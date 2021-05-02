«Грузия в огне!» Гига настолько впечатлил, что удар назвали его именем

Завершившийся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) турнир UFC Вегас 25 не изобиловал нокаутами, особенно, по сравнению с недавним номерным турниром UFC 261. Но, невзирая на это, ярких событий здесь хватало. Обеспечили его в том числе и два грузинских бойца – Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе. Оба выступили в основном карде шоу.

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Первым из них в клетку вышел представитель легчайшего веса Двалишвили. Его соперником был Коди Стэманн. Грузин до боя мог похвастать серией из пяти поединков, благодаря чему занимал уже двенадцатое место в рейтинге. Мераб уверенно расправился с соперником, проведя в ходе встречи несколько эффектных бросков. После завершения встречи боец заявил, что готов биться с соперниками из топ-5, или хотя бы топ-10. Нет сомнений, что блестящая победа обеспечит ему встречу с именитым оппонентом.

Но успех Двалишвили был лишь началом удачного вечера для Грузии. В соглавном бою шоу подрался уже упомянутый Чикадзе. Ему противостоял опытнейший Каб Суонсон, который некогда побеждал таких противников, как Дастин Порье, Чарльз Оливейра и Джереми Стивенс. Сейчас дела Каба идут не так хорошо, но в последних двух встречах он все же победил, благодаря чему занимал 15-е место в рейтинге. Что касается Чикадзе, он выходил в клетку на серии из пяти побед, благодаря чему занимал 14-е место в полулёгком весе.

Схватка началась осторожно. Суонсон пытался демонстрировать некое подобие прессинга и по чуть-чуть наступал. Впрочем, Чикадзе, присмотревшись к оппоненту, очень скоро начал отстреливаться одиночными ударами, чем уже сбил напор Каба.

А после Гига принял решение перейти к более агрессивной манере. В конце первой минуты раунда уроженец Тбилиси выбросил мидл-кик, которым угодил Суонсону точно в печень. Американец сделал шаг назад, а затем согнулся пополам. Чикадзе пошёл на добивание и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, грузинский спортсмен оформил шестую победу кряду и определённо улучшит позиции в рейтинге. Конечно, желанный им поединок с Холлоуэем Чикадзе пока не получит, но среди потенциальных соперников и без Макса хватает привлекательных опций, в том числе стоит упомянуть и Эдсона Барбозу.

Перфоманс Чикадзе было отмечено руководством UFC, которое выписало ему поощрительный бонус в размере $ 50 тыс. за «Выступление вечера». В Сети решающий шикарный мидл-кик сразу получил оригинальное название – гига-кик.

Выступлением тбилисца восхитились и бойцы UFC. Белал Мухаммад предположил, что схватка Чикадзе с Яиром Родригесом получилась бы великолепной. А чемпион лиги в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг, словно подводя итог турнира для грузинских бойцов в целом, написал следующее:

«Чёрт возьми, удар в печень! Всегда неприятное ощущение. Грузия сегодня в огне!» — написал Стерлинг.

«Все в дивизионе боятся Макса». Чикадзе намерен показать Холлоуэю, кто лучший ударник Но прежде грузинский Ниндзя намерен стать первым, кто нокаутирует Каба Свонсона в UFC.

И действительно, небольшая южная республика может праздновать. Двалишвили и Чикадзе на двоих одержали уже 12 побед кряду. Выступают они настолько уверенно, что пока нет чувства, что их кто-то остановит в ближайшее время. Конечно, о титульных поединках говорить ещё слишком рано, но то, что эти парни рвутся к таким высотам – однозначно.