Фёдор Емельяненко может уйти чемпионом. Реванш с Бейдером вполне реален

Вот и закончился долгожданный турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. Таковым он был по множеству причин. Во-первых, шоу подобного уровня в России не проводились уже давно, во-вторых, это был первый в истории визит Bellator в нашу страну в целом. В-третьих, по пункту, но не по значимости, в главном бою шоу дрался легендарный Фёдор Емельяненко. В соперниках у него был второй номер рейтинга лиги Тимоти Джонсон. Фаворитом схватки, по мнению многих, был американец. Но россиянин посрамил скептиков и расправился с противником менее чем за две минуты. Что ждёт Фёдора после столь впечатляющей победы? Разбираемся вместе с Okko.

Okko MMA. До 24 октября включительно сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который закончился исторической победой Последнего императора, можно посмотреть в записи эксклюзивно в Okko. Чтобы получить круглосуточный доступ к прямым трансляциям и архивному контенту Bellator , нужно оформить подписку. До 24 октября включительно сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

До боя Фёдора отправляли на пенсию

В преддверии турнира Bellator 269 многие, да что там многие, подавляющее большинство полагало, что Емельяненко выйдет в клетку в последний раз. Последний Император впервые за 10 лет дрался в Москве, и казалось логичным, что он закончит карьеру на родной земле. Никому не было интересно, что по контракту у него есть ещё один бой. На каждом углу было слышно, что «Емельяненко заканчивает». Даже слова самого бойца и президента лиги Скотта Кокера, что после Джонсона возможен ещё один поединок, не вызывали особого доверия.

Но Емельяненко выступил настолько ярко и уверенно, что волей-неволей задаёшься вопросом, а стоит ли уходить, если в 45 лет уже в первом раунде бьёшь второго номера рейтинга лиги. Очевидно, что после такого триумфа в голове у фанов Фёдора один вопрос – кто следующий? Вариантов может быть несколько, но мы полагаем, что Емельяненко вполне может подраться за титул чемпиона Bellator.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Райан Бейдер

Да-да. Именно Бейдера мы видим следующим соперником Емельяненко. Почему? На это есть несколько причин. Во-первых, сокрушительное поражение Фёдора в бою с Райаном в январе 2019 года до сих пор не даёт покоя преданным болельщикам россиянина. Все жаждут реванша, да и сам боец неоднократно говорил, что повторная схватка с Райаном ему интересна.

Во-вторых, Бейдер владеет титулом в тяжёлом весе. Так что этот поединок был бы интересен и без предыстории с очной дуэлью. Кажется, что когда бьёшь второго номера рейтинга, то напрашивается противостояние с чемпионом, не так ли?

Конечно, есть одно большое «но», и имя ему Валентин Молдавский. Ученик Фёдора не так давно завоевал титул временного чемпиона лиги в тяжёлом весе и, соответственно, право на объединительную схватку с обладателем полноценного пояса Бейдером. Но позвольте, неужели вам кажется, что Молдавский не уступит право на схватку своему учителю? Тем более в свете необходимости реванша это вовсе не будет выглядеть как подачка или что-то в этом роде.

Кроме всего прочего, поединок с Бейдером может быть хорошим вариантом для Фёдора ещё и потому, что это вовсе не тот Райан, который нокаутировал Емельяненко в 2019 году. Да, 23 октября россиянин доказал, что ему не нужны поблажки и слабые соперники, но всё же за Емельяненко, с учётом возраста, всегда боязно. В случае схватки с Бейдером опасения отойдут на второй план. В последних трех боях Райан дважды проиграл жёсткими нокаутами, а единственную победу вымучил в схватке с ветераном из ветеранов Лиоту Мачидой. Кажется, что у такого Бейдера можно забрать титул, а уже после этого уходить из спорта в статусе чемпиона.

Что произойдёт в таком случае? Полноценный чемпионский пояс останется вакантным, а обладатель временной регалии Молдавский получит первоочередное право за него сразиться. Так что громкий титул потом может перейти от Фёдора по наследству его ученику из Fedor Team. Получится красивая история. С учётом всего этого реванш с Бейдером и месть за обидное поражение весьма реальны.

А может, всё-таки на покой?

И всё-таки где-то в глубине души терзает один вопрос. А может, всё-таки пора на покой? 45 лет — солидный возраст для спортсмена, и пропущенные удары теперь переносятся гораздо хуже, чем 15 или 20 лет назад. Стоит ли рисковать, да и есть ли ради чего? Бой проведён шикарно, победа добыта в родных стенах, миллионы фанатов по всей стране снова ликуют. Казалось бы, идеальная обстановка, чтобы повесить перчатки на гвоздь и уйти на высокой ноте. Тем более что в памяти ещё свеж пример Александра Поветкина, который после яркой победы над Диллианом Уайтом решился выступить ещё раз и жёстко проиграл.

Но всё-таки что-то подсказывает, что Емельяненко не остановится. Фёдор сражается благодаря внутреннему огню и желанию быть лучшим. А при таких раскладах великие не уходят. Так что удачи и будем держать кулаки за Последнего Императора и в дальнейшем!

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.