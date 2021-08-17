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Чейк Конго нокаутировал Хави Айялу в первом раунде, видео

Харитонов проиграл Айяле за 16 секунд. А Конго его просто размотал
Микаил Гусейнов
Чейк Конго нокаутировал Хави Айялу
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Карьеру Десантника в Bellator может закончить 46-летний боец.

В ночь на 21 августа по московскому времени в Су-Фоллс (Южная Дакота, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В его главном событии встретятся ветераны-тяжеловесы промоушена. 46-летний Чейк Конго померится силами с 40-летним Сергеем Харитоновым.

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Для Чейка это будет первая схватка с октября 2020 года, тогда он раздельным решением проиграл Тимоти Джонсону. Что касается Харитонова, то он последний раз бился в июне 2021 года по правилам бокса. Тогда он досрочно справился с Осборном Мачиманой из ЮАР. Бой по правилам ММА Десантник последний раз провёл в малоизвестной лиге MFP Parus FC, в ноябре 2020 года он нокаутировал Оли Томпсона. Если же говорить о выступлениях в Bellator, то в престижном промоушене Сергей предыдущий раз бился аж в ноябре 2019 года.

Схватка с Линтоном Васселлом прошла неудачно, россиянин проиграл нокаутом во втором раунде. Так что теперь, после двухлетнего перерыва, права на ошибку у Сергея не будет. Тем более что в Bellator в последнее время частенько пересматривают контракты и прекращают сотрудничество с возрастными бойцами.

К схватке Харитонов подходит небольшим фаворитом. На это указывают котировки букмекеров. Вероятно, во многом это объясняется возрастом французского бойца. Всё-таки Конго уже 46 лет, и это немаловажный фактор. Но сбрасывать Чейка со счетов нельзя. Мало того что до поражения от Джонсона Конго не проигрывал пять лет, за это время он одержал 8 побед. Наиболее яркая из них случилась в противостоянии с Хави Айялой. На схватку с ним Конго выходил в возрасте 43 лет и после пяти побед кряду. Хави не мог похвастать такой серией. К моменту поединка с Чейком на его счету было пять побед в восьми поединках в Bellator, но при этом в послужном списке значилась молниеносная победа над Сергеем Харитоновым, добытая за 16 секунд.

Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Так что у фанатов было ясное понимание того, что Конго будет драться с ярким нокаутёром. Но самого Чейка это нисколько не пугало. Бой он завершил стремительно. Француз нисколько не опасался кавалеристских наскоков противника и хладнокровно работал на отходах. Один из таких эпизодов и стал ключевым. Хави поджал соперника к сетке и попробовал выбросить левый кросс. Конго ловко ушёл от атаки и поймал соперника жёстким левым хуком. Удар пришёлся точно в подбородок. Айяла свалился на канвас, а 43-летнему бойцу не составило труда его добить. Таким образом, Конго хладнокровно и на классе буквально размотал соперника, который немногим ранее нокаутировал Харитонова всего за 16 секунд.

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Конечно, можно говорить, что такие сравнения некорректны и конкретные бои делают стили. Но всё же факт остаётся фактом. Конго в 43 года расправился с Айялой за 2 с небольшим минуты, в то время как россиянин был буквально разгромлен тем же Айялой.

Принимая во внимание это, назвать Харитонова фаворитом схватки уже очень тяжело, особенно с учётом той оппозиции, которую выбирал себе Сергей в последние годы. В любом случае мы с нашей стороны желаем Харитонову победы, которая, возможно, в будущем будет сулить и титульный поединок. Если же Сергей проиграет, то весьма вероятно, что поражение от 46-летнего соперника закончит главу его карьеры в Bellator.

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