«Интересно, какой ещё удар ждал судья?» Мираглиотта засмотрелся на избиение американца

В ночь на 3 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 38. Вечер получился богатым на яркие события, а один из самых интересных поединков выдали Девонте Смит и Джейми Малларки. Оба бойца не так давно перешли в UFC, а бой был очередным шансом проявить себя в ведущем промоушене мира.

Особенно важно было показать товар лицом Малларки. Джейми потерпел поражения в двух первых боях в UFC. После этого он техническим нокаутом победил Хаму Ворти. И в поединке со Смитом австралийский боец мог выравнять свою статистику. Третье поражение в четырёх боях могло поставить крест на карьере бойца в UFC. Он воевал за себя и контракт с лигой. И со своей задачей австралиец полностью справился, да ещё и одержал очень яркую победу.

Соперники начали бой без раскачки. С первых секунд они стали обрушивать друг на друга мощные удары. Отличный джеб с левой руки в исполнении Смита сменился тяжелейшим ударом ногой от Малларки. После этого оппоненты продолжили обмен ударами. Оба успели задействовать колени, а в концовке Малларки провёл ещё и тейкдаун, но развить преимущество ему не удалось.

Второй раунд проходил по похожему сценарию, а такой обмен ударами прямо намекал, что в поединке с большой долей вероятности будет нокаут. В бою примерно равных соперников больше повезло Малларки. Смит пропустил разрушительный удар ногой, после чего его шатнуло. Далее Малларки бросился на соперника, прижав того к сетке. Сперва Смит пытался сопротивляться и защищаться, но с каждым следующим ударом Девонте сползал всё ниже и ниже. Оказавшись на настиле, он уже не смог подставлять руки под разрушительные атаки соперника. Шансов спастись в такой мясорубке у Смита не было. В итоге судья остановил бой, причём, как показалось, даже немного запоздал со своим вмешательством.

За яркую победу Малларки получил бонус. Ему вручили $ 50 тыс. в качестве награды за лучшее выступление вечера.

Сам боец после окончания поединка признался, что после стартовых неудач в UFC изменил подход к подготовке. Джейми не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что подготовка стала иной.

Малларки поддержали другие бойцы тихоокеанского региона. Дэн Хукер, которому предстоит сразиться с Исламом Махачевым, болел за Джейми в зале, находясь рядом с октагоном. А Александр Волкановски перед боем пожелал удачи Малларки в социальных сетях.

Обратили внимание на этот поединок и поклонники ММА. В комментариях под видео этого боя была масса традиционных комментариев в адрес рефери. Многим болельщикам показалось, что Дэн Мираглиотта засмотрелся на избиение одного бойца другим. Уже после попадания левой в печень было понятно, что Смит не в состоянии продолжать бой на конкурентной основе.

«Интересно, какой ещё удар ждал судья? Какие, кроме десятков нанесённых, Дэн не видел? Несчастный Смит уже не знал, как спасаться», — написано в одном из самых популярных комментариев.