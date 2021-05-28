Американец почти минуту сражался без капы. А потом одной левой уложил Бессмертного. Видео

В ближайшие выходные поклонникам UFC лига в традиционные часы проведения турниров предлагает заняться чем-нибудь другим. А уже на следующей неделе зрителей ждёт новый ивент – UFC Fight Night 189. В главном поединке вечера встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Кард ещё не укомплектован полностью, а некоторым участникам до сих пор ищут соперников.

Однако уже точно известно, что нам предстоит посмотреть несколько очень интересных и конкурентных боёв. Один из таковых – противостояние нокаутёров Сантьяго Понзиниббио и Мигеля Баезы. Аргентинец находился на серии из 7 побед, но в последнем поединке проиграл китайскому бойцу Цзинляну Ли и теперь будет стремиться вернуться на победную тропу. Однако бой против непобеждённого Баезы вряд ли станет для него лёгкой прогулкой.

Американец пуэрториканского происхождения попал в UFC после того, как на шоу Даны Уайта одолел соперника Виктора Рейну единогласным решением судей. Тогда Баеза одержал свою седьмую победу в карьере. В промоушене Уайта боец с необычным прозвищем Карамельный гром продолжил своё победное шествие, причём все поединки он завершил досрочно. Последний бой Баеза выиграл сабмишеном, а два предыдущих – нокаутами. В одном из них он разобрался с ветераном ММА Мэттом Брауном через 5 минут и 18 секунд поединка.

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С минуту бойцы осторожничали и присматривались друг к другу. Первым атаковать начал Браун. Очень скоро Бессмертный донёс до цели несколько неплохих ударов, а чуть позже и вовсе загнал Баезу к сетке джебами, где принялся обрабатывать соперника боковыми, да так, что выбил из его рта капу. К слову, без неё Карамельный гром, выдержавший град ударов Брауна, сражался ещё почти минуту, пока рефери не остановил бой и не вернул бойцу эту важную утерянную деталь.

После инициативу перехватил Баеза и за минуту и 40 секунд до конца раунда отправил оппонента на канвас. Но Бессмертный выставил руки вперёд и минимизировал ущерб, который ему планировали нанести. Ещё какое-то время Мигель возился с Брауном в партере, пытаясь выйти на болевой, но эти попытки успеха не принесли. Впрочем, продлиться долго поединку всё равно не было суждено.

В начале второй пятиминутки Браун в ответ на очередной мощный лоу-кик от соперника ринулся ему навстречу с левым боковым. Но попасть не успел – левый кулак Баезы оказался быстрее. Бессмертный тут же полетел на настил, Карамельный гром бросился его добивать, но после первого же удара вмешался рефери. Закрыв Брауна своим телом, Джейсон Херцог остановил поединок.

Мигель Баеза показал в этом бою и умение противостоять опытным соперникам, и, как принято говорить, отличную «держалку». Примечательно и то, что боец не растерялся, когда потерял капу, и мужественно сражался без неё дальше, как ни в чём не бывало. Все эти моменты непременно нужно учесть Понзиниббио: одолеть такого оппонента, как Баеза, ему однозначно будет непросто.