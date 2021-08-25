Шевченко идёт на шестую защиту. Сможет ли Везучая американка остановить Пулю?

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 266. В главном бою сойдутся чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и второй номер рейтинга Брайан Ортега. А в соглавном поединке действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко будет защищать свой титул от посягательств третьего номера рейтинга Лорен Мерфи.

Когда бой?

Начало боя — не ранее 6:00 мск 26 сентября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 2:00 26 сентября по Москве.

Полный кард турнира UFC 266

Помимо схватки Шевченко и Мерфи, на этот турнир заявлено несколько захватывающих поединков. В тяжёлом весе встретятся представители топ-10 — Кёртис Блэйдс и Жаирзиньо Розенстрайк. Кроме того, россиянин Шамиль Абдурахимов сразится с Крисом Дакасом. Самым ожидаемым боем станет не мейн-ивент, а встреча между живыми легендами ММА Ником Диазом, который не выходил в октагон с января 2015 года, и Беспощадным Робби Лоулером. Это будет ремейк их первой встречи 2004 года, когда Диаз нокаутировал Лоулера. Но этот кард возглавит титульный поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и Брайаном Ортегой.

В скобках указаны места бойцов в рейтинге весовых категорий

Александр Волкановски (С) – Брайан Ортега (2)

Валентина Шевченко (С) – Лорен Мерфи (3)

Ник Диаз – Робби Лоулер

Кёртис Блэйдс (4) – Жаирзиньо Розенстрайк (6)

Джессика Андраде (1) – Синтия Кальвильо (5)

Марлон Мораес (6) – Мераб Двалишвили (11)

Шамиль Абдурахимов (7) – Крис Дакас (10)

Манон Фиоро – Майра Буэно Силва

Карл Роберсон – Ник Максимов

Мэттью Семелсбергер – Мартин Сано

Как долго продлится доминирование Пули в наилегчайшем дивизоне?

Валентина Шевченко остаётся сильнейшей девушкой-бойцом после Аманды Нуньес, которой она дважды проигрывала. Её переход в наилегчайший вес показал, чего стоит Пуля. Именно в этом дивизионе она установила безраздельное доминирование, где ей ещё не нашёлся достойный преемник. Валя уверенно разбирается со всеми соперницами, не оставляя им ни единого шанса. Сейчас она идёт на серии из семи побед, которая включает в себя викторию над Йоанной Енджейчик, избиение Джессики Андраде локтями в партере, возмездие над Лиз Кармуш, которой Валя проигрывала на старте своей карьеры в 2010-м.

Ещё были уверенные триумфы над представительницами топ-10 наилегчайшего дивизиона Дженнифер Майей и Джессикой Ай. Это лишний раз подтверждает готовность чемпионки драться только с лучшими. К тому же ей 33 года, а она не сдаёт позиции и не даёт поводов усомниться в своём превосходстве. Поэтому Шевченко является явным фаворитом во всех боях, кроме Нуньес.

Её превосходство подкрепляется универсализмом. Пуля великолепно борется, опасна в стойке, также может забить соперницу в партере, если переход на болевой или удушающий не удаётся. А также у уроженки Кыргызстана отменная выносливость, которой с лихвой хватает на пять раундов. Всё это отражается на её статистике — у Пули одержано равное количество побед нокаутом, сабмишеном и решением (по семь).

Пост доступен на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».

Есть ли у Лорен Мерфи шансы против Пули?

Лорен Мерфи идёт на серии из пяти побед. Хотя начало выступлений в организации Даны Уайта было ужасным — три поражения в четырёх схватках. Затем она исправила положение и победила шесть раз в следующих семи боях. Самым главным успехом в карьере американки является победа раздельным решением над Джоанн Калдервуд в элиминаторе. Тот триумф укрепил её на третьем месте в рейтинге и заодно сделал Везучую (прозвище Лорен) следующей соперницей Валентины Шевченко.

Мерфи предпочитает вести бой в стойке. Из 15 побед восемь одержано нокаутом. Ещё шесть раз она выигрывала решением судей. Хотя в последнее время Лорен тяготеет к борьбе, что она показала в последнем элиминаторе против Калдервуд. Поэтому Шевченко ждёт не самая простая защита пояса против очень опасной и весьма выносливой претендентки. Однако у Лорен есть один недостаток. Это возраст. Мерфи 38 лет и она на пять лет старше Валентины. И она никогда не проводила пятираундовые схватки, в то время как Пуля проходила полную дистанцию пять раз за последние пять лет. Что будет делать и как будет вести бой американка, если (когда) поединок перевалит за три раунда?

Прогнозы экспертов на бой

Шевченко будет в свойственной ей манере последовательно разбирать Мерфи и наказывать её за ошибки. Тем более Валя никогда искусственно не стремится к досрочной победе, если не подвернётся такой повод. Поэтому мы ожидаем, что схватка пройдёт полную дистанцию с доминированием чемпионки во всех компонентах, которое приведёт к очередной победе Пули единогласным решением судей.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Шевченко — Мерфи

Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 6:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе UFC Fight Pass, а также на More.TV и Wink.

Результаты боя Валентина Шевченко — Лорен Мерфи

Результат боя между Валентиной Шевченко и Лорен Мерфи станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Пять из десяти последних схваток с участием Шевченко прошли полную пятираундовую дистанцию. У Мерфи семь из последних десяти боёв закончились судейским вердиктом.