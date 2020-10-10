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Яир Родригес нокаутировал Корейского Зомби, UFC, видео боя

Яир Родригес нокаутировал Корейского Зомби
Микаил Гусейнов
Уникальный удар локтем по восходящей. Яир установил рекорд, который нельзя побить! Видео
Вспоминаем легендарную победу Родригеса, который, похоже, всё-таки подерётся с Забитом Магомедшариповым.
Бокс/ММА / UFC 0

Уходящая неделя подарила нам множество топ-новостей из мира UFC. На фоне очередных заявлений Конора Макгрегора и срыве поединка Ислама Махачева, на второй план отошли новости из полулёгкого веса. Между тем там намечаются топ-поединки. Президент лиги Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Корейского Зомби Чан Сон Джона с Брайаном Ортегой получит тайтл-шот.

Для российских любителей ММА это может значит лишь одно. Невзирая на переносы и скандалы всем нам стоит ждать встречи Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса. О продолжающихся переговорах на эту тему недавно заявил и менеджер Забита Али Абдель-Азиз.

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Неминуемость схватки заставила нас вспомнить о великолепных скиллах мексиканского спортсмена. В полной мере они проявились в ноябре 2018 года. Тогда Пантера встретился с Корейским Зомби Чан Сон Джоном. Их схватка возглавила турнир в Денвере (штат Колорадо, США).

Сам бой, как это часто случается в поединках с участием Родригеса, получился на загляденье. Соперники не скупились на действия в атаке и старались перебить друг друга. Болельщики стали свидетелями и попыток провести удары с колена, и эффектных ударов локтями и множества других эпизодов.

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К концу пятого раунда измочаленные и опустошённые бойцы, казалось, были готовы дождаться судейского решения. Но на последних секундах изрядно потрёпанный Зомби снова решил предложить сопернику устроить финальную перестрелку и показал, что готов принять суровую открытую рубку. Удивительное решение, поскольку к тому моменту Чан Сон Джон с большой вероятностью лидировал по судейским карточкам.

Бесхитростно бросившись вперёд на соперника с открытым забралом, спортсмен из Южной Кореи напрочь забыл об обороне. Родригес же показал пластику Пантеры. Уклонившись от атаки, Яир присел, а потом, вместе с ударом локтем по восходящей, разогнулся словно пружина. Коварный и незаметный панч отправил Зомби в глубочайший нокаут. Это случилось на последней секунде боя (!). Таким образом, нокаут стал самым поздним в истории UFC. Побить этот рекорд нельзя, можно только повторить.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Зачастую такие пропущенные бомбы не остаются бесследными. Импровизация Родригеса, фактически ставшая чем-то вроде апперкота локтем, почти гарантированно привела к сотрясению мозга. Тем не менее, Чан Сон Джон не только сумел восстановиться, но уже дошёл и до элиминатора с Ортегой.

Ну а Родригес, вероятнее всего, всё же должен будет встретиться с Забитом Магомедшариповым, отношения с которым испорчены до предела ещё до боя. Россиянину придётся столкнуться с хитрейшим соперником, способным на самые уникальные уловки. Впрочем, Забит и сам горазд демонстрировать незаурядную технику. Так что потенциальное противостояние этих ребят может подарить зрелище похлеще, чем в поединке Яира и Зомби.

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