Пришёл, ударил, проиграл. Самый несуразный бой сезона в PFL

В ночь с 27 на 28 августа в Голливуде (штат Флорида, США) прошёл очередной турнир лиги PFL. В его главном поединке за место в финале сезона в полулёгком весе бился Мовлид Хайбулаев. Но перед схваткой россиянина в клетке было также много интересного. К примеру, шоу PFL 9 подарило болельщикам самый несуразный поединок сезона. В нём выступили представители полутяжёлого веса — норвежец Мартин Хамлет и бразилец Сезар Феррейра. Оба в нынешнем сезоне PFL победили и проиграли по разу, и оба подходили к схватке после поражений. Так что бойцам было что доказывать.

Но если Хамлет в широких кругах пока ещё недостаточно известен, то вот у Феррейры мощный бэкграунд выступлений в UFC, во время которых он побеждал в том числе Энтони Смита и Джека Херманссона. Так что опыт явно говорил в пользу бразильца.

Но понять, как он был готов к поединку, не получилось. Со стартовым гонгом бойцы обменялись мидл-киками. Первое активное действие было за норвежцем, затем атаку провёл Феррейра, но со стороны Сезара она оказалась крайне неудачной.

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После удара он тут же попятился назад и явно захромал. Ещё мгновение — и Мутант (прозвище бойца) упал. Всё случилось за 7 секунд. Далее Хамлет пошёл на добивание и легко расправился с недееспособным соперником. Рефери пришлось остановить схватку через 13 секунд после её начала. Таким образом, Феррейра проиграл техническим нокаутом. И как тут не переиначить крылатую фразу «Пришёл, увидел, победил», в «Пришёл, ударил, проиграл». Именно так всё и случилось в поединке Феррейры. Бой получился самым несуразным в нынешнем сезоне PFL.

Почему Феррейра получил травму? Вероятнее всего, отчасти в этом виноваты и организаторы шоу. Подписчики PFL в социальных сетях жаловались, что паузы между боями слишком затянуты. По мнению большинства, Феррейра уже элементарно успел остыть после разминки, а потому первая же быстрая атака привела к травме. Можно сказать, что бразилец устал разминаться слишком долго и за это поплатился очередным поражением.

Что же, пожелаем Сезару скорейшего выздоровления. Ну а Хамлета в октябре ждёт финальный поединок PFL в полутяжёлом весе. За титул и награду в $ 1 млн он поспорит с Антонио Карлосом Джуниором.