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Корешков нокаутировал соперника на турнире Bellator 203 за 66 секунд

Нокаут вертушкой в корпус. Корешков вырубил Психопата за 66 секунд
Микаил Гусейнов
Корешков вырубил Психопата за 66 секунд
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Спартанец молниеносной атакой покорил Рим.

В предстоящий уик-энд в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт масштабный турнир Bellator 263, в главном событии которого состоится схватка финала Гран-при в полулёгком весе между чемпионом промоушена Патрисиу Фрейре и Эй Джеем Макки. В карде шоу также выступят четыре россиянина. Но три из них будут дебютировать в лиге, а Усман Нурмагомедов проведёт лишь второй поединок в Bellator. Так что за турниром наблюдать будет очень интересно, но по-настоящему больших схваток с участием российских бойцов ждать не придётся.

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Совсем иначе обстоят дела с шоу Bellator 264, которое состоится в ночь на 14 августа по московскому времени. Не так давно пришли новости, что в его основном карде выступит российский экс-чемпион лиги в полусреднем весе Андрей Корешков. Спартанец проведёт первый бой в Bellator почти за два года. Так что это возвращение можно назвать долгожданным. Соперником Андрея станет крепкий экс-боец UFC Сабах Хомаси. В случае победы Корешков точно приблизится к титульной гонке, ведь статистика россиянина в лиге очень неплоха, а на его счету не одна яркая победа. Об одной из таковых и расскажем.

В июле 2018 года Спартанец выступил на турнире Bellator в Риме. Его соперником стал малоизвестный представитель Черногории Васо Бакоцевич. Это была лишь вторая схватка Андрея после потери титула в противостоянии с Дугласом Лимой, так что осечки он себе позволить не мог.

Что касается балканца, то боец по прозвищу Психопат, проведший в ММА более 50 поединков, проводил только первую схватку под эгидой Bellator, но к противостоянию с Андреем он подходил на серии из семи побед. К тому же на счету Бакоцевича значилось 25 досрочных побед, что вызывало уважение и обещало россиянину непростую схватку.

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Но интриги не получилось. Схватка началась с аккуратного прессинга в исполнении Корешкова. Он, пользуясь преимуществом в габаритах, сдерживал соперника далеко выставленной передней рукой и изучал его. Васо же бросался на Андрея размашистыми, но бесполезными атаками. Спартанец же, потратив минуту на изучение соперника, фактически первой же значимой комбинацией отключил Бакоцевича.

Видео доступно на странице BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Корешков пробил жёсткую вертушку, донеся удар ногой в корпус противника. Похоже, что болезненный панч пришёлся на селезёнку. Бакоцевич сразу же упал. Спартанец успел пробить ещё два хаммерфиста, прежде чем рефери успел остановить поединок. Впрочем, последние удары были явно лишними. На победу Корешков потратил всего 66 секунд. Это был один из самых скоротечных поединков Андрея в Bellator. Эффектное выступление помогло Спартанцу покорить римскую публику.

Благодаря этой победе он добился реванша с Дугласом Лимой, но снова уступил. Что касается Бакоцевича, то черногорец больше в Bellator не появлялся. Кажется, что именно Корешков сломал Васо карьеру в одном из сильнейших промоушенов мира.

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