«Охотник за пенсионерами». Бетербиев осмелился сказать о Канело то, что думают многие

Артур Бетербиев на сегодняшний день является самым титулованным из действующих российских боксёров. Он владеет двумя полноценными титулами чемпиона мира в полутяжёлом весе – по версиям WBC и IBF. Но с учётом его потенциала, это далеко не предел. Сам спортсмен мечтает проводить объединительные поединки и завоевать звание абсолютного чемпиона в своём дивизионе. Но пока осуществить эти планы не получается. Так, чемпион мира по версии WBO Джо Смит после завоевания пояса внезапно перестал говорить об объединительной встрече с Артуром, а обладатель пояса по версии WBA Super Дмитрий Бивол также не спешит мериться силами с грозным чеченским нокаутёром.

В WBC же и вовсе недавно постановили, что Бетербиев должен провести обязательную защиту титула от посягательств очередного середняка в лице Маркуса Брауна. Похоже, Артуру в свои 36 лет изрядно поднадоело проводить подобные схватки. Так что он снова заговорил о встрече с главной звездой профессионального бокса Сауле Альваресе. Причём на этот раз Бетербиев заговорил так, что это действительно может поддеть мексиканца и заставить выйти на переговоры. Артур осмелился сказать о Канело то, о чём думают многие, но упорно молчат.

Что сказал Бетербиев?

Артур вышел в прямой эфир «Инстаграма» и пообщался со своими болельщиками. Когда у него спросили о возможном поединке с Альваресом, о котором говорили не раз, Бетербиев заявил, что готов к такой схватке.

«Я сказал, что я этот бой рассмотрю. Я буду боксировать, если там каких-то других подводных камней не будет. Конечно, я готов к этому бою. Канело — очень хороший боксёр, технически очень хороший, вроде физуха неплохая. То есть, я готов к таким боям», — сказал Артур.

Но это было только начало, у Артура снова и снова спрашивали о Канело. Один из подписчиков объяснил, почему такая схватка невозможна. В частности, болельщик написал, что Альварес не будет драться за россиянами, так как является «охотником за пенсионерами». Артур же ответил согласием на этот тезис. «Да, согласен», — сказал боксёр.

Фактически, тем самым он поставил под сомнение значимость тех побед Сауля, которые так любят превозносить за океаном.

Далее Артур отметил, что для такой схватки Альварес должен подняться в полутяжёлый вес, припомнив, как он уже это делал ради поединка с Сергеем Ковалёвым. В общем-то, Бетербиев тонко, но больно поддел Альвареса, и напомнил, что в теории он не должен бояться подниматься в полутяжёлый дивизион.

Зачем Бетербиев провоцирует Канело?

Здесь всё просто. Альварес успехам в своей карьере прежде всего обязан, как раз-таки не своему таланту, который безусловно есть, а команде менеджеров. Сауля грамотно вели с первых поединков и редко ставили в то положение, когда его можно было бы назвать аутсайдером. Так что практически очевидно, что если Артур в свойственной для себя культурной форме вызовет Альвареса на бой, то Сауль и его команда найдут сотню отговорок, чтобы не принимать такую схватку.

Потому нельзя исключать, что Артур просто провоцирует Сауля, пытаясь задеть важные для того вопросы наследия, уязвить самолюбие и, таким образом, начать раскрутку схватки. В конце концов, большинству обозревателей понятно, что даже грядущий бой Альвареса за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с Калебом Плантом вряд ли существенно повлияет на наследие мексиканца. Да, стать абсолютом круто, но кого Альварес побил (побьёт) на пути к этому званию? Смита? Сондерса? Возможно Планта?

Ни один из этих соперников и близко не стоит с Бетербиевым. Все это понимают и всем бы хотелось проверить Канело в схватке именно с соперником калибра россиянина. По большому счёту, Артур осмелился сказать то, о чём думают многие. Конечно, Сауль охотится не столько за пенсионерами, сколько за лёгкими мишенями, но сути это не меняет, посыл ясен.

Сработает ли план Бетербиева и раздраконит ли он Альвареса? Шансы на это скорее 30 на 70. С одной стороны, Артур сам подходит к возрасту, когда рефлексы, реакция и скорость будут угасать, так что у Канело будет соблазн поквитаться с обидчиком. С другой, Бетербиев жёсткий нокаутёр и пока ещё хорош, так что осторожность Канело и его менеджмента снова может взять верх.

Что ещё сказал Бетербиев?

В ходе прямого эфира Артур затронул ещё несколько интересных тем. В частности, он дал прогноз на поединок своего давнего соперника по любительской карьере Александра Усика, которого так и не смог победить. Артур считает, что украинец не справится с Энтони Джошуа.

«Я считаю, что Джошуа должен выиграть этот бой. Единственный вопрос — выиграет он досрочно, или бой дойдёт до конца? Вот в этом есть загвоздка. Но я считаю, что бой выиграет Джошуа. Он настоящий тяжеловес. Он боксировал с серьёзными ребятами, например, с Кличко они хороший бой провели. То есть, я считаю, что Джошуа выиграет этот бой. Вопрос там — досрочно или по запискам. Вот это уже нам предстоит посмотреть.

Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. Но первый тяжёлый и супертяжёлый вес — это разные вещи. На самом деле, вообще в супертяжёлом весе, если у тебя нет удара… Есть такое мнение у специалистов, что если у тебя нет удара, то там делать нечего. У Джошуа есть удар», — сказал Бетербиев.

Россиянин также поделился информацией о возможной схватке с соотечественником Дмитрием Биволом. По его словам, он слышал, что в команде обладателя титула по версии WBA Super хотят организовать такое противостояние. Но вместе с тем Бетербиев подчеркнул, что с момента завоевания Биволом пояса, никто ему не предлагал такого боя.

Как видим, Бетербиева продолжают избегать, а весь полутяжёлый вес уже практически зачищен. Так что остаётся надеяться, что Альварес действительно встрепенётся и отреагирует на слова Артура. По крайней мере, такая схватка уж точно не будет односторонней и будет нести в себе супер-интригу. Теперь мяч на стороне Канело.