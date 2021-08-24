Правый хук в челюсть. Три минуты «танцев» закончились нокаутом. Видео

В прошлые выходные прошёл турнир Brave CF 53. Из прошедших боев своей концовкой выделяется поединок между Азатом Максумом из Казахстана и бразильцем Флавиу Кейрушем. Казах ни разу не проиграл в своей профессиональной карьере, одержав победу во всех 12 боях. В прошлом он был чемпионом в азиатской лиге Octagon. Поэтому Максум занимает высокое четвертое место в рейтинге бойцов Центральной Азии.

Боец из Бразилии провёл 15 поединков, в которых одержал 12 побед. Из них семь викторий было одержано нокаутом, поэтому его трудно причислить к типичным выпускникам школы бразильского джиу-джитсу. В Brave Кейруш провел два боя и победил один раз в дебютном бою, поймав своего соперника в «треугольник». Прошлую схватку Флавиу проиграл россиянину Велимураду Алхасову единогласным решением судей, из-за чего бразильцу нужно было закрывать прошлое поражение.

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Неудивительно, что фаворитом боя был непобежденный казах. Первый раунд начался с пассивной разведки, которая затянулась на две с половиной минуты. Бойцы практически не выбрасывали удары, а если и выбрасывали, то они только сотрясали воздух. За эти 2,5 минуты было много движений на ногах, но ни одного точного попадания. Видимо, Максум опасался ударной мощи бразильца, как и Кейруш по отношению к оппоненту.



Однако именно Флавиу первым решился на сближение с серийной атакой в середине раунда. Но ни один из выброшенных ударов не достиг цели. Затем Азат включился и захватил центр октагона. Сначала он выбросил двойку, тем самым оттеснив своего соперника к сетке. Потом последовал джеб, ставший первым точным ударом за весь бой. И спустя короткую паузу Максум отправил бразильца в глубокий нокаут одиночным размашистым правым хуком. Благо рефери успел встать между бойцами до добивания, так как Кейруш лежал в отключке ещё несколько минут. Таким образом Азат Максум тем эффектным нокаутом продлил свою победную серию до 13 побед.