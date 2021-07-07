Конор заразил Порье. Дастин выбрал деньги, а не шанс завоевать пояс

В случае поражения Бриллиантовый останется с чеком, но вот о титуле ему придётся забыть. А оно ему надо?

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе — Дастин Порье.

Ранее мы говорили, что у Конора не самая худшая борцовская база, которую Порье не имеет права недооценивать. К тому же для Дастина третий бой с Конором является самым важным поединком в карьере, даже важнее, чем за чемпионский пояс. Объясняем почему.

После победы над Макгрегором у Порье был выбор — дать Конору третий бой или сразиться за титул с Чарльзом Оливейрой. Порье повёл себя как настоящий коммерсант, выбрав первый вариант, так как поединок с эпатажным ирландцем сулит рекордный гонорар. За прошлую схватку Порье впервые в карьере заработал свыше миллиона долларов. В этот раз Бриллиантовый может сорвать куш свыше $ 3 млн долларов благодаря доле со сборов платных трансляций PPV, которая составит 40%.

Главным и единственным аргументом в защиту выбора боя с Конором служит вот эта цитата:

«Я принял решение легко. Если я лучший в мире, то выйду и побью Конора, а потом буду биться за титул. Так что, по факту, я удвоил ставку на самого себя. Я азартный парень, так что верю в свои навыки в боях.

Не знаю, насколько вам интересно углубляться в детали моего соглашения, но за титульный бой я не получил бы процент с PPV и не заработал бы даже треть того, что получу за бой с Конором. Так что в этом не было смысла. В первую очередь это работа. Если заработаю за бой с Конором в разы больше, то, как уже говорил, я прежде всего отец и муж, у меня свои приоритеты», — сказал Порье в интервью ESPN.

Но во всем остальном Порье рискует. Он считает, что сможет усидеть одновременно на двух стульях: удержаться на первом месте в рейтинге UFC в лёгком весе и заодно обогатиться на несколько миллионов. Однако если Дастин проигрывает Конору, тогда он упустит титульник, права на который будут разыгрываться между теми же Конором и Гэтжи.

К тому же Бриллиантовый опустится в рейтинге (Конор сейчас пятый) и будет стоять в очереди на титульник на вторых ролях. Он не обладает бешеной харизмой и одиозной репутацией — он скучный и однообразный. Плюс Порье не умеет подрывать инфополе на ровном месте. Поэтому ему не светит бешеный интерес публики. А Дана Уайт не будет спешить давать ему бой за титул, если тот не заслужил. Тем более мы знаем, как Дана щепетилен к выбору претендентов на пояс.

Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что Дастин допустил стратегическую ошибку, выбрав сначала деньги, а затем — бой за пояс. Ведь в случае поражения Оливейры Конор с его способностью генерировать деньги никуда бы не делся, потому что он любит доводить дело до конца и сводить личные счёты. Это та самая история, когда Макгрегор выиграл очередной раунд вне октагона, ибо в случае победы босс UFC может обойти потенциальный элиминатор с Гэтжи и сразу дать поединок за титул. Зная фаворитизм Даны к Конору, это вполне возможно.

А Дастин, если это выражение будет уместно с отсылкой на одну известную сказку, может остаться у разбитого корыта. Или… Или Порье просто отлично знает себе цену и легко обменял амбиции на длинный чек.