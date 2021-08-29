Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Гига Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу на турнире UFC Вегас 35, видео

«Монстр». Чикадзе сделал то, что не удалось Хабибу, и догнал Макгрегора
Микаил Гусейнов
Гига Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу
Комментарии
Гига благодаря нокауту в бою с Барбозой превзошёл Забита и покорил ещё несколько важных отметок.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 35. В его главном поединке встретились два ярчайших бойца полулёгкого дивизиона — Гига Чикадзе и Эдсон Барбоза. Тбилисец перед схваткой занимал 10-е место в рейтинге полулёгкого веса, но мог похвастать серией из шести побед. Так что ещё один успех, да ещё и в противостоянии с опытным Барбозой почти гарантировал ему подъём на несколько позиций. При этом отметим, что в предыдущей схватке Гига победил другого опытного соперника — Каба Суонсона.

«Грузия в огне!» Гига настолько впечатлил, что удар назвали его именем «Грузия в огне!» Гига настолько впечатлил, что удар назвали его именем

Что касается Эдсона, то бразилец занимал девятое место в рейтинге, но при этом имел в активе лишь мини-серию из двух побед. Но и он в случае победы, да ещё и со своим опытом мог бы претендовать на поединки с соперниками из топ-5 дивизиона. Так что на кону для двух бескомпромиссных бойцов стояло много, потому вполне закономерно, что фанаты ждали жаркой битвы.

Но бой начался с традиционной разведки, которая затянулась почти на две минуты. Первые активные действия были за Чикадзе. Гига начал нагружать соперника лоу-киками, порой сразу после них подключая классические двойки. Наскоки грузинского спортсмена были настолько стремительными, что бразилец не поспевал реагировать и проигрывал эпизоды. В итоге первую пятиминутку можно было смело отдавать уроженцу Тбилиси.

Во втором раунде Барбоза принял решение работать первым номером. Бразилец начал поддавливать и заставил Чикадзе отступать. Эдсон регулярно пробивал лоу-кики в область икроножной мышцы соперника, заставляя того менять стойки. Но Гига также доставлял бразильцу проблемы. В частности, точные и скоростные джебы навстречу постоянно донимали Барбозу. Но в целом вторая пятиминутка с небольшим преимуществом была за бразильцем.

Ну а развязка наступила в третьем раунде. Практически на его старте Гига донёс до соперника удар коленом в корпус. На какую-то секунду Барбоза замедлился и пропустил тяжёлый удар справа в голову. Барбоза оказался потрясён, да так, что Чикадзе удалось начать затяжную атаку. Грузинский спортсмен наступал и осыпал противника градом ударов. Барбозу качало из стороны в сторону, де-факто он оказался в стоячем нокдауне. Ещё через мгновение бразилец оказался на канвасе. В попытках спастись Эдсон попытался затянуть противника в борьбу, но Чикадзе не испугался. Он попытался провести удушающий приём, но неудачно. После соперники вернулись в стойку, где Чикадзе тут же добил всё ещё ошеломлённого оппонента. Роскошная двойка из правого прямого и левого сбоку отправила Барбозу на канвас. Рефери мгновенно остановил схватку.

Хабиб Нурмагомедов уничтожил Эдсона Барбозу. Как это было Хабиб Нурмагомедов уничтожил Эдсона Барбозу. Как это было

Таким образом, Чикадзе одержал победу техническим нокаутом. Благодаря этому успеху он покорил несколько важных отметок. В частности, Гига сделал то, что не удалось в своё время Хабибу. Нурмагомедов в 2017 году не сумел одержать досрочную победу над Барбозой. Кроме того, Гига добыл седьмую победу кряду. Таким образом, по количеству побед подряд он догнал действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александера Волкановски. В то же время Чикадзе покорил достижение Конора Макгрегора, который в ходе карьеры также одержал семь побед подряд в полулёгкой категории. Кроме того, тбилисец обошёл Забита Магомедшарипова, у которого в дивизионе шесть побед подряд. Глядя на всю эту статистику, волей-неволей можно согласиться с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом, который после схватки Чикадзе с Барбозой назвал грузина «монстром». Как ни крути, а похоже, что у Грузии появился без пяти минут топ-боец.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021