Американский борец решил попробовать себя в ММА. Улетел в нокаут за 10 секунд. Видео

Ну ладно бы просто в ММА. Исайю Хокита сразу в Bellator потянуло. Самая короткая карьера в истории?

В ночь на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский стал временным чемпионом в тяжёлом весе, единогласным решением судей одолев американца Тимоти Джонсона.

Однако в одном из поединков предварительного карда все закончилось гораздо быстрее — всего через 10 секунд. Это случилось в бою между Кори Сэмуэлсом (2-2) и дебютантом ММА Исайей Хокитом. Парни выходили второй парой, что немудрено. Кори проводил первый поединок в Bellator, причём это был большой аванс для парня, рейтинг которого составлял 2-2. При этом одну победу он одержал дисквалификацией оппонента.

Фаворита в этом бою изначально выявить было непросто, поскольку Исайя и вовсе ни одного профессионального боя не провёл. Да и в вольной борьбе, которой он занимался в колледже, особыми достижениями похвастать он не мог. Олимпийская карьера не светила (15 схваток выиграл, в 12 проиграл), дайте шанс в ММА. Ну лови, парень, всё как ты хотел.

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Понять, насколько хороша борьба Хокита, нам не удалось. Хокит, много внимания уделивший перед боем работе над ударкой, первым выбросил джеб. Этот же удар стал и его последним активным действием. Ибо даже не самый опытный Сэмуэлс сразу почувствовал, какого уровня оппонент перед ним. Ответный удар получился плотным, второй ещё плотнее. Исайя от неожиданности замедлился, опустил руки и сразу же поймал ещё одну двойку в голову.

После этого борец оказался на канвасе. Выглядел он настолько беспомощно, что рефери поединка Брайан Майнер сразу же остановил избиение. Итого: первая победа Кори Сэмуэлса в карьере нокаутом, на который ему потребовалось 10 секунд. Может статься, что в эти 10 секунд уложится и вся карьера незадачливого Хокита.