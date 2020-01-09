Сен-Пьер заглядывается уже на третий пояс UFC, а Алду — вскоре подерётся за второй. Как изменилась вершина MMA за 10 лет.

На заре 2010-х в UFC заправляли великие чемпионы. Спустя десять лет они всё ещё на слуху

2009: чемпион тяжёлого веса UFC

2019: звезда реслинга, сладкий сон Кормье и Джонса

Легендарный громила Брок Леснар – икона современной истории реслинга. Великие бойни с дрожащим под огромными ногами рингом, жуткие удары и устрашающе сжатые челюсти. Этого парня будто специально создавали для постановочных боёв! Но для любителей смешанных единоборств Брок навсегда останется «тяжем», устраивавшим битвы с Фрэнком Миром и Рэнди Кутюром, Кейном Веласкесом и Алистаром Оверимом.

И неважно, победа или поражение — для UFC Леснар по сей день является маркетинговой глыбой, которая продаст любой турнир со своим участием. И пока об экс-чемпионе мечтает Даниэль Кормье и упоминает в своих интервью Джон Джонс, вопрос о возвращении «Воплощения зверя», дравшегося в последний раз аж в 2016-м, остаётся открытым.

2009: чемпион UFC в полутяжёлом весе

2019: боец Bellator

25 поединков и 17 побед под эгидой UFC, кровавые дуэли с Джонсом и Крисом Вайдманом, эпохальные дилогии с Маурисиу Руа и Гегардом Мусаси – не хватит и полноценного материала, чтобы описать все передряги, в которых побывал бывший чемпион Лиоту Мачида. Его необычная манера боя, объясняемая наличием черных поясов по карате и джиу джитсу, покорила немало болельщиков на стыке десятилетий, а готовность драться по любому зову Дэны Уайта позволяли руководству промоушена делать ставку именно на бразильца японского происхождения.

И пускай пояс ушел с талии некогда непобеждённого бойца, а поражения стали всё чаще портить послужной список Лиоту, из UFC Мачида ушёл с высоко поднятой головой. На UFC 224 он нокаутировал другого ветерана, Витора Белфорта, после чего подписал контракт с Bellator. Под эгидой второго по значимости ММА-промоушена мира 41-летний бразилец выступает и по сей день.

2009: чемпион UFC в среднем весе, лучший боец своего поколения

2019: ветеран ММА, никак не желающий покидать спорт

Не спешит вешать перчатки на гвоздь и разменявший пятый десяток Паук. Несмотря на допинг-скандал, Силву называют величайшим средневесом в истории MMA: 10 успешных защит, рекордная серия из 16 побед подряд, 12 наград-бонусов – на боях Андерсона выросло не одно поколение бойцов, а нарезки его боев, даже проигранных, до сих пор набирают сотни тысяч просмотров на Youtube.

Но бегут годы, близится закат карьеры, а проигравший последние два поединка бразилец не спешит с заявлением о завершении карьеры. Зря Паук тешит своё эго былыми триумфами, по-прежнему надеясь на опыт и громкое имя? На этот вопрос ответит только время. Но очень не хочется, чтобы улыбчивый Андерсон Силва повторил историю Би-Джей Пенна, грустный финал которого будет описан ниже.

2009: чемпион UFC в полусреднем весе

2019: готов вернуться, но при одном условии

«Уходите, когда вы на вершине и можете продемонстрировать свои лучшие качества! Не стоит ждать, пока кто-то скажет вам остановиться, принимайте это решение сами», — так описал прославленный канадец свой уход из спорта в феврале 2019 года.

Величие Сен-Пьера – незыблемо. Rush отстаивал пояс в полусреднем весе девять раз кряду, уходил на четыре года и возвращался, чтобы придушить провокатора Майкла Биспинга и забрать в копилку титул в среднем весе. Что, как не отдых, требуется испытывавшему психологические проблемы Жоржу после таких похождений?

Жорж Сен-Пьер закончил карьеру. Вспоминаем его главные победы Величайший полусредневес в истории ушёл на пике.

Однако непохоже, что боец смирился с пенсией. Он усердно тренируется, больше не упоминает в интервью об НЛО и навязчивой идеи о собственном величии (это лишь часть расстройств, с которыми боролся легенда ММА), а также много высказывается о Хабибе Нурмагомедове… Да-да, Орёл – та цель, которая помогает Жоржу не пропадать с радаров. Россиянин одержим встречей с кумиром, а СМИ не перестают писать о потенциальном поединке двух борцов экстра-класса – как знать, может руководство UFC снова прогнётся под российскую звезду, и свой прощальный бой Хабиб проведет с нестареющим ЖСП.

Би-Джей Пенн

2009: чемпион UFC в лёгком весе

2019: наркотики, домашнее насилие, нокаут у бара, изгнание из UFC и серия из почти дюжины поражений

История американца, ставшего вторым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях – классический голливудский сценарий про падение со спортивной вершины на дно. У Пенна было все: талант, «безбашенность» в восьмиугольнике вкупе с бронебойной ударной техникой, любовь болельщиков, большие возможности и любовь руководства – что ещё нужно было легенде ММА в 2009 году для дальнейших взлетов?

Бьют обычных людей, ломают их телефоны, угоняют такси — что не так с бойцами ММА Даррен Тилл, Конор Макгрегор, Би Джей Пенн. Звёзды ММА многое себе позволяют последнее время.

Но проблемы вне октагона сказались на спортивной жизни Би-Джея. Утрата титула и кошмарная серия из семи поражений подряд окончательно подкосили спортсмена – в последний раз член Зала славы UFC побеждал 20 ноября 2010 года!

И вместо того, чтобы усердно пахать в зале, экс-чемпион в двух дивизионах пошёл отрабатывать приёмы вне клетки. Угрозы соседу взмахами мачете и проблемы с наркотиками сменились издевательствами над домочадцами и резонансной дракой у бара, в ходе которой атлета нокаутировал «двоечкой» простой посетитель заведения.

В ситуацию тогда вмешался Дэна Уайт, поставивший жирную точку в вопросе продолжения карьеры скандального чемпиона:

“Он больше не будет драться, на этом все. Драку возле бара даже нельзя назвать последней каплей, потому что я и так не хотел, чтобы он выступал. Но у нас Пенном очень хорошие отношения, и он продолжал мне названивать, умоляя дать ему еще один поединок. Мне было очень трудно ему отказать. Однако после того, что случилось, я считаю, что Пенну нужно сфокусироваться на личной жизни и взять себя в руки. Было печально видеть то, что произошло на том видео”.

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В качестве бонуса к пятерке лучших можно добавить двух не менее известных чемпионов, возглавивших образовавшиеся в 2010-м легчайший и лёгкий дивизионы. Благо, что по интриге эти веса в настоящий момент остаются одними из самых интересных в организации.

Доминик Крус

2010: величайший легчайший. Начало

2020: травмы, телевидение, надежды на возвращение

Сложно сказать, кого не восхищал Доминатор на протяжении своей карьеры. Прекрасный, крайне необычный «футворк», жесткие удары, выбрасываемые с самых разных позиций, и суровый трешток, воздействовавший на соперников ещё до выхода в клетку, — визитные карточки Доминика подкупали не только его фанатов, но и ненавистников. Которых, как и любого бойца-говоруна, у американца с мексиканскими корнями было немало.

Восхождение Круса было стремительным. Он сиял в World Extreme Cagefighting (WEC) в легчайшем весе, а затем, после поглощения компании UFC, был объявлен чемпионом и в главном ММА-промоушене мира.

За шесть лет доминирования в оргазиции Доминик разделался с Деметриусом Джонсоном, в крайне близком поединке увёл из под носа у Ти Джея Диллашоу пояс, ранее освобожденный самим же Доминатором из-за проблем со здоровьем, и победно завершил принципиальную трилогию с Юрайей Фэйбером. Но в декабре 2016-го всё закончилось. Крус напоролся на непобеждённого Коди Гарбрандта, проведшего в тот зимний вечер лучший бой в своей карьере. Несколько нокдаунов от живучего No love и беспомощность в атаке не сломили американца – на пресс-конференции он выдал мотивирующий монолог про роль поражений в карьере бойца и новый поход за золотым поясом.

Но на дворе уже 2020 год, а третий разрыв связок и травма плеча никак не дают Доминику вернуться в клетку. Да, Доминатор в костюме шикарно смотрится в роли аналитика и комментатора, но болельщики не теряют надежды ещё увидеть Круса в восьмиугольнике.

2010: гроза полулёгкого веса

2020: поражения, дающие новые перспективы

Ещё одним бразильцем на вершине олимпа UFC начала 2010-х стал Жозе Алду. Как и Крус, полулегковес пришёл из WEC и забрал вакантный пояс, начав ковать наследие на десятки лет вперед. Семь уверенных защит и вычищенный дивизион, доминирование над претендентами и безупречная взрывная мощь – казалось, что гегемония Лица со шрамом будет продолжаться до самого ухода бразильца из спорта.

Сложно сказать, что произошло 12 декабря 2015 года… Повлияли ли травмы? Или трешток Макгрегора свел с ума неразговорчивого бразильца? Но в Лас-Вегасе золотой спортивный путь Алду обратился в прах. Поражение за 13 секунд от Конора подкосило бойца, который после того нокаута не стал прежним. Рекорд 3-4 в последующих поединках и бесконечно проваливаемые титульные шансы (в 2020-м будет ещё один, уже против Генри Сехудо) – вряд ли о таких финальных аккордах мечтал Жозе в начале прошлого десятилетия.