно себе представить, какая реакция на это последовала со стороны поклонников Дамира в Казахстане и России. Отреагировал и сам наш боец.

«Теперь это уже дело чести! @rafaeltheturn, я желаю тебе запастись терпением, потому что я буду избивать тебя все 3 раунда — это будет очень мучительно! @sayatus (Саят Абдрахманов – менеджер Исмагулова), объясни всем что теперь этот парень моя добыча! @rafaeltheturn ты ещё не знаешь какая Великая история у казахского народа!», — написал боец на своей странице в «Инстаграм».

«Объясняю всем, теперь этот парень его добыча, — отреагировал в комментариях Саят. — И спасти его может только консульство США, ждём визу». Штаты визу Дамиру оформили, и бойцы накануне сошлись лицом к лицу на дуэли взглядов. Обменявшись короткими репликами (из-за масок было не понятно, кто и что сказал), они разошлись, не подав друг другу руки.

И чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что Дамир по-прежнему настроен более чем серьёзно, боец оставил в «Инстаграме» ещё одно сообщение.

«Ну что, мы уже видели, как они умеют ловить мышей, теперь проверим как они умеют драться! Как сказал один человек: Вы дерётесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями!».

Бой начнётся 22 мая, ориентировочно в 23:00 по московскому времени. Посмотреть поединок Дамира Исмагулова и Рафаэля Алвеса можно будет в приложении UFC Fight Pass.