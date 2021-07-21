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Ислам Махачев вошёл в топ-5 рейтинга UFC и обошёл Макгрегора, почему так случилось

Махачева затянули в топ-5 за победу над ноунеймом. Ислам — новый проект UFC?
Микаил Гусейнов
Ислам Махачев вошёл в топ-5 рейтинга UFC
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Влияние Хабиба очевидно, но у лучшего друга Орла есть всё, чтобы озолотить лигу.

В ночь на 18 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В его главном событии Ислам Махачев одержал восьмую победу кряду, досрочно одолев не хватающего звёзд с неба Тиаго Мойзеса. Уже 20 июля пресс-служба лиги обновила рейтинги организации. Конечно, ожидалось, что после успешной схватки Махачев улучшит свои позиции и, возможно, поднимется на одну-две ступени. Но в UFC оценили победу Ислама гораздо выше. Россиянин в обновлённом рейтинге оказался на пятом месте, взлетев сразу на четыре позиции. Позади остались экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор, бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон, бывший чемпион лиги в лёгком дивизионе Рафаэль дос Аньос и Дэн Хукер. Список более чем солидный.

С одной стороны, мало у кого возникнет сомнение, что Ислам сможет конкурировать с каждым из этих бойцов. С другой — взлёт на четыре позиции слишком необъясним. Кажется, что Ислама хотят превратить в новый проект UFC. Что говорит в пользу этого?

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Для начала отметим, что победа над Мойзесом хоть и была впечатляющей, но явно не тянула на то, чтобы помочь улучшить позиции в рейтинге сразу на четыре строчки. По сути, Ислам побил ноунейма, который только-только вполз в топ-15 и занимал 14-е место. То есть он победил соперника, который находился в рейтинге ниже него. Кто-нибудь назовёт случай, когда в таких ситуациях боец после успеха поднимался на четыре строчки в рейтинге? Вряд ли. Зачастую при таких раскладах можно рассчитывать на продвижение на 1-2 строчки.

Конечно, можно возразить, что это была восьмая победа кряду и Ислам заслуживает быть в топ-5. Спору нет, мы согласны с тем, что Махачев справедливо опережает Фергюсона и Макгрегора, которые в последних пяти встречах на двоих ни разу не победили. Но разве цифра восемь какая-то сакральная? Почему Махачева существенно не продвигали после семи или шести побед кряду. Долгое время россиянин барахтался в пределах топ-15, хотя его потенциал был понятен всем. Теперь же, после победы над малоизвестным бойцом Ислам сразу оказался в топ-5. Что это, если не искусственное вытягивание в элиту?

Но вопрос в другом, почему в UFC принялись раскручивать Махачева прямо сейчас? Тут есть несколько вариантов. Первый – лига просто отдаёт долги бойцу, которого слишком долго мариновала на задворках рейтинга. С одной стороны, может показаться, что дело действительно в этом. Но с другой — промоушену прежде всего важна бизнес-составляющая, и, если бы Махачев не представлял коммерческий интерес, с тем же успехом его прогресс можно было бы сдерживать и дальше.

Второй вариант – влияние Хабиба. Махачев известен дружбой с Нурмагомедовым, более того, он его лучший друг. А Орёл, в свою очередь, в очень неплохих отношениях с президентом UFC Даной Уайтом. Очевидно, мы не говорим о том, что Нурмагомедов лично просил за своего товарища, но Хабиб постоянно, по поводу и без говорит о титульных притязаниях Махачева. Вряд ли Уайт никогда на это не обращал внимание. Кроме того, влияние Хабиба есть и в другом, пусть и косвенное.

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За годы выступлений в лиге Нурмагомедов конфликтовал и с Тони Фергюсоном, и с Конором Макгрегором. Теперь же, если Махачева свести в октагоне с кем-то из них, то это будет очень продаваемый поединок, особенно если речь будет идти о схватке с ирландцем. Достаточно лишь представить, что будет на церемонии взвешивания и битвах взглядов, где рядом с бойцами всегда присутствуют и члены их команд. Встреча Хабиба и Конора под одной крышей станет неизбежной, что уже будет привлекать огромное внимание. Так что у Ислама есть все шансы озолотить лигу. Вывеска боя «Макгрегор против преемника Хабиба» будет манить словно магнит.

К слову, это ещё один повод продвигать Махачева как можно быстрее и превращать его в проект лиги. Делать это нужно именно сейчас, пока Конор и Фергюсон остаются в ростере лиги.

Ну и, наконец, причина резкого взлёта Махачева может крыться банально в спортивной составляющей. Давно известно, что Ислам не получает топ-соперников, потому что те от него просто бегают. Наверное, матчмейкерам и самим надоело решать проблему поиска достойного оппонента для россиянина. Теперь же, когда он занимает пятое место в рейтинге и опережает настоящих звёзд, они будут сами вынуждены искать с ним боя. Это упрощает ведение дел как для лиги, так и для самого Махачева.

Коротко говоря, у UFC есть масса причин делать явную ставку на продвижение карьеры Махачева. Среди них есть и объективные факторы, и коммерческий интерес. В любом случае со взлётом Ислама стало ясно одно — в скором времени россиянина будут ждать бои с элитой лёгкого дивизиона. Так что, возможно, Махачев прав, когда говорит, что уже в 2022 году он сможет рассчитывать на титульный бой.

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