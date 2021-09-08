«Судьи в UFC работают неправильно». Таджику не позволили войти в историю

В ночь с 7 на 8 сентября прошёл очередной турнир в претендентской серии Даны Уайта. Одними из желающих попасть в UFC были Муин Гафуров из Таджикистана и канадец Чад Анхелигер, которые должны были выявить, кто из них больше достоин вожделенного контракта с американским промоушеном.

Гафуров перед боем мог похвастать послужным списком из 19 схваток, в них он одержал 16 побед при трёх поражениях. 15 из 16 побед одержаны досрочно — восемь нокаутов и семь сабмишенов. Плюс у Муина есть опыт выступлений в сингапурском промоушене ONE Championship, где он провёл шесть поединков, но победил только в трёх из них. Те три поражения в ONE оставались единственными в карьере молодого бойца.

Чад Анхелигер праздновал успех в 10 из 15 случаях. Однако стоит отметить, что канадец начал карьеру с двух поражений подряд. И после семи поединков статистика была не самой радужной — 2:5. С тех пор Анхелигер реанимировал карьеру серией из восьми побед, которой он мог похвастаться перед матчмейкерами из UFC. При этом Чад, хотя и провёл ненамного меньше схваток, не имеет опыта выступлений даже в промоушенах калибра ONE Championship.

Потому фаворитом встречи был боец из Таджикистана. Бой начался без раскачки, и Муин сразу же сделал проход в ноги. Однако Анхелигер тут же сориентировался и обхватил шею Таджика (прозвище Гафурова) набросив гильотину, из которой Гафуров легко выбрался. Затем Муин установил контроль в партере на две минуты, предприняв несколько попыток провести удушающий. За это время он успел отплатить канадцу той же монетой, выйдя на гильотину.

Однако те приёмы оказались безуспешными, и Чад по-настоящему включился в стойке, отправив Таджика в нокдаун ударом коленом в голову. После этого Анхелигер поработал в граунд-энд-паунде, благодаря которому ему удалось выровнять практически упущенный первый раунд.

Видео доступно на странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Вторая пятиминутка была более однозначной, чем первая. Хотя начало было таким же — Гафуров сделал проход в ноги, и канадец сразу же набросил на гильотину, из-под которой Таджик, разумеется, выбрался. Затем начались качели, где бойцы поочередно преуспевали в отдельных эпизодах как в стойке, так и в борьбе. Но решающее слово осталось за Гафуровым, сделавшим успешный бросок, к которому добавил ещё одну минуту контроля в партере. Именно благодаря этому тейкдауну вторая пятиминутка ушла к Муину.

В третьем раунде Гафуров выглядел более уставшим. Его удары были более медленными и потому реже достигали цели. Бойцу из Таджикистана не удавалось сделать проход в ноги. Анхелигер был более свежим, чем пользовался в полной мере. Чад уверенно перебивал Муина в стойке, таким образом набирая очки в свою копилку. Однако Гафуров смог сделать зацеп ноги, но канадец сразу же сориентировался и всё перевернул в свою пользу, забрав маунт. Это только утвердило победу андердога в решающем раунде. Но стоит отдать должное Таджику, который не сдавался до последнего и смог даже потрясти канадца левым хуком в челюсть.Однако этого оказалось недостаточно, чтобы перевернуть ход схватки.

Очевидно, что судейское решение упёрлось в вопрос: «Кому отдавать первый раунд?», так как со второй и третьей пятиминутками было всё ясно. И двое из трёх судей отдали предпочтение Анхелигеру 29:28. Такой же счёт в пользу Гафурова выставил Тони Уикс. Итог — победа канадца раздельным решением. Таким образом, Гафуров не сумел расширить географию UFC и оставил Таджикистан без представительства в лиге. Хотя небольшая среднеазиатская страна была близка к историческому прорыву.



Интересно отметить тот факт, что в комментариях к постам, касающихся контендер-серии, почти никто не упоминал о Анхелигере, но было множество слов о Гафурове. Причём в подавляющем большинстве болельщики писали, что Муина засудили.

«Анхелигер проиграл бой. Судьи в UFC работают неправильно».

«Гафуров победил, 100%».

«Муин победил, к чёрту UFC».

«UFC коррумпирована, как и другие организации».

«Дайте контракт обоим бойцам», — писали разгневанные болельщики.

Похоже, большинство фанов всё же решило, что победы в схватке заслуживал именно Гафуров. Как бы то ни было, Муину не повезло с судейством, а вместе с этим не получилось и войти в историю. Но, думается, Гафурову представятся шансы и в будущем, так что пожелаем ему удачи!