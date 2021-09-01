Тяжеловесы сломали ринг и вылетели за канаты. Суровый мексиканский бокс. Видео

В минувшие выходные в штате Тамаулипас (Мексика) прошёл местечковый вечер профессионального бокса. В его карде выступали малоизвестные бойцы. Внимание привлекал разве что ветеран супертяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона мира Эрик Молина, который в лучшие годы дрался с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, и даже побеждал экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Томаша Адамека. Соперником Молины был откровенный андердог Алехандро де ла Торре, чей послужной список состоял из 2 побед и 10 поражений. К схватке с Молиной он подходил на серии из трёх поражений, два из которых были получены от Хасима Рахмана-младшего.

Что касается американца, то он на закате карьеры превратился в своеобразную ступеньку для подъёма в рейтинге перспективных боксёров. В предыдущих двух схватках Эрик досрочно проиграл небитым Филипу Хрговичу и Фабио Уордли. Поединок с де ла Торре был для Молины шансом хоть немного сгладить впечатление от последних неудач.

Очевидно, класс и опыт Эрика говорили в его пользу. Уже с первого раунда было понятно, что Молина должен прервать серию неудач. Да и форма его соперника, вышедшего на поединок с явно лишним весом, совсем уж не впечатляла. Экс-претендент на титул чемпиона мира легко забрал первый раунд. А уже во второй трёхминутке случилось нечто непредвиденное.

Уже изрядно «наевшийся» де ла Торре попробовал войти в клинч, видимо, надеясь повиснуть на сопернике и немного отдохнуть. Но и это оказалось сделать непросто. Молина опёрся спиной на канаты, пытаясь сорвать задумку противника. Де ла Торре же, как показалось, стал давить на Эрика ещё сильнее. В итоге канаты и ринг не выдержали веса двух грузных спортсменов. Угловая стойка ринга сломалась, канаты, естественно, оказались на канвасе, а боксёры вылетели за пределы квадрата. Молина очень жёстко приземлился на стол.

Но это был ещё не конец. Организаторы вечера бокса не сдавались. Восстановив повреждённый инвентарь, они предложили бойцам вернуться в ринг, и те не отказались. Но Молина, видимо больше не желая возиться, включился в работу сразу и нокаутировал соперника в том же втором раунде, который затянулся на два часа. Таким образом, Эрик вернулся на победную стезю. Достаточно забавная победа боксёра, который, по слухам, уже в ноябре может встретиться с россиянином Сергеем Кузьминым.

Сам Молина признался, что в ходе инцидента мог получить серьёзную травму.

«Меня спасло то, что я упал на стол. Это спасло меня от травмы. Всё могло быть гораздо хуже. К счастью, никто из нас не получил повреждений. Это был сумасшедший бой в Мексике», — заключил Эрик.

Да, вечер бокса в Мексике получился действительно суровым. Ну а Молину стоит поздравить с победой. Пускай его карьера на закате, но такой поединок он точно не забудет. Вот что значит по-настоящему тряхнуть стариной.