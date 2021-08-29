«Монстр». Чикадзе сделал то, что не удалось Хабибу, и догнал Макгрегора

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 35. В его главном поединке встретились два ярчайших бойца полулёгкого дивизиона — Гига Чикадзе и Эдсон Барбоза. Тбилисец перед схваткой занимал 10-е место в рейтинге полулёгкого веса, но мог похвастать серией из шести побед. Так что ещё один успех, да ещё и в противостоянии с опытным Барбозой почти гарантировал ему подъём на несколько позиций. При этом отметим, что в предыдущей схватке Гига победил другого опытного соперника — Каба Суонсона.

Что касается Эдсона, то бразилец занимал девятое место в рейтинге, но при этом имел в активе лишь мини-серию из двух побед. Но и он в случае победы, да ещё и со своим опытом мог бы претендовать на поединки с соперниками из топ-5 дивизиона. Так что на кону для двух бескомпромиссных бойцов стояло много, потому вполне закономерно, что фанаты ждали жаркой битвы.

Но бой начался с традиционной разведки, которая затянулась почти на две минуты. Первые активные действия были за Чикадзе. Гига начал нагружать соперника лоу-киками, порой сразу после них подключая классические двойки. Наскоки грузинского спортсмена были настолько стремительными, что бразилец не поспевал реагировать и проигрывал эпизоды. В итоге первую пятиминутку можно было смело отдавать уроженцу Тбилиси.

Во втором раунде Барбоза принял решение работать первым номером. Бразилец начал поддавливать и заставил Чикадзе отступать. Эдсон регулярно пробивал лоу-кики в область икроножной мышцы соперника, заставляя того менять стойки. Но Гига также доставлял бразильцу проблемы. В частности, точные и скоростные джебы навстречу постоянно донимали Барбозу. Но в целом вторая пятиминутка с небольшим преимуществом была за бразильцем.

Ну а развязка наступила в третьем раунде. Практически на его старте Гига донёс до соперника удар коленом в корпус. На какую-то секунду Барбоза замедлился и пропустил тяжёлый удар справа в голову. Барбоза оказался потрясён, да так, что Чикадзе удалось начать затяжную атаку. Грузинский спортсмен наступал и осыпал противника градом ударов. Барбозу качало из стороны в сторону, де-факто он оказался в стоячем нокдауне. Ещё через мгновение бразилец оказался на канвасе. В попытках спастись Эдсон попытался затянуть противника в борьбу, но Чикадзе не испугался. Он попытался провести удушающий приём, но неудачно. После соперники вернулись в стойку, где Чикадзе тут же добил всё ещё ошеломлённого оппонента. Роскошная двойка из правого прямого и левого сбоку отправила Барбозу на канвас. Рефери мгновенно остановил схватку.

Таким образом, Чикадзе одержал победу техническим нокаутом. Благодаря этому успеху он покорил несколько важных отметок. В частности, Гига сделал то, что не удалось в своё время Хабибу. Нурмагомедов в 2017 году не сумел одержать досрочную победу над Барбозой. Кроме того, Гига добыл седьмую победу кряду. Таким образом, по количеству побед подряд он догнал действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александера Волкановски. В то же время Чикадзе покорил достижение Конора Макгрегора, который в ходе карьеры также одержал семь побед подряд в полулёгкой категории. Кроме того, тбилисец обошёл Забита Магомедшарипова, у которого в дивизионе шесть побед подряд. Глядя на всю эту статистику, волей-неволей можно согласиться с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом, который после схватки Чикадзе с Барбозой назвал грузина «монстром». Как ни крути, а похоже, что у Грузии появился без пяти минут топ-боец.