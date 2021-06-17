На дембель в UFC. Корейский спецназовец после армии побеждает только нокаутом. Видео

В ночь с 19 на 20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 29. Кажется, что его кард лишён звёзд и громких имён. Но всё же в главном событии шоу выступит один из самых зрелищных бойцов промоушена, представитель полулёгкого веса Чан Сон Джон, более известный под псевдонимом Корейский Зомби. Его соперником станет очень крепкий и опасный гаваец Дэн Иге. Но даже этому храброму парню придётся нервно напрячься перед поединком. А всё потому, что Корейский Зомби, невзирая на спокойный характер и невозмутимость, всегда безжалостен к соперникам.

Чан Сон Джон дебютировал в UFC в 2011 году. Все свои победы, которые порой сменялись поражениями, он завоёвывал досрочно, в том числе удушающими приёмами. В 2013 году кореец уступил в титульном поединке Жозе Альдо, а после на 3,5 года выпал из поля зрения болельщиков. Всё дело в том, что, как и любой гражданин Южной Кореи, он должен был отслужить в армии.

Отдавая долг родине, Корейский Зомби попал в войска специального назначения. И, судя по всему, служба в этом роде войск пошла ему на пользу. Дело в том, что после возвращения в UFC, которое состоялось в 2017 году, он если и побеждал, то только нокаутом. Об одной из таких побед и расскажем.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале UFC в YouTube.

В фокус нашего внимания попал как раз-таки поединок-возвращение Чан Сон Джона. После 3,5 лет отсутствия в клетке он получил слот в главном событии турнира UFC Fight Night 104. Тогда ему противостоял Дэннис Бермудес, у которого была мини-серия из двух побед. Очевидно, что успех в бою с Корейским Зомби гарантировал бы Бермудесу серьёзный рост в рейтинге организации. Но в планы Чан Сон Джона поражение уж точно не входило.

Оба бойца начали встречу активно и записали в свою пользу удачные эпизоды. Корейский Зомби классно работал на встречу и мог похвастать скоростью рук, а Бермудес несколько раз донёс до цели тяжёлые размашистые удары. В середине раунда Дэннис снова попытался пойти вперёд, но Чан Сон Джон слегка уклонился от атаки соперника, а затем нанёс сокрушительный короткий апперкот. Бермудес в тот час же свалился на канвас. Корейский Зомби бросился на добивание, в котором, впрочем, не было необходимости.

Таким образом, Чан Сон Джон триумфально вернулся «на дембель» в UFC. Победа нокаутом сразу же напомнила всем, что Корейский Зомби обладает невероятным талантом и будет пылить в полулёгком весе. Так происходит и по сей день. После этого боец победил ещё дважды и оба раза нокаутом. Кроме того, в пассиве были и два поражения. В частности, Чан Сон Джон проиграл минувшую схватку, в результате чего не получил статус претендента на титул. Теперь Корейскому Зомби необходимо реабилитироваться. Так что можно лишь представить, с каким настроем он выйдет на схватку с Дэном Иге.