Эффектный нокаут за 2 минуты. Судья бросился спасать бельгийского Тигра. Видео

В ночь со 2 на 3 октября закончился турнир UFC Вегас 38, где в главном бою Тиаго Сантос одолел Джонни Уокера решением судей. Если в основном карде почти все схватки закончились решением судей, то в предварительном карде был большой выбор из эффектных финишёров. Одним из таких стал поединок между бразильцем Дугласом Силвой де Андраде и бельгийцем Гаэтано Пиррелло, который не был обилен на эпизоды и закончился быстро.

Силва де Андраде является панчером, на счету которого 26 побед, из которых 19 нокаутом. Но ему не хватает звёзд с неба, хотя у 36-летнего бойца всего лишь четыре поражения. Одно из них было допущено от нашего Петра Яна. Напомним, что представители угла Силвы отказались продолжить бой после второго раунда. Но два года назад ему удалось одолеть самого Ренана Барао. А в начале этого года Дуглас провёл свой последний поединок против Лерона Мёрфи, которому уступил решением судей.

Что касается бельгийца, то Пиррелло имеет более скромную статистику — 15 побед при 6 поражениях. В отличие от Силвы, Гаэтано не имеет богатого опыта выступления в UFC, для которого предстоящий бой был вторым по счёту. Свою дебютную схватку он проиграл Рики Саймону сабмишеном во втором раунде. Второй проигрыш подряд может усугубить перспективы пребывания в лиге Даны Уайта. Но фаворитом на бумаге считался более опытный де Андраде, что вряд ли вселяло надежду в бельгийца.

Схватка началась с традиционной разведки, затянувшейся на минуту. Силва захватил пространство и прижимал Пиррелло к сетке. Этот контроль увенчался успешной двойкой в челюсть в исполнении бразильца, а также парой точных ударов вдогонку. Затем бойцы снова много осторожничали, иногда выбрасывая лоу-кики. И на один из лоу-киков Пиррелло де Андраде ответил, а точнее, встретил левым хуком. Бельгиец потерял равновесие и грохнулся на канвас, где пропустил ещё пару ударов на добивании. Разумеется, рефери вмешался в эпизод и остановил поединок, тем самым спас бельгийца от более тяжёлых последствий.

Это 20-я победа бразильца нокаутом из 27 одержанных, а также 11-я, взятая в первом раунде. Он праздновал её более бурно, чем бойцы, завоёвывающие чемпионские титулы. Помимо повсеместного запрыгивания на сетку, де Андраде отличился несколькими сальто, включая прыжок с верха сетки. Комиссары UFC пытались угомонить бойца, но у них это получилось не сразу. Хотя это был поединок только из предварительного карда. Добавим, что эта яркая виктория не осталась незамеченной руководством UFC, которое вознаградило бразильца бонусом за выступление вечера.