Тайсон сделал больно Фрэйзеру. Майк за 30 секунд нокаутировал его сына

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон вошёл в историю профессионального бокса как один из самых страшных нокаутёров. Досрочные победы американца, особенно на старте его карьеры, случались так часто, что мало кто обращал внимание на то, сколько времени на них тратил Железный Майк.

Между тем 26 июля исполнилось ровно 35 лет самой быстрой победе легендарного американца. В тот день в 1986 году 20-летний Тайсон бился в главном событии вечера на турнире в Нью-Йорке. Его соперником был сын великого экс-чемпиона мира Джо Фрэйзера Марвис.

Тайсон к концу июля провёл уже 9 поединков в 1986 году. Причём предыдущий состоялся лишь две недели назад. Тогда он нокаутировал Лоренцо Бойда. Тем не менее короткая пауза между боями нисколько не смутила Майка, и он смело согласился на схватку с одним из самых многообещающих тяжеловесов, сыном великого Джо Фрэйзера Марвисом.

Последний к моменту схватки с Тайсоном мог похвастать рекордом 16-1. При этом на его счету было шесть побед кряду, в том числе над Джеймсом Тиллисом и Хосе Рибальтой, так что зрители ожидали конкурентную схватку.

На деле же фанаты бокса увидели очередное фееричное, но очень скоротечное выступление Тайсона. Фрэйзер вместе со стартовым гонгом выбросил джеб, попытавшись обозначить работу первым номером. Но Железный Майк пресёк все эти старания на корню. Тайсон сразу начал работать фирменными боковыми, заставив Марвиса отойти в угол. Ещё несколько мгновений Фрэйзер двигался вдоль канатов, пытаясь выйти к центру рингу. Но соперник и не думал ему позволить такую роскошь. Вскоре Тайсон, используя джеб, заставил Фрэйзера окончательно отойти в угол. Ну а больше Майку ничего не требовалось. Здесь он потряс оппонента жесточайшим правым апперкотом. В это же мгновение руки Марвиса повисли как плети, после чего Тайсон начал расстреливать уже беззащитную мишень. Рефери подскочил к Фрэйзеру уже тогда, когда тот в полубессознательном состоянии стоял на коленях.

Судья быстро понял, что отсчитывать нокдаун бессмысленно, и принялся отчаянно вытаскивать изо рта Марвиса капу. Тайсон, как показалось, сначала подбежал узнать, всё ли в порядке с поверженным соперником, но почти сразу его пробила волна эмоций. Майк принялся праздновать очередную яркую победу. На неё он потратил 30 секунд. И именно этот нокаут стал самым быстрым в исполнении Железного Майка. Проведя ещё два боя после встречи с Марвисом, Майк вышел на титульный поединок и стал чемпионом мира.

Что касается Фрэйзера, то та осечка, по мнению многих экспертов, стала для сына Джо Фрэйзера по-настоящему унизительной и сломала его психологически. После поражения Марвис провёл ещё три поединка с откровенными джорнименами и середняками. Три невзрачные победы не вернули Фрэйзеру-младшему былого огня и желания. В итоге в 1988-м, в возрасте 28 лет он ушёл из спорта. После этого Марвис посвятил себя духовной жизни. Фрейзер стал священником в объединении христианских организаций Международной ассоциации тюремного служения. Судя по всему, поражение от Тайсона сильно изменило некогда перспективного боксёра.

В 2013 году Марвис выпустил автобиографию, которая весьма читаема. Что касается его воспоминаний о злополучном поражении от Майка, то они как нельзя лучше характеризуют ранние победы Тайсона.

«Я просто выбросил джеб, а дальше ничего не помню», — вспоминал Марвис.

Ну а Тайсон, как оказалось, в день победы над Фрэйзером реально за него переживал.

«Это было страшно, потому что он падал медленно. Я не хотел причинять людям боль. Это последнее, чего я мог хотеть», — говорил Железный Майк.