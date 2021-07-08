Макгрегора задушили за 38 секунд. Даже Хабибу такое не удавалось

Считанные дни остаются до турнира по смешанным единоборствам UFC 264, в главном событии которого выступят экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье. В преддверии противостояния уместно вспоминать не только о былых заслугах бойцов, но и об их поражениях.

Ирландец за годы профессиональной карьеры потерпел пять неудач. Самое быстрое поражение случилось почти 11 лет назад. 27 ноября 2010 года Конор провёл дебютный поединок в лиге Cage Warriors. На турнире Cage Warriors 39: The Uprising в Корке (Ирландия) Макгрегор встретился с соотечественником Джозефом Даффи.

Макгрегор подходил к этой схватке после двух побед кряду. Всего в его послужном списке в ММА к тому времени было 4 победы при 1 поражении. Что касается Даффи, то он также дебютировал в Cage Warriors, но, в отличие от Конора, мог похвастать идеальной статистикой – 6 побед в 6 схватках. В целом в 2010 году оба спортсмена считались достаточно перспективными, так что их очная дуэль обещала быть интригующей.

Видео можно посмотреть на странице Cage Warriors в «Фейсбуке». Права на видео принадлежат UFC и Warriors Development Agency.

Однако интриги как таковой не получилось. Макгрегор, уповая на свои навыки в стойке, почти сразу пошёл вперёд, стремясь разбить соперника. Но Даффи не растерялся. Джозеф совершил захват ноги, провёл тейкдаун и очень быстро вышел на удушающий приём. Попытка была настолько плотной, что Конор постучал практически сразу. На победу Даффи потратил всего 38 секунд.

До сегодняшнего дня ни один из обидчиков Макгрегора не сумел превзойти достижение Джозефа. Первое поражение в карьере Конор потерпел за 69 секунд. Поражение от Нейта Диаза случилось за один раунд с небольшим. Хабиб Нурмагомедов потратил на победу над Макгрегором почти 3,5 раунда, а Дастин Порье – 1,5.

Уже будучи восходящей звездой UFC, Макгрегор рассуждал о том, как было бы здорово провести реванш с Даффи. В 2015 году, в теории, у Конора мог бы появиться шанс поквитаться со своим обидчиком, ведь Джозеф также получил контракт в UFC. Но выйти на высокий уровень в топ-лиге Даффи не сумел.

После двух стартовых побед в UFC Джозеф потерпел поражение от Дастина Порье. После были ещё две победы над малоизвестными бойцами. А затем в карьере Даффи начался спад. Три неудачи кряду привели к тому, что Джозеф принял решение завершить карьеру. Так что желание Конора взять реванш у соотечественника уже никогда не воплотится в жизнь.