«Так человека избить, в голове не укладывается». Эмеев дал оценку инциденту в метро

В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), пройдет турнир UFC Fight Night 195. В нем выступит российский боец Рамазан Эмеев и ему будет противостоять англичанин Дэнни Робертс. Перед боем Рамазан дал эксклюзивное интервью “Чемпионату”, где он не только поделился своими ожиданиями от предстоящего боя, а также обсудили новости минувших и предстоящих дней: первое место Камару Усмана в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона, инцидент в московском метро и многое другое.

— Прошлые две схватки вы провели в Абу-Даби на Бойцовском острове. Теперь вам предстоит бой в Соединенных Штатах. Вы рады этому факту или разочарованы?

— Знаете, с одной стороны, я хотел провести бой в Абу-Даби, потому что я успел привыкнуть к этому месту. А с другой стороны, мне давно пора выступать в Америке. Здесь больше медийности, больше продвижения. Поэтому я рад, что мне удастся выступить в Штатах.

— А хотелось ли вам выступить на Бойцовском острове, потому что там выступят много россиян?

— Да, там весь кард наш в принципе. Было бы интересно там выступить, так как ранее я там имел опыт выступлений. Я даже просил руководство сделать мне бой снова на Бойцовском острове, но они захотели сделать мне бой здесь. Поэтому мне пришлось подаваться на визу. И за две недели до вылета в Штаты я полетел в Бейрут, где я открыл визу. Оттуда я прибыл в США.

— Правда ли, что у вас летом сорвался бой из-за того, что вы не успели получить визу?

— Да, ситуация с визой была настолько плачевной, что у меня не было даты записи для подачи документов.



— Это не могло послужить контраргументом на случай очередного срыва боя в Штатах?

— Ну ко второму бою мне дали дату для подачи документов в Бейруте, откуда я прилетел в Америку.



— В какой форме вы пребываете по сравнению с январским боем на бойцовском острове? В прошлый раз вы отмечали, что были очень хорошо подготовлены.

— Мой первый бой в Абу-Даби был очень трудным, потому что мы столкнулись с карантином. Но сейчас я чувствую себя лучше, чем перед вторым боем на Бойцовском острове. Акклиматизацию я очень хорошо прошел, честно сказать я удивлен, что я настолько хорошо себя чувствую.



— Вы снова провели основную часть подготовки дома или вы чередовали со Штатами?

— Я хотел сюда пораньше прилететь, но у меня не было времени, потому что мне дали дату боя в конце сентября и у меня было две недели для прибытия сюда. А так подготовку я как обычно провел в Махачкале, затем открыл визу и сюда прилетел.

— Что можете рассказать про своего будущего соперника? Насколько он опаснее предыдущего?

— Я смотрел их прошлый бой, где они вместе выступали. Тогда выиграл мой будущий оппонент, хотя был равный бой. Я не думаю, что Робертс лучше Завады. Поэтому скорее всего бой будет несильно отличаться от предыдущего. Единственная заметная разница между ними — это то, что Робертс является левшой. Из-за этого нужно использовать другие фишки, подстроиться под него. Для этого у меня собран хороший тренерский состав, благодаря которому у меня все великолепно.



— Есть ли цель в этот раз выиграть досрочно или для вас важнее сам факт победы?

— Если брать в общем, то важно прежде всего выиграть. А так если возможность будет, я постараюсь досрочно победить.



— Насколько по вашему мнению вы близки к попаданию в топ-15? Сколько боев нужно выиграть, чтобы туда ворваться наконец? У вас на самом деле очень приличный рекорд в UFC (5-1).

— Дэнни Робертс очень хорошо котируется в UFC, поэтому я думаю, если мне удастся его досрочно одолеть, тогда я должен железобетонно ворваться в топ-15.

— Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сейчас занимает первое место в рейтинге P4P. Насколько это обоснованно и закономерно? Какую реакцию у вас вызвала эта новость?

— Реакции у меня никакой не было, потому что этот парень всегда выигрывал очень хороших ребят. Вообще полусредний вес я считаю одной из лучших категорий в UFC. Там собрано много сильных бойцов. Поэтому этот парень заслуженно располагается на первом месте, ведь он выигрывает досрочно.



— То есть по вашему мнению полусредний вес является самым конкурентным дивизионом в UFC?

— Да, я считаю эту категорию, а также легкий вес сильнейшими в организации. Там собран наиболее серьезный состав бойцов.



— Понимаете ли вы логику действий Хамзата Чимаева? Зачем он решил уйти из спорта в марте, чтобы потом вернуться в августе? Он всерьез принял решение уйти, а потом передумал или он никуда не собирался уходить изначально?

— Я знаю, что он в последнее время жил в Лас-Вегасе. Во время пандемии он заболел настолько серьезно, что у него изо рта кровь выходила. Это даже подтвердил наш менеджер. Поэтому я думаю он тогда всерьез принял решение уйти из спорта, потому что здоровье — это самое главное. Видимо ему потом стало лучше, прошел курс лечения и выздоровел. И он почувствовал, что ему вполне по силам вернуться обратно, чему я рад.



— Слышали ли вы про инцидент с избиением в Московском Метро, учиненное тремя дагестанцами? Как бы вы прокомментировали этот инцидент?

— Эта новость везде. В принципе я думаю, что пора забыть его, потому что тому случаю дали слишком много огласки из-за того, что эти трое были дагестанцами. Я не знаю, называют ли они себя дагестанцами. Конечно, любой человек скажет, что это неправильно. Они видимо под чем-то были. Так человека избить, у меня в голове не укладывается. С одной стороны, они абсолютно не правы, с другой стороны, не стоит слишком зацикливаться на том, что они дагестанцы. Потому что оттуда есть много спортсменов, хороших людей, которые возмущены произошедшим. Все мы с России, все мы патриоты, все мы выступаем за свою страну, мы никогда не говорим плохо про нашу Родину. Я думаю, что не стоит зацикливаться на их происхождении, они ведь тоже россияне.



— Александр Шлеменко заявил, что его смутило, что никто из пассажиров не заступился за Романа Ковалева. Если бы вы оказались среди тех пассажиров, заступились бы вы в такой ситуации, когда трое избивают одного?

— Ну само собой заступился бы, любой человек так сделал бы. В той ситуации люди наверное испугались, увидев тех троих. Они реально были под чем-то. Но люди должны были заступиться, даже если бы их было не трое, а пятеро-шестеро. Тем более пассажиров скорее всего было не так уж и мало, и конфликт смог бы решиться в лучшую сторону. Но все уже сделано, ничего не изменишь.



— Видели ли вы сторис Хабиба Нурмагомедова, где он поддел Конора Макгрегора? Какую реакцию у вас оно вызвало? Вы почувствовали себя оскорбленным или вам понравилось, как Конора затроллили?

— Я вижу здесь только прикол, так как Конор тоже ведь попал под замес. И в то же время я думаю это звучало, как будто люди слишком отделяют тех ребят (избивших Романа Ковалева) по национальному признаку, типа они дагестанцы. Мое мнение — я думаю, здесь есть и прикол, и в то же время не стоит отделять нас (дагестанцев). Мы все россияне, мы все патриоты своей страны, мы всегда с Россией вместе.

— Вас никогда не смущал тот факт, что Хабиб не выходил в октагон с российским флагом?

— Самое главное, что этот человек представляет Россию. Во-вторых, когда он выходит в октагон, возле его фамилии уже стоит флаг России. А почему он таскает его с собой при выходе? Наверно, потому что он не хочет излишне отвлекаться на что-то, у него другой настрой на бой и ему важно сосредоточиться на том, что его ждет. Он выступает за Россию и он этого не скрывает. Этого не отнять.

— Кто по вашему мнению выиграет бой 23 октября Фёдор или Джонсон?

— Вы знаете, для меня Федор — человек-легенда. Я бы очень хотел, чтобы он вообще не проигрывал. Чисто из-за одного человека ММА развивается по всей России. Нас знают по нему еще с тех времен. Я бы очень хотел, чтобы он красиво выиграл. И когда Федор завершит карьеру, а точнее когда объявит об этом, хотелось бы, чтобы это в тот момент о российских бойцах говорили и помнили только хорошее, глядя на нашу легенду. Будем за него болеть и переживать, и я думаю, Федор сделает свое дело.



— Какое ваше мнение по бою Минеев-Исмаилов?

— Я буду болеть за Исмаилова, потому что он мой друг. Мы вместе спарингуемся, друг другу помогаем. Если они будут пребывать в хорошей форме, тогда победит тот, кто подберет правильный ключ к бою. Если Исмаилов будет слишком налегать на борьбу, он быстро устанет, поэтому ему нужно налегать на стойку. Хотя сейчас он хорошо дышит и хорошо двигается в стойке. Если он будет правильно драться, если он не будет тратить слишком много сил, у него есть все шансы выиграть бой.