«Он поступил подло». Мейвезер нокаутировал соперника, который не был готов к драке. Видео

Тщеславие не даёт покоя Флойду Мейвезеру. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях даже в свои 43 года хочет, чтобы о нём не забывали и постоянно обсуждали. Недавно стало известно ещё об одном его возможном выставочном поединке в Японии. Кроме того, Флойд намекнул, что был бы не против провести второй бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Чемпионат» вспоминает одну из самых скандальных побед великого боксёра, добытую в сентябре 2011 года в противостоянии с Виктором Ортисом. 24-летний Злобный на тот момент владел поясом в полусреднем весе по версии WBC и по праву считался восходящей звездой профессионального бокса, который до дуэли с Флойдом сначала справился с Ламонтом Питерсоном, а потом и отобрал титул у Андре Берто.

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Ортис в первом раунде действовал активно, Флойд же в свою очередь считывал действия соперника, чтобы нейтрализовать его манёвры в дальнейшем. Уже со второй половины следующей трёхминутки Мейвезер систематически проваливал оппонента и доносил до того удар за ударом. Примитивные наскоки в исполнении Виктора для такого мастера защиты, как Флойд, опасности не несли.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

С каждой минутой и раундом преимущество фаворита становилось всё более осязаемым, а у Ортиса начали сдавать нервы. Во время одного из своих «кавалерийских» наскоков, когда Мейвезер спокойно защищался у канатов, Виктор, словно в отчаянии, намеренно боднул соперника головой и сразу же, будто чувствуя вину, начал обнимать Флойда и даже поцеловал его. Рефери грамотно отработал эпизод и снял с нарушителя очко. Виновник не упирался.

Права на видео принадлежат GOLDEN BOY PROMOTIONS, INC, посмотреть бой можно на YouTube-канале Golden Boy Boxing.

Когда схватка возобновилась, Ортис снова принялся извиняться и попытался обнять Флойда. Тот подыграл ему, покачал головой и тут же нанёс убийственную двойку в челюсть. Ортис свалился на канвас и не сумел встать до конца отсчёта рефери, это был чистый нокаут. Таким образом Мейвезер добыл одну из самых своих противоречивых и грязных побед. Формально Красавчик ничего не нарушал, но с моральной точки зрения это казалось очень некрасиво.

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После поединка Флойд объяснял свой поступок тем, что боксёр всегда должен быть начеку и держать оборону. Доля правды в этом есть, но всё же это никак не оправдывает экс-чемпиона в пяти весовых категориях. На защиту победителя встал его отец и ряд спортсменов, которые настаивали на том, что правил бокса Флойд не нарушал. Но было достаточно и тех, кто крайне агрессивно воспринял поступок Красавчика.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Одним из главных критиков Мейвезера выступил Мэнни Пакьяо, которого поддержал его тренер. Фредди Роач был лаконичен и жёсток в своей оценке: «Он поступил подло».



Мейвезер после того успеха провёл на профессиональном ринге ещё семь поединков (без учёта схватки с Конором Макгрегором) и победил таких топ-соперников, как Мигель Анхель Котто, Сауль Альварес и Мэнни Пакьяо. А вот карьера Ортиса была по сути сломана. После тяжелейшего нокаута он потерпел ещё два подряд досрочных поражения, причём от откровенных середняков.

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Далее были две победы над джорнименами, снова досрочное поражение, ещё один успех в бою с ноу-неймом и ничья с некогда грозным Девоном Александером. Сейчас Ортису всего 33 года, но он не появлялся на ринге уже более двух лет, и до конца непонятно, увидим ли мы его ещё когда-нибудь. Одно можно сказать наверняка, начало конца карьере Виктора положил не самый красивый поступок в исполнении Флойда Мейвезера.