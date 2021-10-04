Любителя тейкдаунов наказали в невиданном стиле. В альма-матер Конора новый бриллиант

29 сентября стало известно, что крупнейшая ОТТ-платформа для фанатов единоборств UFC FIGHT PASS продлила сотрудничество с британским промоушеном Cage Warriors, который подарил лиге таких бойцов, как Пэдди Пимблетт, Джек Херманссон и, конечно, Конор Макгрегор. Для последнего эта организация вообще стала едва ли не чем-то вроде альма-матер, так как именно тут он впервые начал выступать на постоянной основе и выиграл титулы в двух дивизионах.

Новость по теме Промоушен Cage Warriors и UFC FIGHT PASS продлили сотрудничество

Очередной турнир CWFC (сокращённое название), прошёл аккурат на следующий день после подписания нового контракта с UFC Fight PASS. И, как показали его события, на сервисе приняли верное решение, сохранив партнёрство с британцами. Зрители стали свидетелями нескольких роскошных поединков. А наиболее яркий, что происходит не всегда, случился в главном событии. В нём встретились небитый Нэйтан Флетчер и опытный Доминик Вудинг. На кону схватки стоял вакантный титул чемпиона в легчайшем дивизионе.

Флетчер за годы профессиональной карьеры зарекомендовал себя как классный борец. Всего он провёл шесть поединков, в пяти побеждал удушающими приёмами, а ещё один раз нокаутом. Что касается Вудинга, тот всегда рассчитывал на ударку, но порой она его подводила. До отчётной встречи его профессиональный рекорд был не самым впечатляющим – 7 побед при 4 поражениях.

Так что фаворитом противостояния был Флетчер. В целом в первых двух раундах он это и доказывал. Более того, Нэйтан на этот раз доминировал не только в борьбе, но и перебивал оппонента в стойке. Тем не менее к середине третьего раунда Флетчер стал подседать и замедлился. На последней минуте раунда, видимо, желая перевести дух, он снова полез в борьбу. Нэйтан попробовал провести тейкдаун, но соперник решил избежать его в практически невиданном стиле. Вудинг подпрыгнул и тем самым дезориентировал противника. Затем, находясь в более выгодном положении, Доминик принялся разбивать соперника хаммер-фистами. Флетчер с горем пополам сумел встать под градом этих ударов. Тогда Вудинг добавил колено в голову, Нэйтан устоял, но был явно потрясён.

Доминик, видя это, выбросил сокрушительный хай-кик, который снова зашёл в цель. Флетчер отлетел к сетке, где его сопернику не составило труда довершить начатое. Таким образом, Доминик стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе.

Вудинг наказал любителя тейкдаунов за излишнюю страсть к борьбе и громко заявил о себе. Многие уже спешат называть его новым бриллиантом промоушена Cage Warriors, а, собственно говоря, почему бы и нет? Если немалая доля фанатов скучает от бойцов, сводящих поединки к противостояниям в партере, то Вудинг точно станет грозой всех борцов и будет навязывать им яркие рубки. Что же, ждём Доминика в UFC?