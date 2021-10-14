«Первый пояс UFC у Хабиба». Орловский — о российских чемпионах, карьере и бое с Фёдором

В ночь с 16 на 17 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт очередной турнир UFC. В его соглавном событии выступит экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский, который подерётся с Карлосом Фелипе. В преддверии очередного боя Андрея пообщались с ним лично. В интересной беседе бывший чемпион UFC рассказал о самых сложных поединках в карьере, подробно объяснил причину поражения от Фёдора Емельяненко, а также ответил на вопрос о первом российском чемпионе UFC.

— Андрей, добрый день! Как прошла ваша подготовка к очередному поединку? Как тренировочный лагерь?

— Тренировочный лагерь прошёл отлично. Хороший кэмп. Самочувствие хорошее. Так что всё в порядке.

— C 2020 года у вас наблюдается подъём в результатах. Вы не раз говорили, что во многом это случилось благодаря работе команды, тренерским установкам и так далее. В этот раз что-то меняли в тренировочном процессе?

— Да нет, всё по-прежнему. Всё те же тренера. Учитель Артём Левин ещё больше лютует. Всё время повторяет: «Не сыпь муку». Он насыпает постоянно, напрягает. Единственное изменение к этому бою — я за 8 недель на скакалке работал больше, чем за предыдущие семь лет, я так подсчитал. Каждая тренировка, начало и конец — скакалка обязательно. 15-20 минут. А тренировок порой было и по три в день. Так что приходилось прыгать.

— Что скажете о сопернике? Кажется, что стилистически он вам подходит. Ударник, который значительно уступает вам в росте. Чего от него ожидаете?

— Ну как, молодой, наглый. Борзый в том смысле, что ещё до боёв. Хороший ударник, как вы сказали. Главное держать руки, двигаться и следовать плану на бой.

— Вас не смущает, что буквально пару лет назад Фелипе попался на употреблении допинга? Как считаете, UFC со своей стороны делает всё возможное, чтобы оградить своих бойцов от выхода в клетку с читерами?

— Ну для этого и USADA лютует. За 8 недель меня протестировали три раза. Я такой: «Ну ладно, да, хорошо». Нужно отдать должное, они делают свою работу. Правда, они говорят, что это компьютер случайно выбирает. Я им говорю, что вчера вас видел в зале, а теперь вы ко мне и домой приехали. Ну вот так.

— Ещё немного о вопросах допинга. Вы уже легенда ММА и повидали очень много. В том числе видели, как с годами ужесточалась антидопинговая политика в UFC, да и в ММА в целом. Знали ли вы лично бойцов, которые наверняка принимали допинг, и как сильно упал их процент после ужесточения проверок?

— Без имён. Ну, много или нет… Ну человек пять точно смог бы назвать.

— В вашей весовой категории или в целом?

— Нет, в целом.

— Касаясь вопросов вашего наследия, можете вспомнить, какой бой за 22 года карьеры стал для вас самым тяжёлым? Возможно, это было даже не поражение, а победа.

— Самым сложным? Скажем, не сложными, но речь о боях, к которым я отнёсся безответственно. Плюс не забывайте, те поражения, в которых я должен был победить, я просто слил. Понадеялся на авось, на самого себя, что я гуру во всём, в таиландском боксе и так далее. Не забываю те бои, которые проиграл. Хочется реваншей. Но я понимаю, что время идёт, я такой же тяжеловес UFC, как и другие, и стою в очереди за большими боями. Вот я вызывал недавно Волкова, а бразилец Фелипе вызвал меня. В UFC посчитали, что я должен подраться с Фелипе. Вот и всё. Ну чего жалеть. Главное тренироваться, идти к своей цели, пока есть желание и огонь в глазах. Потому надо следовать дальше.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— И ещё один вопрос с историческим подтекстом. Вы дебютировали в UFC в 2000 году, можно сказать, стояли практически у истоков компании. Но тогда турниры уже приобрели более привычный формат. Первые турниры проводились так, что их победитель становился чемпионом. В этой связи в России часто идут дискуссии на тему того, кто же из россиян первый чемпион UFC – Тактаров, который выиграл UFC 6, или Хабиб. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу.

— Ну, этого я не знаю. Если так официально, то первый пояс UFC у Хабиба. Тактаров тоже был чемпионом. Но он был чемпионом в восьмёрке. Поэтому…. Не могу вам сказать. Знаю одно, что я один-единственный пока что чемпион из Беларуси.

— Хотел вас спросить о вашем принципиальном сопернике, если его можно так назвать. О Фёдоре Емельяненко. 23 октября, скорее всего, он проведёт последний бой в карьере. Ваш прогноз на бой?

— Смотреть не буду и мне всё равно. По поводу прогноза… А с кем он драться будет, просто я понятия не имею.

— С Тимоти Джонсоном.

— С Джонсоном? Я не знаю. Тут можно порассуждать. Бой-то в Москве, наверное? Не знаю, к чему это всё приурочено.

— Говоря о Фёдоре, не могу не спросить о вашей очной дуэли. Я не раз пересматривал этот поединок, можете сказать, что тогда произошло и почему не удалось довести дело до победы?

— Я уже говорил, что тогда произошло. На тот момент я подписал контракт с Golden Boy на потенциальный поединок с Кличко. В зале у Фредди Роуча были ну если не чемпионы, то топ-5 боксёров-тяжеловесов. Я с ними спарринговал. Не то чтобы я их бил, но я им давал бой. Потому за бокс я не переживал. До боя с Фёдором я победил Ротвелла, который на полголовы, если не на голову выше меня. Когда я поджал его к канатам, я сделал прыжок, ударил его коленом и выиграл бой. Звёзд с неба нахватал. Думал, что у меня тайский бокс в порядке и коленями могу бить. Вот и всё. 3,5 минуты я бил Емельяненко. Руками и ногами доставал. Потом прыгнул с коленом, не закрылся — и всё, свет погас. Аривидерчи.

— Понимая, что Емельяненко завершает карьеру, нет сожалений, что вам не довелось провести с ним реванш?

— Да нет. Жизнь на этом не заканчивается.

— И ещё один вопрос на эту тему. Откуда всё-таки такая неприязнь к Фёдору и Овериму? Вам много раз задавали этот же вопрос подписчики во время рубрики вопрос-ответ в «Инстаграме». Но по большей части кажется, что вы отшучиваетесь. Может, есть конкретные причины?

— Ну, во-первых, они не девушки, чтобы я их любил. Про Емельяненко это понятно. А Оверим — это мерзкий типок, мерзопакостный. Если бы он был моим подчинённым, он бы с нарядов не вылезал. У него мерзкая натура, он любит соврать, подколоть. Ну, кому-то я может не нравлюсь, мой типаж. Это всё относительно.

Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

— К слову, на турнире с Фёдором выступит и Виталий Минаков. Его соперником будет Саид Соума. Я видел, что к бою вы готовились вместе с ним. Что можете сказать об этом бойце и ваш прогноз на его поединок с Минаковым? Есть шансы у Соумы?

— Я не знаю насчёт Минакова, тренируется он или нет. Но Саид тренируется постоянно. Я его привлекал как помощника, и он сам тренируется. Я не знаю. Всё будет зависеть от их подготовки и настроя. Но шанс есть всегда.

— Давайте вернёмся к UFC и вашему будущему. Была ли реакция со стороны его команды на вызов и если нет, как думаете, с чем это связано?

— Нет, реакции не было. Понятия не имею почему. Почему я его вызвал? Потому что Волков сказал, что будет готов со мной подраться в случае необходимости, ведь нас не связывают ни дружеские, ни клубные отношения. Так что я надеялся, но пока никак.

— Многие списывают Волкова после его поражения Гану, призывая смириться с тем, что он не топ-боец. На ваш взгляд, у Александра есть шансы стать чемпионом?

— Я не согласен с тем, что Волкова списывают. Совершенно не согласен. Он – классный боец. Когда он дрался с Блэйдсом, если бы тогда он раскачался раньше, то победил бы. Волков в порядке. На его месте я бы не слушал тех, кто его списывает, я бы просто молчал и улыбался. Ну на крайний случай фигу бы показывал.

— Андрей, как обстоит дело с контрактом? Вы уже возрастной боец и достаточно высокооплачиваемый, так что боссы лиги, наверное, при удобном случае не против будут с вами расстаться, как это было с тем же Оверимом. Сколько у вас сейчас остается боёв по контракту?

— Не знаю. Вроде 3 или 4.

— Если глава с UFC будет закрыта в обозримом будущем, видите ли вы себя в других лигах или просто решите, что пора вешать перчатки на гвоздь?

— Да, почему бы и нет. Предложения поступают постоянно. От того же Bare Knuckle FC.

— Как относитесь к кулачным боям? Не слишком жёстко?

— Жёстко, очень жёстко, 100%.

— Кстати, буквально вот-вот появилась новость, что Александр Емельяненко подерётся на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Что скажете по этому поводу. Это больше шоу?

— А в какой лиге?

— В российском промоушене

— Не знаю. Понимаете, в чём дело, в США погиб боец. Они ходят на грани лезвия. Потому что у них могут забрать лицензию. Там и медицинская комиссия неправильно сделала что-то, и комиссия штата не всё проверила, и организаторы. Потом было интервью Даны Уайта. Если страховки нет, то может быть проблематично. Ну, в России на авось может прокатит. Я вообще читал, что Александр должен драться с Джиганом.

— Да, недавно он ещё с Тарасовым вот подрался. Кстати, вы знаете Александра? Как сложились отношения с Емельяненко-младшим?

— Я с ним поверхностно знаком. Когда старший брат с командой уехали куда-то, то ли ужинать, то ли отдыхать, дело было в Калифорнии, его оставили. Я сказал ему, что мои тренеры могут с ним поработать на лапах. Вот и всё, ни больше ни меньше.

— И последнее? в случае победы, кого бы хотели видеть следующим соперником? Может быть, хотели бы кого-то вызвать на бой?

— Ну, знаете, хотеть не вредно, вредно не хотеть. В моём случае всё зависит от UFC.