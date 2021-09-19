Представитель легендарного клана борцов победил нокаутом. Пустят ли Грейси домой?

В ночь с 18 на 19 сентября в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 266. В его соглавном событии встретились бойцы полусреднего веса. Четвёртый номер рейтинга Нейман Грейси бился с Марком Леммингером.

Бразилец большую часть карьеры провёл в Bellator. В минувшей схватке он уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей. Но в целом в лиге в его активе уже восемь побед при двух осечках. Именно потому перед отчётным поединком он занимал высокое четвёртое место в рейтинге своего дивизиона. При этом особенностью Неймана является то, что он, как и все выходцы из своей легендарной семьи, является в первую очередь первоклассным мастером джиу-джитсу. Что и говорить, если к своим 32 годам на его счету не было ни одной победы нокаутом (побеждал либо удушающими приёмами, либо по очкам).

Что касается Леммингера, то американец провёл в лиге четыре поединка, проиграв и победив по два раза. В минувшей схватке он справился с Демаркусом Джексоном, так что к бою он подходил в хорошем настроении и даже обещал «удивить» мастеровитого Грейси.

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Что же, возможно, удивить получилось, но, скорее, в приятном для Неймана смысле. С первых секунд Леммингер выглядел достаточно слабо и беззубо, что и было удивительно. Грейси быстро нащупал пробелы в обороне оппонента и прижал его к сетке уже на исходе первой минуты. Далее бразилец неожиданно для многих пошёл против принципов семьи. Он не стал пробовать забороть соперника и перевести его в партер. Вместо этого Грейси начал обрабатывать соперника в стойке. Сначала он донёс до подбородка оппонента локоть справа, потом был апперкот слева, который заметно приподнял голову Леммингера, а затем началась затяжная серия со множеством тяжёлых попаданий. Железные кулаки просто разбили оборону Марка. Рефери не оставалось ничего иного, как остановить это одностороннее избиение. На эту победу Грейси потратил менее 90 секунд.

Нейман сам был настолько впечатлён первой в карьере победой нокаутом, что от радости прыгал как ребёнок. Что же, ради таких эмоций спортсмены и отдаются в зале на все 100%.

После этого успеха Грейси явно улучшит позиции в рейтинге полусреднего веса и как минимум может в скором времени рассчитывать на элиминатор.

Сам боец после поединка довольно заявлял, что «для победы ему не нужны тейкдауны». Смелое заявление. Как на эти слова отреагирует легендарная семья джитсеров и пустят ли Неймана после этого домой? Вопрос, конечно, ироничный, но то, что школа Грейси продолжает эволюционировать, пойдёт лишь на пользу смешанным единоборствам.