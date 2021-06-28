Американский борец решил попробовать себя в ММА. Улетел в нокаут за 10 секунд. Видео

В ночь на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский стал временным чемпионом в тяжёлом весе, единогласным решением судей одолев американца Тимоти Джонсона.
Однако в одном из поединков предварительного карда все закончилось гораздо быстрее — всего через 10 секунд. Это случилось в бою между Кори Сэмуэлсом (2-2) и дебютантом ММА Исайей Хокитом. Парни выходили второй парой, что немудрено. Кори проводил первый поединок в Bellator, причём это был большой аванс для парня, рейтинг которого составлял 2-2. При этом одну победу он одержал дисквалификацией оппонента.
Фаворита в этом бою изначально выявить было непросто, поскольку Исайя и вовсе ни одного профессионального боя не провёл. Да и в вольной борьбе, которой он занимался в колледже, особыми достижениями похвастать он не мог. Олимпийская карьера не светила (15 схваток выиграл, в 12 проиграл), дайте шанс в ММА. Ну лови, парень, всё как ты хотел.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Понять, насколько хороша борьба Хокита, нам не удалось. Хокит, много внимания уделивший перед боем работе над ударкой, первым выбросил джеб. Этот же удар стал и его последним активным действием. Ибо даже не самый опытный Сэмуэлс сразу почувствовал, какого уровня оппонент перед ним. Ответный удар получился плотным, второй ещё плотнее. Исайя от неожиданности замедлился, опустил руки и сразу же поймал ещё одну двойку в голову.
После этого борец оказался на канвасе. Выглядел он настолько беспомощно, что рефери поединка Брайан Майнер сразу же остановил избиение. Итого: первая победа Кори Сэмуэлса в карьере нокаутом, на который ему потребовалось 10 секунд. Может статься, что в эти 10 секунд уложится и вся карьера незадачливого Хокита.
- 28 июня 2021
-
12:23
-
12:04
-
12:03
-
11:18
-
11:08
-
10:59
-
10:54
-
10:52
-
10:40
-
10:01
-
09:55
-
09:31
-
09:10
-
09:00
-
08:41
-
08:00
-
06:54
-
06:46
-
05:45
-
00:31
- 27 июня 2021
-
22:43
-
21:58
-
20:43
-
20:09
-
19:44
-
18:38
-
17:22
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36