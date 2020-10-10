Уникальный удар локтем по восходящей. Яир установил рекорд, который нельзя побить! Видео

Уходящая неделя подарила нам множество топ-новостей из мира UFC. На фоне очередных заявлений Конора Макгрегора и срыве поединка Ислама Махачева, на второй план отошли новости из полулёгкого веса. Между тем там намечаются топ-поединки. Президент лиги Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Корейского Зомби Чан Сон Джона с Брайаном Ортегой получит тайтл-шот.

Для российских любителей ММА это может значит лишь одно. Невзирая на переносы и скандалы всем нам стоит ждать встречи Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса. О продолжающихся переговорах на эту тему недавно заявил и менеджер Забита Али Абдель-Азиз.

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Неминуемость схватки заставила нас вспомнить о великолепных скиллах мексиканского спортсмена. В полной мере они проявились в ноябре 2018 года. Тогда Пантера встретился с Корейским Зомби Чан Сон Джоном. Их схватка возглавила турнир в Денвере (штат Колорадо, США).

Сам бой, как это часто случается в поединках с участием Родригеса, получился на загляденье. Соперники не скупились на действия в атаке и старались перебить друг друга. Болельщики стали свидетелями и попыток провести удары с колена, и эффектных ударов локтями и множества других эпизодов.

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К концу пятого раунда измочаленные и опустошённые бойцы, казалось, были готовы дождаться судейского решения. Но на последних секундах изрядно потрёпанный Зомби снова решил предложить сопернику устроить финальную перестрелку и показал, что готов принять суровую открытую рубку. Удивительное решение, поскольку к тому моменту Чан Сон Джон с большой вероятностью лидировал по судейским карточкам.

Бесхитростно бросившись вперёд на соперника с открытым забралом, спортсмен из Южной Кореи напрочь забыл об обороне. Родригес же показал пластику Пантеры. Уклонившись от атаки, Яир присел, а потом, вместе с ударом локтем по восходящей, разогнулся словно пружина. Коварный и незаметный панч отправил Зомби в глубочайший нокаут. Это случилось на последней секунде боя (!). Таким образом, нокаут стал самым поздним в истории UFC. Побить этот рекорд нельзя, можно только повторить.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Зачастую такие пропущенные бомбы не остаются бесследными. Импровизация Родригеса, фактически ставшая чем-то вроде апперкота локтем, почти гарантированно привела к сотрясению мозга. Тем не менее, Чан Сон Джон не только сумел восстановиться, но уже дошёл и до элиминатора с Ортегой.

Ну а Родригес, вероятнее всего, всё же должен будет встретиться с Забитом Магомедшариповым, отношения с которым испорчены до предела ещё до боя. Россиянину придётся столкнуться с хитрейшим соперником, способным на самые уникальные уловки. Впрочем, Забит и сам горазд демонстрировать незаурядную технику. Так что потенциальное противостояние этих ребят может подарить зрелище похлеще, чем в поединке Яира и Зомби.