«Быстрее, чем видео в TikTok». Макки молниеносно нокаутировал москвича из США

В ночь с 31 июля на 1 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) пройдёт турнир Bellator 263. Главным событием шоу будет финал Гран-при в полулёгком весе, в котором сойдутся лучший боец лиги вне зависимости от весовых категорий Патрисиу Фрейре и молодой проспект, чертовски талантливый и голодный до побед Эй Джей Макки. Кроме того, что Наёмник (прозвище Эй Джея) ни разу не проиграл, в его резюме есть очень яркие победы. Про одну из них здесь и пойдёт речь.

28 сентября 2019 года подающий надежды Макки вышел в клетку против опытного американца армянского происхождения и уроженца Москвы — Георгия Караханяна. Их поединок выпал на первый раунд Гран-при, который состоялся в ходе шоу Bellator 228. На тот момент у Эй Джея было 14 побед в 14 схватках, а у Караханяна — 39 боёв, в которых у него было 28 побед, 9 поражений, одна ничья, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.



Сильной стороной американца армянского происхождения считается борьба. У Георгия чёрный пояс по джиу-джитсу, и на тот момент 50% побед было одержано сабмишенами. Самыми распространенными приëмами-финишëрами являлись треугольник и гильотина.

Видео доступно на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator

Наёмник же считается универсальным бойцом, обладающим богатым арсеналом приёмов, так как в прошлом он занимался боксом, кикбоксингом, борьбой, дзюдо, карате и джиу-джитсу. Вследствие чего у Эй Джея сбалансированная статистика побед нокаутом, сабмишеном и решением судей.

Для полулёгкого веса (до 65,77 кг) оба бойца были очень высокими: рост Эй Джея составляет 177 см, а у Караханяна — 172 см. В размахе рук у Макки подавляющее преимущество — 15 см. Таким образом, картину поединка было легко предугадать — Безумному (прозвище Караханяна) нужно было сокращать дистанцию и переводить бой в партер, где у него было бы явное преимущество. А Эй Джею необходимо было расстреливать соперника с дистанции, что он в принципе и сделал.

В общем, при определённых условиях зрители могли рассчитывать на интригу, но её совсем не получилось. Уже на первых секундах Макки выбросил в воздух пробный джеб с наскоком вперёд для прощупывания дистанции. Сразу же после этого Наёмник занёс в челюсть Караханяна точную двойку, которая оказалась роковой для Георгия. Безумный был настолько потрясён, что оказался на канвасе, где его сразу же добили. Рефери Фрэнк Тригг остановил поединок через 8 секунд после его начала.

Эй Джей побежал праздновать победу, как будто стал чемпионом, и сделал сальто, оттолкнувшись от сетки. А затем Макки проигнорировал просьбу организаторов шоу утихомириться. Вместо этого он выбросил капу за пределы октагона и запрыгнул на клетку, откуда он орал: «Выпишите мне чек! Где мой грёбанный пояс?». Но после такого фонтана эмоций Эй Джей подошёл к поверженному сопернику, поблагодарил его за бой и проявил уважение. Достойное поведение.

Эта молниеносная победа Макки полюбилась фанатам Bellator, которые в комментариях под видео с нокаутом отмечают, что бой закончился «быстрее, чем видео в TikTok».

Уже в предстоящие выходные Эй Джей Макки может стать чемпионом в полулёгком весе, а также лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Так что в Bellator может появиться по-настоящему новый король. Но для того, чтобы это случилось, Макки необходимо победить самого опасного соперника в карьере.