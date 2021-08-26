Гастарбайтер из Томска, ставший любимцем Мейвезера. Кто представляет Узбекистан в UFC

В ночь с 28 на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт очередной турнир UFC. В последние недели промоушен не радует шоу с участием топ-бойцов, но в этот раз матчмейкеры сформировали интересные пары, которые способны закатить классные зарубы. Кроме того, внимание будет приковано и к двум схваткам финалистов очередного сезона TUF, подопечные из команд Александера Волкановски и Брайана Ортеги определят победителей шоу в легчайшем и среднем весе.

Также в бои после нескольких тяжёлых травм возвращается экс-претендент на титул временного чемпиона лиги в лёгком весе Кевин Ли. Противостоять ему будет Даниэль Родригес. В ходе шоу также выступит представитель Узбекистана Махмуд Мурадов, который до их пор не познал горечи поражения в промоушене. Он встретится с Джеральдом Мершертом. В случае успеха Мурадов продлит серию побед в UFC до четырёх и точно будет претендовать на место в топ-15 среднего веса. Похоже, самое подходящее время, чтобы рассказать о Мураде подробнее.

UFC on ESPN 30. Полный кард турнира



Основной кард:



Гига Чикадзе – Эдсон Барбоза

Брайан Бэттл – Гилберт Урбина – финал сезона TUF в среднем весе

Рикки Турчиос – Брэйди Хистенд – финал сезона TUF в легчайшем весе

Кевин Ли – Даниэль Родригес

Андре Петроски – Майкл Гилмор

Махмуд Мурадов – Джеральд Мершерт.



Предварительный кард:



Алессио Ди Чирико – Абдул-Разак Альхассан

Сэм Элви – Веллингтон Турман

Дастин Джейкоби – Даррен Стюарт

Джей Джей Олдрич – Ванесса Демопулос

Джамал Эммерс – Пэт Сабатини

Мана Мартинес – Гуидо Джанетти. Гига Чикадзе – Эдсон БарбозаБрайан Бэттл – Гилберт Урбина – финал сезона TUF в среднем весеРикки Турчиос – Брэйди Хистенд – финал сезона TUF в легчайшем весеКевин Ли – Даниэль РодригесАндре Петроски – Майкл ГилморМахмуд Мурадов – Джеральд Мершерт.Алессио Ди Чирико – Абдул-Разак АльхассанСэм Элви – Веллингтон ТурманДастин Джейкоби – Даррен СтюартДжей Джей Олдрич – Ванесса ДемопулосДжамал Эммерс – Пэт СабатиниМана Мартинес – Гуидо Джанетти.

«Зачем нам экскаватор, если у нас есть 2-3 узбека»

Махмуд Мурадов родился в Таджикистане, а уже после развала СССР его семья перебралась на историческую родину – в Узбекистан. Здесь Мурадов проживал в одном из крупнейших городов страны – Бухаре. Впрочем, жизнь в древнейшем центре науки и культуры Средней Азии у семьи Мурадовых шли не лучшим образом. А когда Махмуд уже ходил в школу, его отец попал в автокатастрофу и был не в состоянии прокормить жену и детей. Тогда Махмуд вместе с братом пошли на первые заработки. Для начала они устроились на рынок в качестве грузчиков. Те времена нынешний боец UFC вспоминает с нотками грусти.

«Когда был маленький, мне иногда было обидно, что у меня чего-то нет, а у других есть. Обижался. У меня отец попал в автокатастрофу и по определённым причинам был в больнице. Мне было обидно, когда нам в школе давали помощь. Я стеснялся этого. На рынке с братом мы работали грузчиками, мимо проходили учителя, и мне было неловко.

Потом я работал в России. Мы в одной комнате жили, 12 человек. Сейчас все видят, что я успешный. Но ничего же просто так не бывает. Сейчас я рад, что прошёл через это. Если ты знаешь цену деньгам, славе, то ты бережёшь их», — говорил Мурадов в интервью каналу Myday в YouTube.

В другом интервью Махмуд рассказал, чем именно ему приходилось заниматься в России. Из солнечной Бухары парень в возрасте 17 лет уехал в Томск, где работал на стройке.

«Мы работали на стройке. Делали всё что угодно, чтобы как-то заработать и помочь родным. Всё отлично, заработали, спасибо Сибири. Выбрал Томск, потому что были знакомые. В то время заработал 10-15 тыс. рублей. Жили в комнате по 12 человек, никаких удобств, ни воды, ни газа. В 20-30 градусов мороза. Строили всё что угодно. Я был нелегалом, но работал на стройке в суде. Нам работодатели говорили: «Зачем нам экскаватор, если у нас есть 2-3 узбека», — рассказывал Мурадов в интервью Александру Лютикову.

Вместе с тем здесь же, в России, он занялся самбо и понемногу начал приобщать себя к соревнованиям.

«Я ударник, и моим первым видом единоборств был кикбоксинг. А в самбо я пришёл после того, как переехал в Россию. В Томске я начал участвовать в турнирах, познакомился с призёром и победителем чемпионатов мира, тренером Рудиком Асланяном. Благодаря спорту я нахожусь там, где есть сейчас», — говорил Мурадов в ещё одном своём интервью.

Тем не менее в России Махмуд задержался не так уж и надолго. Через четыре года он решил попытать счастье в Чехии. Здесь всё поменялось.

Заходил в Чехии в магазин, кушал и оставлял еду

В Центральной Европе тоже всё шло не совсем гладко. Первое время Мурадову пришлось браться за любую работу и даже порой совершать мелкие правонарушения, чтобы не оставаться голодным.

«Когда я прилетел в Чехию, у меня оставалось всего $ 100. Не знал, как мне заплатить за общежитие. Было очень тяжело. Заходил в Чехии в магазин, кушал и оставлял еду. Один раз меня поймали на этом, было и такое.

Начал работать так, что посуду мыл, полы драил, официантом был, на стройке снова работал. Часто обманывали», — говорил Мурадов.

Но в конце концов бойцу улыбнулась удача. В одном из залов он познакомился с тренером Петером Книже, которого теперь называет своим чешским отцом.

«Я пришёл, потренировался. Ему понравилось, он сказал другим, что из меня что-то получится. Мне тоже всё понравилось, но, когда я спросил стоимость, он сказал, что одно занятие стоит € 10. Я признался, что у меня нет таких денег. И Петер ответил: «Ладно, ходи бесплатно». И вот — я до сих пор тренируюсь в этом зале», — вспоминал Мурадов.

С тех пор дела Махмуда пошли в гору. С 2012 года он на профессиональном уровне начал выступать в ММА. Первые турниры он проводил в Словакии и Чехии. Полтора года с момента дебюта в смешанных единоборствах сложились трудно – 4 победы при 4 поражениях. Но далее Мурадов уже почти не проигрывал. Последнее поражение он потерпел в декабре 2016 года, а после того только побеждал и ещё и завоевал титул чемпиона XFN. После серии из 11 побед, большинство из которых были одержаны нокаутом, Мурадов решился подписать контракт с UFC. Таким образом, он стал первым в истории лиги узбеком.

Мейвезер называет Мурадова лучшим бойцом мира в ММА

Ещё одна занимательная история о Махмуде касается его отношений с Флойдом Мейвезером. С ним Мурадов познакомился в Праге и умудрился завести дружбу. Навыки бойца так впечатлили экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях, что тот посвятил спортсмену из Узбекистана пост в «Инстаграме» и назвал «лучшим бойцом мира». Сам Мурад не может объяснить, чем так приглянулся американцу.

«Не знаю, почему Флойд так выделил меня. С ним я познакомился в Праге. Причём сам не обращался к нему, не просил сфотографироваться. Просто было интересно, что это за человек, как он себя ведёт. Я тогда должен был улетать, но поездка отменилась. Так и познакомились, общаемся уже около пяти-шести лет. И он до сих пор говорит, что я стану лучшим, потому что видит, как я тренируюсь. Мы с ним вместе бегали, на лапах работали. Говорит, у меня сильная правая. У нас очень хорошие отношения, Флойд даже зовёт меня жить в Америку. Но я не хочу.

Кстати, именно Флойд поспособствовал росту моей популярности в соцсетях. Мы с ним как-то сидели, и вдруг он говорит: «Скинь свою фотографию, я её у себя в «Инстаграме» опубликую, чтобы мир о тебе узнал». Спустя два дня прихожу с тренировки, а у меня телефон разрывается. Смотрю — на 56 тыс. подписчиков больше», — говорил Махмуд.

Впоследствии Мейвезер ещё не раз выделял Мурадова в комментариях, так что многие считают Махмуда едва ли не любимцем эпатажного американца.

Что же, называть Мурадова лучшим в ММА пока ещё слишком рано, но то, что у него есть перспектива в UFC, – совершенно точно. После одной из своих ярких побед в лиге, он даже подбежал к Дане Уайту и что-то начал активно ему говорить. Махмуд ещё раз показал, что умеет на себя обратить внимание, а глава UFC такое очень любит. Так что если Мурадов одержит победу, то в скором времени сможет претендовать на поединок с соперником с большим именем. Шансы же на успех в предстоящей схватке велики. Джеральд Мершерт уже давно прошёл пик своих возможностей и вряд ли сможет конкурировать с амбициозным узбеком. Что же, удачи, Махмуд!