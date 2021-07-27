Карателю прочили победу над Мейвезером, а теперь он прикован к инвалидному креслу

Профессиональный бокс — тот вид спорта, в котором бойцы не застрахованы от несчастных случаев. Их гибель на ринге стала не редкостью, и эта проблема никуда не девается ни с течением времени, ни со смягчением ряда правил.

Но травмы многих боксёров не всегда связаны с их деятельностью. Спортсмены, как и многие другие люди, часто становятся жертвами ДТП. Одной из таковых стал экс-чемпион мира Пол Уильямс, который какое-то время входил в рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории и, по мнению экспертов, был одним из самых талантливых бойцов своего поколения. 27 мая 2012 года Пол попал в тяжёлую аварию на мотоцикле и стал инвалидом. В день 40-летия Уильямса рассказываем о его тяжёлой судьбе.

Восхождение

Уильямс начал профессиональную карьеру в раннем возрасте. Уже в 19 лет он начал покорять большие ринги. Сначала всё было по классике — частые выступления и мешочная диета. За первые два года он провёл 13 поединков и во всех случаях победил досрочно. При этом он бился с гораздо более опытными боксёрами, так что победы нокаутом сбрасывать со счетов было нельзя. Они свидетельствовали о том, что в профи действительно зажигается ещё одна звезда. К 2006 году он сохранял идеальный профессиональный рекорд и впервые вышел драться за титул. В апреле он оспаривал пояс чемпиона США по версии WBC в полусреднем весе и нокаутировал Серхио Риоса уже во втором раунде.

В следующей схватке Уильямса ждала последняя проверка перед большими боями. В августе 2006 года Пол встретился с небитым нокаутёром из Аргентины Вальтером Матиссе, в активе которого было 24 победы нокаутом в 25 схватках. Но, невзирая на такой рекорд Матиссе, Уильямс не испытал с ним никаких проблем. Каратель раунд за раундом разбирал соперника, а в десятом Пол вынудил рефери остановить одностороннее избиение.

Затем американец встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира, бывшим соперником Кости Цзю Шармбой Митчеллом. Уильямс издевался над соперником на протяжении всей схватки, отправил его в несколько нокдаунов и снова одержал досрочную победу. В целом к 2007 году Уильямс был готовой звездой и наконец получил право подраться за титул чемпиона мира в полусреднем весе.

Каратель стал претендентом на пояс WBO, которым владел на тот момент мужественный мексиканец Антонио Маргарито. Уильямс провёл ту схватку в высочайшем темпе, постоянно прессинговал противника и не давал ему спуску. За 12 раундов он выбросил более 1000 ударов и донёс до цели 243 из них. В плане процентного соотношения точности Пол уступил Маргарито, но его активность сыграла решающую роль, и победа досталась ему. Таким образом, он впервые в карьере стал чемпионом мира.

Первое поражение и новый взлёт

Но в статусе чемпиона Уильямс пробыл недолго. В следующем году он проводил первую защиту титула. Его соперником стал пуэрториканец Карлос Кинтана, который уже не мог похвастать идеальным профессиональным рекордом. Тем не менее напористость Карлоса, его постоянное давление и умение выйти на удобную дистанцию сделали своё дело. Он одержал неожиданную победу, разрушив ареал непобедимого боксёра, который был выстроен вокруг американца.

Сам Каратель отчасти не был согласен с вердиктом судей и быстро получил реванш. В этот раз Уильямс не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже на старте схватки он потряс противника правым встречным и заставил перейти в режим выживания. Но Карлоса это не спасло. Пол, почувствовав, что в воздухе запахло нокаутом, пошёл работать в невероятном темпе. Сначала он отправил соперника в нокдаун, а затем и добил полностью деморализованного и уже пробитого Кинтану. Нокаут был зафиксирован в первом раунде. Таким образом, Уильямс вернул звание чемпиона мира и заставил замолчать всех скептиков.

Но задерживаться в полусреднем дивизионе Пол не стал. Далее он принялся экспериментировать с дивизионами и барражировал между первым средним и средним весом. За это время он побил Рональда Винки Райта, Серхио Мартинеса и Кермита Цинтрона. Кроме того, американец стал чемпионом в первом среднем весе. В общем, всё указывало на то, что Уильямса ждут ещё более важные победы.

В СМИ начали ходить слухи, что в случае возвращения на ринг Флойда Мейвезера (который тогда был в отставке) Уильямс встретится с небитым экс-чемпионом, многие считали, что Полу по силам нанести Мэю первое поражение в карьере. Более того, тренер Карателя также был уверен в своём подопечном.

«Мейвезер вернётся, но он никогда не встретится с Полом Уильямсом. Он знает о том, что ему не по зубам побить Пола. Мейвезер успешно выступал в 147 фунтах и прекрасно понимает, от кого в настоящее время может исходить реальная угроза», — говорил в 2009 году Джордж Петерсон.

В общем, всё говорило о том, что перед 28-летним американцем огромные перспективы. Но потом что-то пошло не так.

Кризис

В ноябре 2010 года Уильямс провёл реванш с Серхио Мартинесом. С учётом принципиальности противостояния, а также того, что первый поединок был близким, ожидалось, что схватка может стать «боем года». Но у аргентинца были явно другие планы. Уже на старте второго раунда Серхио поймал Карателя жесточайшим левым боковым. Пол упал лицом вперёд, что является главным признаком чистого нокаута. Рефери непонятно зачем принялся отсчитывать нокдаун, хотя всем было ясно, что Уильямс в отключке. В итоге вместо «боя года» зрители стали свидетелями «нокаута года». А перспективы Уильямса стали очень туманными.

Через 9 месяцев американец вернулся. В июле 2011 года он встретился с небитым кубинцем Эрисланди Ларой. Последний, невзирая на то, что уступал в габаритах, явно доминировал на ринге. Лара воспользовался тактикой Мартинеса и регулярно пробивал Уильямса слева. Пол не мог найти этому противоядие и к концу схватки выглядел очень неважнецки. Тем не менее судьи раздельным решением отдали победу Уильямсу, что вызвало много вопросов. В любом случае стало очевидно, что поражение нокаутом от Мартинеса наложило на возможности Карателя серьёзный отпечаток.

Спустя семь месяцев Пол, видимо, желая прибавить в уверенности, провёл поединок с середняком в лице Нобухиро Исиды и легко разобрал его по очкам. Двух побед подряд было достаточно, чтобы снова выходить на большой бой. Ожидалось, что в сентябре 2012-го Каратель проведёт поединок с уже звёздным Саулем Альваресом. Победи в той встрече Пол — а шансы на это были — вся история Канело могла пойти иначе, но жизнь распорядилась иначе. На ринг с мексиканцем Уильямс уже не вышел.

Авария

27 мая 2012 года мировые спортивные СМИ облетела новость о том, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Уильямс попал в серьёзную аварию на мотоцикле. На скорости 115 км/ч он попытался увернуться от столкновения с автомобилем и перед падением пролетел почти 20 метров. В результате Каратель получил травмы позвоночника и спинного мозга. Это привело к тому, что Пол оказался в инвалидной коляске. Врачи не исключают, что когда-то Уильямс встанет, но с каждым годом шансов на это всё меньше. Тем не менее Пол не падает духом.

«Я отдыхаю в инвалидной коляске просто потому, что устал ходить. Буду я ходить или нет, могу сказать, что моя игра не закончится до тех пор, пока бог не заберёт мою жизнь», — говорил Уильямс.

Что было после драмы на дороге

Словно в подтверждение своих слов, Пол действительно продолжил борьбу. Во всяком случае, он не унывает и не забыл о боксе. С 2016 года он принялся тренировать, и, судя по всему, это ремесло стало его новой страстью.

«Думаю, что в первые годы после аварии я был эгоистичен. Я не хотел думать о боксе и не хотел иметь с ним ничего общего. Я хотел драться сам, но всё поменялось. Мне не хотелось тренировать. Но после трёх-четырёх лет и увещеваний моего тренера я согласился попробовать. Я решился на это», — говорил Уильямс.

Что же, здорово, что Пол нашёл себя в жизни после такой драмы и продолжает бороться с обстоятельствами. В день рождения Уильямса хочется пожелать ему лишь того, чего он наверняка желает больше всего — встать на ноги.