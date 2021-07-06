Макгрегор победил приёмом и прыгнул из клетки. Хабиб лишь скопировал лютого врага

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе — Дастин Порье.

Фото: cagewarriors.com

Эксперты и аналитики склоняются к тому, что бой пройдёт в стойке и, скорее всего, завершится нокаутом. В то, что схватка продлится всю дистанцию, не верит почти никто. Вероятность того, что поединок закончится чьим-то сабмишеном – также невелика, хотя у Порье немало побед приёмами.



Конор же никогда не мог похвастать своей борьбой. Ирландца прежде всего знают, как великолепного мастера ударной техники. Но всё же в послужном списке Макгрегора есть одна единственная победа удушающим приёмом. Причём какая! Именно благодаря умению бороться Печально Известный завоевал первый титул в карьере.

2 июня 2012 года Конор Макгрегор вышел на чемпионский бой в британском промоушене Cage Warriors Fighting Championship (CWFC) против Дэйва Хилла. Тогда Конору было 23 года. Выглядел он как скинхед – ни волос, ни бороды. Многие фанаты остроумно сравнивали его с главным злодеем книг из серии про Гарри Поттера Волан-де-Мортом.

Права на видео принадлежат UFC и Warriors Development Agency.

Конор начал бой с активного наступления на Хилла в надежде прижать того к клетке для добивания. Но Дэйв совершил проход в ноги, перехватив контроль боя. Однако Конор без проблем выбрался из удержания и после этого развернул Хилла у клетки, завладев инициативой в схватке.

Ирландец гонял англичанина вдоль клетки, уверенно расстреливая того с дальней дистанции. Но Хилл тянулся к партеру через проход в ноги, что было выгодно Конору, который снова перевернул положение в партере, разбивая Дэйва ударами даже в горизонтальном положении. К концу раунда Хилл настолько устал, что провалился на канвас при очередной атаке. Там Макгрегор подхватил его и начал разбивать локтями. А затем ирландец за 10 секунд до конца раунда вышел на удушающий приём, но Хилла спасла сирена на перерыв.

Фото: cagewarriors.com

Второй раунд начался с очередного наступления Конора, который закончился хай-киком в голову. Дальше работал только ирландец, причём он не только осыпал Хилла градом ударов, но и пытался задушить его. И только с третьего раза Конор смог захватить спину и совершить успешный удушающий приём. Так как Хилл не подавал признаков сопротивления, рефери остановил поединок. Однако история на этом не закончилась. В порыве эмоций Конор перепрыгнул через клетку и праздновал победу с многочисленной армией болельщиков, бросаясь на трибуны в объятия фанатов.

«В ту ночь зародился феномен Макгрегора. Он выпрыгнул из клетки и бросился в толпу, чтобы праздновать победу с болельщиками. За много лет в этом спорте я никогда не видел такой связи между бойцом и болельщиками. Это была больше чем поддержка», — писал в своей книге тренер ирландца Джон Кавана, вспоминая первый большой триумф своего подопечного.

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Прошло совсем немного времени и Конор стал звездой мирового масштаба. И как же парадоксально, что самое болезненное поражение в карьере он потерпел примерно в такой же обстановке, в которой завоевал первый титул. Да-да, мы о том самом знаменитом поединке с Хабибом Нурмагомедовым, датированном октябрём 2018 года. Напомним, что тогда россиянин, задушив ирландца, в ярости выпрыгнул из клетки. Орёл пошёл в толпу крушить членов команды Конора, которые постоянно стремились его больнее задеть на словах.



Волей-неволей, а Нурмагомедов скопировал поведение своего лютого врага. Должно быть, Хабиб и сам об этом не догадывался. Впрочем, на самом-то деле карьера Конора ещё полна белых пятен и есть масса того, чего мы о нём не знаем. Наверняка сейчас Макгрегор планирует удивить и Порье. Возможно, Конор, предлагавший сразиться Дастину в стойке, просто хитрит и готовит сюрпризы в борьбе? Ответ получим уже скоро.