«В больших боях не выигрывает». Что ждёт Волкова на UFC 267

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт один из самых интригующих турниров осени по смешанным единоборствам – UFC 267. В его карде состоятся два титульных поединка, в том числе, реванш Петра Яна с Альджамейном Стерлингом. Но кроме сибиряка в ходе шоу выступят ещё шесть россиян – Ислам Махачев, Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов, Шамиль Гамзатов, Тагир Уланбеков и Александр Волков.

Последнему предстоит выйти в октагон после поражения от Сириля Гана. После той осечки Драго отступать некуда. Схватка с Марчином Тыбурой может определить статуса москвича в лиге на долгий срок. Давайте разбираться, каковы перспектива Волкова в предстоящей битве.

Когда бой Александр Волков – Марчин Тыбура

Окончательное расписание карда турнира ещё не сформировано. Но, с учётом звёздности предстоящего шоу, можно ожидать, что Александр, в лучшем случае, будет открывать основной кард.

Очевидно, что титульные поединки, а также схватки Ислама Махачева с экс-чемпионом лиги Рафаэлем дос Аньосом и Магомеда Анкалаева с экс-претендентом на титул Оздемиром пройдут позже, чем дуэль Волкова и Тыбуры. Нельзя также забывать и о поединке Чимаева, который, возможно, также выступит после Александра.

Кард турнира UFC 267

Ян Блахович – Гловер

Тейшейра Пётр Ян – Альджамейн Стерлинг

Ислам Махачев – Рафаэль дос Аньос

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Александр Волков – Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев – Ли Цзяньлянь



Михал Олексейчук – Шамиль Гамзатов

Аманда Рибас – Вирна Жандироба

Уолт Харрис – Тай Туйваса

Тагир Уланбеков – Аллан Насименто

Зубайра Тухугов – Рикардо Рамос

Макван Амирхани – Тристан Коннелли

Аллен Амедовски – Ху Язонг

Форма Волкова

Волков, как говорилось выше, подходит к схватке после поражения от Сириля Гана. Успех в том бою мог подарить Александру бой за временный титул с Дерриком Льюисом, но в итоге за пояс дрался француз и уже даже успел примерить его на себя. Что касается Александра, то на него после невыразительного выступления в противостоянии с Сирилем, вылилось много критики.

Поначалу Александр не обращал на это внимание, затем начал всё превращать в шутку у себя в социальной сети в «Инстаграме». А недавно вовсе сорвался и написал к болельщикам целое обращение.

«Внимательно слушаю ваши советы. Ну а если серьёзно… ну прекращайте. Знаю, что тут собралось много непризнанных экспертов, но я в единоборствах не для того, чтобы получить ваше одобрение. Я тренируюсь и выступаю лишь потому, что мне это просто нравится. Когда мне будет нужен ваш совет, я обязательно поинтересуюсь. Спасибо», — написал боец.

Видимо, попытки демонстрировать юмор в адрес своих критиков провалились. И это, к слову, скорее свидетельствует не о лучшем психологическом состоянии спортсмена. Что касается конкретно тренировочного процесса, то говорить, находясь не внутри процесса, непросто. Но судя по выкладываем видео, подготовка к очередному бою не сильно-то и меняется. Много железа, много ударки и тот же тренерский штаб. Посмотрим, вынесла ли команда Волкова уроки из предыдущего поражения.

Форма Тыбуры

Боец из Польши на данный момент может похвастать одной из самых впечатляющих серий в тяжёлом весе. На счету Тыбуры пять побед подряд. Благодаря этому он поднялся уже на восьмое место в рейтинге. Победа в схватке с Волковым почти гарантированно позволит ему ворваться в топ-6 и претендовать на бои с Льюисом и Блэйдсом, так что на кону для 35-летнего спортсмена очень много.

При этом можно совершенно точно сказать, что Марчин не дрогнет перед Волковым. В прошлом поляк бился с экс-чемпионами лиги Орловским и Вердумом, а также уже упомянутым Льюисом. Так что громким именем его не напугать. Напомним, что в предыдущей схватке Тыбура уже в первом раунде нокаутировал ветерана лиги Уолта Харриса.

Прогнозы экспертов на бой

До поединка ещё два месяца, так что ведущие эксперты ещё успеют высказаться конкретно об этом поединке. Но нельзя не упомянуть недавние высказывания экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагмедова о Волкове в целом. Орёл дал понять, что не очень-то и верит в соотечественника, хотя и симпатизирует ему.

«Волков — один из лучших бойцов, который представляет Россию в UFC, но когда дело доходит до больших боёв, то Гану он проиграл, Льюису проиграл. Но и возраст. Сколько можно. Он всегда где-то рядом, но, когда приходят большие бои, он не выигрывает.

Я не говорю про конкуренцию, мы говорим про результат. Я не стараюсь критиковать Волкова, мой отец очень переживал за него, болел, они очень хорошо общались, я его тренера знаю, но что есть, то есть. Да, он конкурентный боец, но на этом всё», — сказал Хабиб.

Знаете, такие высказывания – словно удар под дых. Тут не чувствуется, ни злости, ни зависти и никаких иных негативных чувств, на которые можно было бы списать это мнение. Просто голая констатация фактов. Что же, возможно Волкова подстегнут эти слова.

Ну а если говорить об ожиданиях букмекеров, то эксперты мира ставок ожидают победы Александра, что логично. Москвич значительно превосходит соперника в ударной технике и этот компонент может много решить.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Волков – Тыбура

Трансляция традиционно будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. Кроме того, возможно, пока нельзя утверждать наверняка, ключевые бои с участием россиян будут показаны и по телевидению, как это в последнее время бывало не раз. Мы обязательно будем отслеживать соответствующую информацию.

Результат боя Александр Волков – Марчин Тыбура

Формат схватки предусматривает три раунда. Так что если один из бойцов не оформит досрочную победу, то результат мы узнаем по истечение трёх отрезков. Как говорилось выше, фаворитом противостояния считается россиянин. Отступать ему некуда. Александр после трёх поражений в шести последних боях в очередной раз всё начинает с нуля. По сути, это его последний шанс остаться на слуху, когда речь будет идти о возможных претендентах на титул. В случае осечки, его точно будут воспринимать как крепкого середняка. Александр, соберись и удачи тебе в бою!